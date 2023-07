H Ιρλανδή τραγουδίστρια Sinead O’Connor ξεκίνησε για το αιώνιο ταξίδι σε ηλικία (μόλις) 56 ετών. Η διάσημη καλλιτέχνης που σημάδεψε τις αρχές των 90s με το θρυλικό Nothing Compares 2 U έφυγε από τη ζωή ένα χρόνο μετά την αυτοκτονία του 17χρόνου γιου της. Η Sinead O’ Connor δυστυχώς το τελευταίο διάστημα έδινε μια διαρκή μάχη με την κατάθλιψη και με άλλες παθήσεις ψυχιατρικής φύσεως, καθώς δεν μπόρεσε ποτέ να επανέλθει από τον χαμό του γιού της. Μάλιστα, στο τελευταίο της tweet, η O’Connor δημοσίευσε μια φωτογραφία του Shane και είπε: «Ζω ως νεκρό πλάσμα της νύχτας από τότε. Ήταν ο έρωτας της ζωής μου, το λυχνάρι της ψυχής μου. Ήμασταν μια ψυχή στα δύο ημίχρονα. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που με αγάπησε άνευ όρων».

Η Sinead O’Connor γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1966 στο Δουβλίνο. Όπως είχε αποκαλύψει σε παλαιότερες συνεντεύξεις της, οι γονείς της, χώρισαν όταν η Σινέντ ήταν 8 ετών. Για αυτό και μαζί με τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια της αναγκάστηκε να μεγάλωσει με τη μητέρα της η οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες της Σινέντ, την κακοποιούσε σωματικά. Έχοντας μια ταραχώδη και παραβατική παιδική ηλικία, η Sinead έκανε τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι το 1983 ο πατέρας της την έστειλε στο Newtown School όπου με την ενθάρρυνση από τον καθηγητή της, για την εκμάθηση της ιρλανδικής γλώσσας, ηχογράφησε δύο δικά της τραγούδια. Στα μέσα του 1984 γνώρισε τον Κόλουμπ Φάρελι και μαζί δημιούργησαν ένα συγκρότημα, το Ton Ton Macoute, με την Sinead να αναλαμβάνει τα φωνητικά. Η μουσική της καριέρα ξεκίνησε όταν το ιρλανδικό συγκρότημα In Tua Nua ανακάλυψε τη φωνή της. Η φήμη της άρχισε να εκτοξεύεται προς το τέλος της δεκαετίας του 1980 με το πρώτο της άλμπουμ, The Lion and the Cobra. Το 1990 έκανε παγκόσμια επιτυχία με το Nothing Compares 2 U.

R.I.P Sinead, θα μας θυμίζεις πάντοτετα νιάτα μας…