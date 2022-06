Το ξενοδοχείο The Port Square άνοιξε τις πόρτες του τον Ιούνιο δίπλα στο λιμάνι του Πειραιά, δίνοντας μία νέα διάσταση στη φιλοξενία. Το πρώτο πολυτελές και μοντέρνο ξενοδοχείο, ακριβώς δίπλα στις πύλες Ε6/Ε7 του λιμανιού, από όπου αναχωρούν τα πλοία για τα νησιά των Κυκλάδων, προσφέρει την καλύτερη πρόταση διαμονής για τους επισκέπτες. To The Port Square βρίσκεται προνομιακά τοποθετημένο, στην καρδιά του επιχειρηματικού κόσμου του Πειραιά, ανάμεσα στις μεγάλες εταιρείες. Πρόκειται για ένα «έξυπνο» ξενοδοχείο με 53 δωμάτια και σουίτες, ένα σύγχρονο κατάλυμα λίγα μόλις βήματα μακριά από τον σταθμό του ηλεκτρικού του ΗΣΑΠ, από τον σιδηροδρομικό σταθμό αλλά και την επικείμενη γραμμή του μετρό που θα συνδέσει απ’ ευθείας τον Πειραιά με τον αερολιμένα Αθηνών.

Σε μόλις 20 λεπτά, κάθε επισκέπτης μπορεί να φτάσει στην Αθήνα χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρικό ή το μετρό το οποίο θα ξεκινήσει τη λειτουργία εντός του 2022. Ένα κομβικό σημείο, όπου «Ο Πειραιάς σας καλωσορίζει και η πόλη σας καλεί».

Δωμάτια & Σουίτες

Πλήρως εναρμονισμένο με τη σύγχρονη φιλοσοφία του ταξιδιού, το ξενοδοχείο προσφέρει πέντε τύπους δωματίων καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε επισκέπτη, business ή leisure. Από τα Port δίκλινα δωμάτια με θέα στην πόλη ή στην πλατεία και το Port δίκλινο δωμάτιο με μπαλκόνι το οποίο διαθέτει άφθονο φως και μερική θέα στη θάλασσα, μέχρι το Port Comfort δωμάτιο για τρεις επισκέπτες και από το Friends & Family δωμάτιο με τα τέσσερα κρεβάτια και τις δύο ντουζιέρες, ιδανικό για οικογένειες μέχρι την Port Square Σουίτα που κατέχει προνομιακή θέση στον προτελευταίο όροφο προσφέροντας μεγάλη βεράντα και θέα στη πόλη και την θάλασσα.

Γαστρονομία

Άρρηκτα συνδεδεμένο με το πνεύμα του αέναου ταξιδιού που διακατέχει τον Πειραιά και τον ενθουσιασμό της επόμενης εξερεύνησης, το εστιατόριο του Bacaro, πάνω στην πλατεία Λουδοβίκου, προσκαλεί ταξιδιώτες και επισκέπτες να απολαύσουν τη στιγμή δοκιμάζοντας νόστιμες προτάσεις από τον Chef Δημήτρη Ορέστη. Εμπνευσμένο από τη φιλοσοφία “far bàcara”, αποτελεί το σημείο συνάντησης φίλων και ταξιδιωτών για να ανακαλύψουν εκ νέου παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις σε μοντέρνες εκδοχές και να μοιραστούν από κοινού αυτό το γαστρονομικό ταξίδι. Ιδανικό επίσης μέρος για ένα ποτό μετά τη δουλειά ή ένα καλό ποτήρι κρασί με δημιουργικές γεύσεις στους άνετους καναπέδες.

Business Center

Στην καρδιά του Πειραιά, οι business ταξιδιώτες αλλά και όλοι οι επισκέπτες του ξενοδοχείου έχουν τη δυνατότητα να είναι πάντα συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους σε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ζεστό περιβάλλον στον ημιώροφο του ξενοδοχείου.

Τοποθεσία

To ξενοδοχείο βρίσκεται στην πλατεία Οδησσού ακριβώς μπροστά στην γέφυρα διάβασης πεζών του Λιμανιού και μόλις 20 μέτρα από την είσοδο του σταθμού ΗΣΑΠ του Πειραιά. Η διαμονή στο The Port Square Hotel τοποθετεί τους επισκέπτες στο κατάλληλο ορμητήριο από το οποίο μπορούν να απολαύσουν το Μικρολίμανο, το Πασαλιμάνι (Ζέα), αλλά και την Ακρόπολη χάρη στην απευθείας σύνδεση με το κέντρο της Αθήνας μέσω του Ηλεκτρικού και της νέας γραμμής του μετρό.

Πρόκειται για το νέο απόκτημα στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας συμβουλευτικής διαχείρισης ξενοδοχείων, Trésor Hospitality που διαχειρίζεται ήδη περισσότερα από 10 ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα αναλαμβάνοντας το pre-opening και τις υπηρεσίες 360 management.