Επιμέλεια & Διοργάνωση: Sianti Gallery

Το NYX Esperia Palace και η Sianti Gallery

καθιερώνουν έναν νέο δίαυλο πολιτισμού και φιλοξενίας στην καρδιά της Αθήνας.

Εγκαίνια: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, ώρα : 19.00-22:00

Τοποθεσία : NYX Esperia Palace Hotel Athens, Σταδίου 22 & Εδουάρδου Λω, 10564, Αθήνα

Διάρκεια Έκθεσης : Παρασκευή 31 Οκτωβρίου – Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Το NYX Esperia Palace και η Sianti Gallery ενώνονται ξανά

σε μία σύμπραξη που φέρνει τη σύγχρονη τέχνη στην καρδιά της φιλοξενίας.

Με την έκθεση «The Shape of Desire» του Στάθη Αλεξόπουλου,

οι επιθυμίες αποκτούν καλλιτεχνική διάσταση και προσκαλούν τους επισκέπτες

να την ανακαλύψουν ως οργανικό κομμάτι της φιλοξενίας.

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 19:00, η έκθεση ανοίγει για το κοινό στο NYX Esperia Palace (Σταδίου 22 & Εδουάρδου Λω) και θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου. Μέσα από γλυπτά που αντλούν έμπνευση από την ταχύτητα, την ελευθερία τη νοσταλγία και τον έρωτα, το ξενοδοχείο μετατρέπεται σε χώρο όπου η καλλιτεχνική δημιουργία συνομιλεί οργανικά με την εμπειρία αναψυχής.

Η έκθεση «The Shape of Desire» εξερευνά τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με τα αντικείμενα του πόθου. Από τις κομψές γραμμές της Jaguar E-type και τη θρυλική Porsche 911, έως την αδρεναλίνη της Formula 1, τη vintage Lambretta, το joystick του PlayStation ή το διαχρονικά αγαπημένο σχήμα της καρδιάς, τα γλυπτά του Αλεξόπουλου μεταμορφώνουν γνώριμες φόρμες σε σύγχρονα έργα τέχνης. Σμιλευμένα με τεχνική αρτιότητα, καλούν τον θεατή να ξαναδεί τα αντικείμενα όχι απλώς ως υλικά, αλλά ως φορείς μνήμης, επιθυμίας και ελευθερίας.

Με τον τρόπο αυτό, το NYX Esperia Palace και η Sianti Gallery δίνουν το στίγμα μιας συνεργασίας που ξεπερνά τα όρια της παραδοσιακής έκθεσης, αναδεικνύοντας την δύναμη της σύγχρονης δημιουργίας να μεταμορφώνει τον χώρο και να προσφέρει στο κοινό μια εμπειρία που αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Η Διευθύντρια της Sianti Gallery, κα.Βασιλική Σιαντή, δήλωσε «Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς να συνεχίζουμε τη συνεργασία με το NYX Esperia Palace, έναν χώρο που δίνει τη δυνατότητα στα έργα να “αναπνέουν” και να συνομιλούν με το κοινό με έναν διαφορετικό τρόπο. Η γλυπτική του Στάθη Αλεξόπουλου εντάσσεται αρμονικά στο περιβάλλον του ξενοδοχείου και αναδεικνύει πώς η σύγχρονη τέχνη μπορεί να υπάρχει κι έξω από γκαλερί ή μουσεία, ως μέρος της καθημερινότητας, προκειμένου να αγγίζει το ευρύτερο κοινό».

Ο Διευθυντής του NYX Esperia Palace, κ. Νίνο Κωνσταντίνου, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη Sianti Gallery εκφράζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη φιλοσοφία των NYX Hotels. Δίνουμε δημιουργική διάσταση σε έναν χώρο που δεν φιλοξενεί απλώς επισκέπτες, αλλά και σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως ο Στάθης Αλεξόπουλος, που προκαλούν διάλογο και ενισχύουν τον πολιτιστικό παλμό της Αθήνας».

Η δυναμική συνεργασία NYX Esperia Palace – Sianti Gallery

Η συνεργασία του NYX Esperia Palace με τη Sianti Gallery επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της τέχνης στον αστικό ιστό, ξεπερνώντας τα όρια της παραδοσιακής έκθεσης. Το ξενοδοχείο, επενδύοντας στη σύγχρονη δημιουργία, μετατρέπεται σε ζωντανό εκθεσιακό χώρο και εντάσσει την τέχνη στο brand identity του, ενώ η γκαλερί, με τη μακρά και αναγνωρισμένη παρουσία της στην ελληνική εικαστική σκηνή, εγγυάται καλλιτεχνική συνέπεια και ποιότητα. Στο πλαίσιο αυτής της σύμπραξης, ήδη, έχουν παρουσιαστεί εκθέσεις της ζωγράφου Σοφίας Φωτιάδου και του εικαστικού Θανάση Λάλα.