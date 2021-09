Μια ξεχωριστή παρουσίαση βιβλίου, σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος, καθώς πραγματοποιήθηκε στην κάναβα του Αγίου Ιωσήφ στο Selene Restaurant, όπου παρευρέθηκαν σημαντικοί δημοσιογράφοι της οινογαστρονομίας καθώς και παραγωγοί της Σαντορίνης. Οι καλεσμένοι αρχικά περιηγήθηκαν στις κάναβες του Selene και έπειτα έγινε η παρουσίαση του βιβλίου από τον Γιάννη Καρακάση MW. Το παρών στην εκδήλωση, μέσω zoom, έδωσε ο διάσημος Master of Wine, Mark Andrew, ιδρυτής του Noble Rot, ο οποίος προλόγισε το βιβλίο του Γιάννη Καρακάση. Επίσης, τόνισε την ανάγκη της κάθε οινικής περιοχής να γίνει μια αξιόπιστη πηγή αναφοράς στο κρασί, κάτι το οποίο αναδεικνύεται ιδιαίτερα μέσα από το βιβλίο “The Wines of Santorini”. Την βραδιά συνόδευσε live μουσική στον χώρο του εστιατορίου, με μελωδίες άρπας, πιάνου και βιολιού. Τον στολισμό των τραπεζιών επιμελήθηκε η ομάδα των Stella & Moscha με θέμα τα αμπέλια της Σαντορίνης, ενώ ο Έκτορας Μποτρίνι έφτιαξε ένα μοναδικό μενού με τις γεύσεις του εστιατορίου που εκπέμπουν νοσταλγία και συνδυάζουν παράδοση & δημιουργικότητα, απλότητα & ευρεσιτεχνία. Τα κρασιά που επιλέχθηκαν ώστε να συνοδέψουν τις δημιουργίες του Έκτορα Μποτρίνι ήταν κάποιες από τις πιο εκλεκτές ετικέτες της Σαντορίνης.