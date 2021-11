Το σαββατοκύριακο που πέρασε γιορτάστηκε το Halloween στην Αμερική (και όχι μόνο). Στο έθιμο αυτό όπου παιδιά και μεγάλοι ντύνονται με τρομαχτικές και μη στολές, συμμετέχουν κάθε χρόνο και διάφοροι celebrities.

Ψάξαμε τα instagram τους για να δούμε τι επέλεξαν να ντυθούν φέτος και διαλέξαμε τις 10 καλύτερες στολές.

Οι καλύτερες φετινές μεταμφιέσεις των celebrities για το Halloween

Η Hailey Bieber ντύθηκε Britney Spears από το video clip του ‘Hit me baby one more time’

View this post on Instagram A post shared by Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)

Η Lisa και η Jisoo από τις BLACKPINK. H Lisa ντύθηκε κούκλα από το Squid Game και η κολλητή της η Jisoo ντύθηκε… Lisa.

View this post on Instagram A post shared by LISA (@lalalalisa_m)

Η Cardi B ντύθηκε Morticia Adams

H Ariana Grande ντύθηκε Miss Creature of the Black Lagoon, μεταμφίεση για την οποία έφτιαξε και αυτήν την αφίσα-υπερπαραγωγή

Η Saweetie ντύθηκε Cat Woman, από την ομώνυμη ταινία του 2004 στην οποία πρωταγωνίστησε η Halle Berry

View this post on Instagram A post shared by icy bae (@saweetie)

H Lizzo ντύθηκε Baby Yoda

View this post on Instagram A post shared by Lizzo (@lizzobeeating)

H Janelle Monae ντύθηκε καλικάντζαρος Grinch

View this post on Instagram A post shared by Janelle Monáe 🚆🔲👽⬜️⬛️🤖🚀⚫️⚪️🪐 (@janellemonae)

H Ciara ντύθηκε Selena Quantimillia

View this post on Instagram A post shared by Ciara (@ciara)

H Kourtney Kardashian με τον αρραβωνιαστικό της Travis Barker ντύθηκαν Ψαλιδοχέρης και Kim