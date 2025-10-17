Με αφορμή τη νέα θεατρική σεζόν, ο Θανάσης Βισκαδουράκης άνοιξε την καρδιά του και μίλησε με ειλικρίνεια για την πορεία του, τις αξίες του και όσα θεωρεί πραγματικά σημαντικά στη ζωή.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Breakfast@Star», ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε με συγκίνηση στον γιο του, εκφράζοντας τη βαθιά αγάπη του αλλά και τη σημασία που έχει για εκείνον η πίστη. «Το μόνο που λέω στον γιο μου είναι το εξής… Μπορεί εγώ να μην γνώρισα τους γονείς μου, δες όμως πόσο χαρούμενος είμαι. Δες ότι παίζουμε συνέχεια μπάλα μαζί», είπε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πόσο ευγνώμων νιώθει για όσα έχει σήμερα στη ζωή του.

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης μίλησε και για τη στάση του απέναντι στις δυσκολίες, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας: «Δεν υπάρχει άνθρωπος στη ζωή αλύγιστος, άτρωτος, παντοδύναμος. Το θέμα είναι, αν πέσω κάτω, να σηκωθώ». Μια φράση που αποτυπώνει τη φιλοσοφία του για τη ζωή και την αντοχή.

Αναφερόμενος τέλος στη συμμετοχή του στη σειρά «Γη της Ελιάς», αποκάλυψε πόσο πολύ έχει αγαπήσει τον ρόλο του παπά Τιμόθεου: «Το αγαπώ το ράσο, ήθελα να είμαι μοναχός και χαιρόμουν και ψυχικά μέσα μου γιατί αυτό ένιωθα. Δεν περίμενα ο κόσμος να με αγαπήσει τόσο πολύ».

Ο ηθοποιός απέδειξε για ακόμη μια φορά πως πίσω από τη γνωστή του ενέργεια και το χιούμορ, κρύβεται ένας άνθρωπος με βαθιά πίστη, ευαισθησία και αληθινό σεβασμό απέναντι στη ζωή.