Τα νέα επιβεβαιώθηκαν από τον ίδιο τον John Travolta, ο οποίος ανέβασε μία φωτογραφία της στο Instagram και έγραψε: ‘Με βαριά καρδιά ανακοινώνω ότι η πανέμορφη γυναίκα μου Kelly έχασε την μάχη της με τον καρκίνο του μαστού, στην οποία βρισκόταν εδώ και 2 χρόνια’.

«Ευχαριστούμε όλους τους γιατρούς και τα κοντινά της άτομα που στάθηκαν στο πλευρό της. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να σταθώ στα παιδιά μου που έχασαν την μητέρα τους, οπότε συγχωρέστε με εκ των προτέρων εάν δεν ακούσετε νέα μου για κάποιον καιρό» έγραψε μεταξύ άλλων ο 66χρονος ηθοποιός.

Η Kelly Preston – της οποίας το αληθινό όνομα είναι Kelly Kamalelehua καθώς κατάγεται από την Honolulu της Hawaii – πρωταγωνίστησε σε πολλές γνωστές ταινίες μεταξύ τους και οι: Jack Frost, Sky High, The Cat in the Hat, Twins, Christine και From Dusk Till Dawn. Σπούδασε ηθοποιία στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια και αποφοίτησε λίγο πριν τον πρώτο της μεγάλο ρόλο στην ταινία του 1985 “Mischief”.

Ο Τζον και η Κέλλυ έχουν δύο παιδιά, την Ella, που είναι σήμερα 20 ετών και τον Benjamin, που είναι 9 ετών. Το πρώτο τους παιδί, ο Jett, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 16 ετών τον Ιανουάριο του 1999 μετά από μία θανατηφόρα επιληπτική κρίση.