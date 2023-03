Τι κάνει ένα μεγάλο «BECAUSE THERE IS NO PLANET B» σήμα στο κέντρο της Αθήνας;

Η βιομηχανία της μόδας έχει επικριθεί για τον αρνητικό αντίκτυπό της στο περιβάλλον και την κοινωνία, με θέματα που κυμαίνονται από τη ρύπανση του νερού μέχρι την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια αυξανόμενη κίνηση προς τη βιώσιμη μόδα, η οποία στοχεύει στη μείωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος του κλάδου.

Η βιώσιμη μόδα είναι μια προσέγγιση της μόδας που λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της παραγωγής και κατανάλωσης ρούχων. Επιδιώκει να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις της βιομηχανίας της μόδας στο περιβάλλον και την κοινωνία, ενώ παράλληλα προωθεί την υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή.

Αυτό είναι το μήνυμα του Ισπανικού πολύ-βραβευμένου brand ECOALF που ανοίγει για λίγες μόνο μέρες το πιο ecofriendly pop up κατάστημα στην Αθηναΐδος 6 και μας προσκαλεί να γνωρίσουμε από κοντά την φετινή casualwear unisex συλλογή ρούχων και αξεσουάρ.

Για την ECOALF μόδα και βιωσιμότητα πάνε μαζί. Από το 2015 το Ισπανικό sustainable brand έχει καθιερώσει το πρόγραμμα Upcycling the Oceans, με επίκεντρο την θάλασσα της Μεσογείου και δραστηριοποιείται και στην χώρα μας. Το πρόγραμμα στοχεύει στον καθαρισμό του Ωκεανού από απόβλητα και επιβλαβή προς το περιβάλλον στοιχεία. Τα απόβλητα μαζευονται από 600 Έλληνες ψαράδες, ενισχύοντας έτσι την τοπική κοινωνία. Με στόχο να γίνουν 10,000 ψαράδες στον κόσμο μέχρι το 2025 και την μετατροπή των αποβλήτων σε high quality 100% sustainable προϊόντα.

Τα ρούχα και τα αξεσουάρ του brand είναι σχεδιασμένα για μια σύγχρονη και απαιτητική καθημερινότητα, αλλά κρύβουν μέσα τους μια ολόκληρη ιδεολογία, χιλιάδες ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια και δίχτυα. Πλαστικά που συλλέχθηκαν από τον βυθό της Μεσογείου μέσω του project “Mediterranean Clean Up”, σε μια συνεργασία του ECOALF foundation και του ελληνικού Enaleia Project. Η ECOALF καταφέρνει κάθε σεζόν να ανανεώνεται, να βάζει σε προτεραιότητα τις ανάγκες του ανθρώπου και τις ανάγκες του πλανήτη και να παρουσιάζει νέα αντισυμβατικά υφάσματα που μειώνουν το οικολογικό μας αποτύπωμα.

Όλα τα κομμάτια κατασκευάστηκαν με χαμηλή χρήση νερού και ενέργειας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ελαχιστοποίηση της εκπομπής του διοξειδίου του άνθρακα. Το κάθε ρούχο λοιπόν, διατηρεί την υψηλή του ποιότητα, κρύβοντας μέσα του την βασική αρχή της ECOALF, because there is no planet B.

Κομμάτια και υφάσματα σχεδιασμένα για ένα μέλλον εναρμονισμένο με την φύση, είναι ιδανική για αυτούς που θέλουν να συμβάλλουν στην αλλαγή και να συνδυάσουν την αγάπη τους για την μόδα με έναν βιώσιμο τρόπο ζωής.

ECOALF “LOST COLORS” SS23 COLLECTION

Με ρούχα και αξεσουάρ σχεδιασμένα για μια σύγχρονη και απαιτητική καθημερινότητα και με προτεραιότητα τις ανάγκες του πλανήτη, η ECOALF παρουσιάζει την συλλογή Spring Summer 2023 “Lost Colors”. Κύρια πηγή έμπνευσης αποτελούν οι έντονες χρωματικές αποχρώσεις της φύσης και του ωκεανού, υπενθυμίζοντας μας ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία ζωής στον πλανήτη. Το ροζ με το κόκκινο μιμούνται τα χρώματα των κοραλλιών και το γαλάζιο με το πράσινο τον βυθό του ωκεανού, χρώματα που συνυπάρχουν με το λευκό σε λιτές γραμμές φτιαγμένες για τις πρώτες ανοιξιάτικες μέρες. Minimal πατρόν και ανακυκλωμένα υφάσματα δημιουργούν κομμάτια σχεδιασμένα για ένα μέλλον εναρμονισμένο με την φύση και τον πλανήτη.

Be part of the change

#becausethereisnoplanetb

Location : KAL.ATHI, Αθηναίδος 6

“KAL.ATHI IS A POP-UP SPACE WHERE BRANDS CAN COME AND CREATE THEIR PHYSICAL REALITY.”

Ώρες καταστήματος

Δευτέρα-Τετάρτη: 10:00-18:00

Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 10:00-21:00

Σάββατο: 10:00-20:00