This is a Vans Art Project: Ένας μήνας γεμάτος έμπνευση και τέχνη στην καρδιά της πόλης

Τι κοινό έχει ένας ιπποπόταμος που “φοράει” Vans shoes με μια βάφλα που κάνει skate και σχεδιάστηκε live στον τοίχο της Alibi Gallery;

“Off the wall” δημιουργίες από πηλό που “εκφράζονται” φορώντας Vans shoes, street art έργα τέχνης στους τοίχους της γκαλερί, tattoo sketches εμπνευσμένα από τη χαρακτηριστική Checkerboard φιλοσοφία του brand και ιστορίες αποτυπωμένες σε video & φωτογραφία από action sports στους δρόμους της Αθήνας…ήταν όλα όσα μπορούσε να δει κανείς τις τελευταίες εβδομάδες στην Alibi Gallery στο πλαίσιο του ιδιαίτερου This is a Vans Art Project!

Η Vans εμπνεύστηκε και διοργάνωσε, και η Alibi Gallery φιλοξένησε 5 creative workshops και τα έργα που δημιουργήθηκαν σε κάθε ένα από αυτά, στην αγαπημένη καλλιτεχνική γειτονιά της Αθήνας, στο Ψυρρή. Το αγαπημένο action sports brand, ως έντονος υποστηρικτής της προσωπικής έκφρασης, προσκάλεσε και κινητοποίησε δημιουργικές κοινότητες της Αθήνας, σε μια δράση που έδωσε βήμα σε νέους να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν, μέσα από φωτογραφία & video, κεραμική, τατουάζ, street art και τη δημιουργική έκφραση του God’s Barber. Κατά τη διάρκεια των 5 θεματικών workshops ο χώρος της γκαλερί γέμισε με χαμόγελα, χρώματα, συζητήσεις, προσωπική έκφραση και δημιουργικές ιδέες.

Έτσι και στο Closing Event του project, οι μαθητές-δημιουργοί των έργων, σπουδαστές από διάφορες σχολές που σχετίζονται με την τέχνη, οι specialists που ανέλαβαν να μεταφέρουν την εμπειρία τους στα workshops, αλλά και το κοινό της δημιουργικής Αθήνας, βρέθηκαν στη γκαλερί σε ένα μοναδικό party, για να γιορτάσουν τη δημιουργικότητα και την προσωπική έκφραση.

Οι λάτρεις της τέχνης και της street κουλτούρας συγκεντρώθηκαν για το κλείσιμο αυτού του μοναδικού art project, στο χώρο της γκαλερί που αποτέλεσε έναν λευκό δημιουργικό καμβά για τους νέους καλλιτέχνες.

Κατά τη διάρκεια του event είχαν όλοι την ευκαιρία να δουν από κοντά το φωτογραφικό υλικό, τα workshops’ videos, τα έργα κεραμικής, τα tattoo sketches και τα street murals που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των workshops και γέμισαν για ένα μήνα την Alibi Gallery.