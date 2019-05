Άλλη μια νέα φανταστική εβδομάδα ανοίγεται μπροστά σου και σου φτιάχνει η διάθεση! Εσύ ακόμα σκέφτεσαι τι θα κάνεις και που θα πας; Μην αγχώνεσαι τα έχουμε ετοιμάσει όλα εμείς για εσένα.

Δευτέρα 27/5

To CHEFI ανανέωσε το menu του με την υπογραφή του chef Αλέξανδρου Κοσσυβάκη και σε περιμένει για μια νέα εμπειρία στον χώρο της κουζίνας. Τις νέες γευστικές δημιουργίες έρχονται να συμπληρώσουν τα signature cocktails του CHEFI και μία εκτενής λίστα κρασιών με ελληνικές και διεθνείς ετικέτες, ενώ τα γλυκά του νέου μενού υπόσχονται να απογειώσουν την εμπειρία των επισκεπτών. Σε μία από τις γοητευτικότερες αυλές της πόλης, το CHEFI υποδέχεται το κοινό με φρέσκιες ιδέες, μοντέρνας δημιουργικής κουζίνας. Ενδεικτικά του fusion μενού είναι πιάτα όπως το καλαμάρι με ριζότο Thai curry & πέστο βασιλικού και το signature ριζότο χωριάτικη σαλάταμε κρέμα δυόσμου και μους φέτας. Εξαιρετικές οι επιλογές και στα κυρίως με δημιουργίες όπως ταλιάτα σχάρας με σαλάτα φαγόπυρο, kale & vinaigrette βατόμουρο και κριθαρότο γαρίδας με chorizo & αϊόλι σαφράν. Το γεύμα στο Chefi ολοκληρώνεται με γλυκιές δημιουργίες όπως η εξωτική, Tropical Pavlova, το αγαπημένο Chocolate Orgasm αλλά και η δημιουργική Tiramisu.

Τρίτη 28/5

Κάνε σήμερα την εγγραφή σου στο crash course, “Graphics for social media posts & ads” από τη KnowCrunch, διάρκειας 10 ωρών, το οποίο θα ξεκινήσει στις 1 Ιουλίου 2019 στην Aθήνα, με εισηγητές τους καλύτερους, έμπειρους επαγγελματίες της αγοράς, σε συνεργασία με το Deree – The American College of Greece. Σε ποιους απευθύνεται το Graphics for social media posts & ads course ; Το Graphics for social media posts & ads απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν να δημιουργούν άριστο graphic content για τα social media posts και τις διαφημίσεις τους για τα προϊόντα τους ή για πελάτες τους. Συγκεκριμένα, σε εκείνους που θέλουν να μάθουν τα σημαντικότερα εργαλεία για δημιουργία γραφιστικών για τα social media κανάλια τους τα οποία θα αυξήσουν το engagement και θα φέρουν καλύτερα αποτελέσματα για την επιχείρησή τους ή τους πελάτες τους.

Τετάρτη 29/5

«Το Δώρο του Θυμού» Arun Gandhi (Εκδόσεις Διόπτρα) @ 29/05 και ώρα 21:00 | Public Café Συντάγματος, Είσοδος Ελεύθερη

Ο Arun Gandhi έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στο Public, την Τετάρτη 29 Μαΐου, στις 21:00, στο Public Café Συντάγματος. «Παρόλο που ο δρόμος της αλήθειας είναι ευθύς και στενός και κοφτερός σαν λάμα ξυραφιού, για μένα ήταν ο πιο εύκολος και γρήγορος», είχε πει ο παππούς του Arun, Μαχάτμα Γκάντι. Μετά «Το Δώρο του Θυμού», ο Arun Gandhi μας χαρίζει πολύτιμα μαθήματα ζωής για την αγάπη, την ειρήνη, την ευτυχία και όλα όσα απασχόλησαν το αεικίνητο πνεύμα του παππού του Μαχάτμα Γκάντι. Εβδομήντα ένα χρόνια μετά τον θάνατό του, τα λόγια του εξακολουθούν να είναι επίκαιρα και να αποτελούν πολύτιμο οδηγό ζωής, θυμίζοντάς μας ότι η αγάπη είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο… Κάνε την ερώτησή σου στον Α. Γκάντι με «δημόσιο» post χρησιμοποιώντας το Hashtag #meetGandhi. Ο συγγραφέας θα απαντήσει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Public Συντάγματος που θα μεταδοθεί live στη σελίδα του Public στο Facebook.

Πέμπτη 30/5

Μετά τις παγκόσμιες επιτυχίες του «Γκοτζίλα» (2014) και «Kong: Η νήσος του κρανίου» (2017), έρχεται το επόμενο, σαρωτικό κεφάλαιο αναβίωσης τιτάνιων τεράτων από τη Warner. Μία επική, εντυπωσιακή περιπέτεια που βάζει τον Γκοτζίλα ενάντια σε μερικά από τα πιο γνωστά τέρατα της ιαπωνικής ποπ κουλτούρας: τη Μόθρα, τον Ρόνταν και τον τρικέφαλο Γκιντόρα. Σκηνοθετεί ο Μάικλ Ντάκερτι (Krampus), ενώ πρωταγωνιστούν οι Μίλι Μπόμπι Μπράουν (Stranger Things), Βέρα Φαρμίγκα (Up in the Air) και Κάιλ Τσάντλερ (Argo). Η Μόναρκ, μια κρυφή ζωολογική ομάδα, έρχεται αντιμέτωπη με τιτάνια τέρατα, συμπεριλαμβανομένου και του Γκοτζίλα, που συγκρούεται με τη Μόθρα, τον Ρόνταν και την απόλυτη νέμεσή του, τον τρικέφαλο Γκιντόρα. Όταν αυτά τα αρχαία τέρατα, που θεωρούνταν απλώς μύθοι, ξυπνήσουν ξανά, θα ανταγωνιστούν μεταξύ τους για την απόλυτη κυριαρχία, ακόμα και σε βάρος της ανθρωπότητας.

Παρασκευή 31/5

Το καλοκαίρι πλησιάζει και πρέπει να αγοράσεις μαγιό; Μπες στο www.erka.gr και βρες το δικό σου αγαπημένο το οποίο θα σε συνοδεύσει σε όλη αυτή την καλοκαιρινή περιπέτεια. Η φετινή συλλογή ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο γιατί χωρίζεται σε τρεις βασικές τάσεις. Στη Glam Edition θα βρεις μοναδικά μπικίνι ή ολόσωμα με λαμπερά χαρακτηριστικά για εσένα που θα ταξιδέψεις σε κάποιο εξωτικό νησί ή θα βάλεις πλώρη για το πιο κοσμοπολίτικο νησί της Ελλάδας! Για την φετινή συλλογή υποσχεθήκαμε χρώμα για αυτό και πήραμε έμπνευση από τα φτερά ενός παγωνιού. Το chic μαύρο κάνει αντίθεση με τα πολύχρωμα φτερά και τις γαλάζιες ή πράσινες λεπτομέρειες δίνοντας το έντονο χρώμα αλλά και την παιχνιδιάρικη διάθεση που θέλεις να έχεις στην παραλία. Τέλος, δεν θα μπορούσε να λείπει η navy σειρά με έμπνευση από τα 80s! Είναι μια σειρά ιδανική για κάθε γυναίκα που αγαπά τη θάλασσα και παράλληλα δεν θέλει να χάσει το μποέμ στυλ της ακόμα και στην παραλία. Φορώντας το καταφέρνεις να τραβήξεις τα βλέμματα πάνω σου με αυτό το girly γλυκό αποτέλεσμα.

Σάββατο 1/6

Η Avon, η εταιρεία που στηρίζει τις γυναίκες για περισσότερο από 130 χρόνια, παρέχοντας καινοτόμα προϊόντα ομορφιάς υψηλής ποιότητας, διοργανώνει για πρώτη φορά μια ημερίδα με θέμα την περιποίηση της επιδερμίδας, το Σάββατο 1 Ιουνίου 2019, στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή (Ερατοσθένους 13, 116 35 Αθήνα). Στο πλαίσιο της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ομιλίες και εισηγήσεις από καταξιωμένους επαγγελματίες που εκπροσωπούν διαφορετικούς κλάδους, προσεγγίζοντας το θέμα από τη δική τους ιδιαίτερη ματιά και παρουσιάζοντας μία ολιστική προσέγγιση σχετικά με τη φροντίδα και την περιποίηση της επιδερμίδας, ενώ παράλληλα οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα νέα αλλά και κλασσικά προϊόντα περιποίησης της Avon, που καλύπτουν κάθε ανάγκη.

Κυριακή 2/6

Και φυσικά αφού πας να ψηφίσεις και μιας και θα έχει καλό καιρό, μη το σκέφτεσαι θα πας απευθείας στη κοντινή παραλία για να κάνεις μια βουτιά. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσεις το αντηλιακό όχι μόνο το δικό σου αλλά κυρίως και του παιδιού σου. Με αφετηρία πάντα την φροντίδα ακόμα και της πιο ευαίσθητης επιδερμίδας, τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων, η NIVEA SUN παρουσιάζει τη νέα, ολοκληρωμένη σειρά αντηλιακής προστασίας για όλη την οικογένεια και μας χαρίζει ξέγνοιαστες στιγμές χαλάρωσης και παιχνιδιού κάτω από τον ήλιο!