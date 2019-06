Δευτέρα σήμερα και πως θα την κάνεις πιο όμορφη; Ετοιμάσαμε για εσένα επτά υπέροχες προτάσεις για να διασκεδάσεις περισσότερο από ποτέ και να μη βαρεθείς ούτε στιγμή αυτή την εβδομάδα. Τι λες πάμε να τα δούμε μαζί;

Δευτέρα 3/6

Ετοιμάζεις παιδικό πάρτυ; Το καλοκαίρι είναι εδώ και εσείς μπαμπάδες και μαμάδες ετοιμαστείτε για νέο μαραθώνιο παιδικών πάρτι. Κι αν ψάχνετε ιδέες για το δικό σας, η Pizza Fan έχει αυτό που ζητάτε. Μόνο με 30 ευρώ τα παιδιά θα απολαύσουν τις αγαπημένες τους πίτσες, που θα συνοδεύονται και με δώρο για τo μικρό σας. Όσο για τη διασκέδαση τους, έμπειροι διασκεδαστές θα αναλάβουν να κάνουν το πάρτι αξέχαστο. Αν πάλι οργανώνετε πάρτι για τους δικούς σας φίλους, τώρα μπορείτε να το κάνετε εύκολα και πολύ οικονομικά. Γενέθλια, γιορτές και κάθε συγκέντρωση, στο σπίτι ή έξω από το σπίτι, γίνονται με ένα τηλεφώνημα και με κόστος από 2,5 ευρώ το άτομο ή για ακόμα καλύτερη πρόταση περάστε από ένα κατάστημα για παραλαβή happytake. Τέλος, επειδή πάρτι σημαίνει μουσική, επιλέξτε τον dj που προτιμάτε και θα είναι μαζί σας για 3 ώρες με όλο τον ηχητικό του εξοπλισμό. Είστε από σχολείο ή από αθλητικό σύλλογο και οργανώνετε κάποια εκδήλωση; Εξασφαλίστε την επιτυχία της με το πολύ ευρύ πρόγραμμα χορηγιών της Pizza Fan, που τα τελευταία 10 χρόνια έχει στηρίξει χιλιάδες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Μπείτε στο pizzafan.gr ή καλέστε στο 18111 και ενημερωθείτε σήμερα για το πρόγραμμα «Γεύση Συμμετοχής».

Τρίτη 4/6

Όταν η Κλάρα (Mackenzie Foy) βρίσκεται σ’ ένα παράξενο και μυστήριο παράλληλο κόσμο, επικεφαλής του οποίου είναι η απαστράπτουσα βασίλισσα της Χώρας των Ζαχαρωτών, Ζαχαρένια Νεράιδα (Keira Knightley), πρέπει να διασχίσει με θάρρος το Τέταρτο Βασίλειο και να αντιμετωπίσει την Κόκκινη Μητέρα (Helen Mirren) για να ξαναφέρει την αρμονία στον αλλοπρόσαλλο αυτό κόσμο. Στο πλάι της πάντα ο γενναίος και ταπεινός Καρυοθραύστης της (Jayden Fowora-Knight). Η Disney μεταφέρει πανηγυρικά στη μεγάλη οθόνη το κλασικό και ιδιαίτερα αγαπητό παραμύθι του 19ου αιώνα με μία φαντασμαγορική ταινία που παρουσιάζει καινούριους χαρακτήρες σε μία παιχνιδιάρικα πιο φωτεινή εκδοχή της πασίγνωστης ιστορίας. «Ο Καρυοθραύστης και τα Τέσσερα Βασίλεια» ζωντανεύει χάρη σε ένα λαμπερό καστ ηθοποιών με τους Helen Mirren (The Queen), Keira Knightley (Atonement), Morgan Freeman (Million Dollar Baby) και Mackenzie Foy (Interstellar) σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Την εντυπωσιακή παραγωγή σκηνοθετούν οι Lasse Hallström (Chocolat) και Joe Johnston (Captain America: The First Avenger). Η πλούσια σε σκηνικά και κουστούμια ταινία ταξιδεύει όλη την οικογένεια σε έναν μαγικό παράλληλο κόσμο με τον αξεπέραστο, εορταστικό τρόπο της Disney.

Τετάρτη 5/6

Σαν να ζέστανε λίγο ο καιρός δεν νομίζεις; Το παγωτάκι είναι απαραίτητο. Φέτος το καλοκαίρι, τα λαχταριστά ξυλάκια Master Double υπόσχονται την απόλυτη γευστική εμπειρία στους λάτρεις του παγωτού και στους φανατικούς της σοκολάτας, συνδυάζοντας το βελούδινο παγωτό Κρι Κρι με αγαπημένες γεύσεις που αγκαλιάζονται από διπλή επικάλυψη σοκολάτας. Μοναδικές προτάσεις, που δε θα αφήσουν ασυγκίνητους ακόμα και τους πιο απαιτητικούς, αφού μια δαγκωνιά αρκεί για να ταξιδέψει όλες τις αισθήσεις. Master Double, με πραγματική σοκολάτα!

Πέμπτη 6/6

Ένα μοναδικό πορτρέτο του Καζανόβα μέσα από τη γοητευτική ματιά του Μπενουά Ζακό (Αντίο, Βασίλισσα μου) με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, ερωτισμό και βάθος. Πρωταγωνιστεί ο Βινσέντ Λιντόν (Ο Νόμος της Αγοράς) πλάι στη Στέισι Μάρτιν (Nymphomaniac). Μία τολμηρή ταινία με εκπληκτικές ερμηνείες που απογυμνώνει τον μύθο του μεγάλου καρδιοκατακτητή, καθώς ερωτεύεται, για πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή του, τη μοναδική γυναίκα που του αντιστέκεται. Λονδίνο, 18ος αιώνας. Ο Καζανόβα, διάσημος για το πάθος του για τις απολαύσεις και τον τζόγο, υποχρεώνεται σε εξορία μακριά από το Παρίσι. Μη γνωρίζοντας τίποτα για το Λονδίνο, συναντά μία νεαρή πόρνη, τη Μαριάν ντε Σαρπιγιόν. Τον γοητεύει σε τέτοια βαθμό που αγνοεί τις γυναίκες γύρω του. Ο θρυλικός γόης είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα για να την αποκτήσει, αλλά η Σαρπιγιόν καταφέρνει να ξεφύγει από τα δίχτυα του με διάφορα τεχνάσματα. Τον προκαλεί λέγοντας του ότι θα την αποκτήσει μόνο, όταν θα σταματήσει να την ποθεί!

Παρασκευή 7/6

Αν έχεις σκοπό να φύγεις για σαββατοκύριακο τότε σου έχω μια μοναδική πρόταση. Η Selina, η παγκόσμια κοινότητα εναλλακτικών εμπειριών διαμονής, εγκαινιάζει την παρουσία της στην Ελλάδα με το πρώτο της ξενοδοχείο, Selina Centavrus Pelion, στη Μακρινίτσα. Χτισμένο στο «σπίτι» των μυθολογικών Κενταύρων, το Πήλιο, το Selina Centavrus Pelion έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με γνωστούς καλλιτέχνες της χώρας με στόχο να αναδείξει τη μυθολογία του τόπου. Καθένα από τα πέντε κτίρια του ξενοδοχείου έχει ονομαστεί και αντλεί έμπνευση από έναν θεό του δωδεκάθεου και κοσμείται από σύγχρονες street art αποδόσεις των θεών. Βασισμένο στο concept της Selina παγκοσμίως, το Selina Centavrus Pelion είναι κάτι παραπάνω από ξενοδοχείο. Απαντώντας στις απαιτήσεις του σύγχρονου ταξιδιώτη, προσφέρει μία ολιστική προσέγγιση στην εμπειρία του ταξιδιού, συνδυάζοντας καταλύματα εξαιρετικού design, προτάσεις ψυχαγωγίας, all-day δραστηριότητες και εκδηλώσεις εντός και εκτός του ξενοδοχείου, με στόχο οι επισκέπτες να βιώνουν αυθεντικές εμπειρίες δημιουργώντας μοναδικές αναμνήσεις σε κάθε τόπο.

Σάββατο 8/6

Η ομάδα Fresh and Yellow, η μακροβιότερη στο είδος της στη χώρα μας, εδώ και 18 χρόνια επιμένει να γεμίζει την Αθηναϊκή νύχτα με indie ρυθμούς και να μοιράζει απλόχερα στα party της alternative rock, brit pop, electronica vibes έχοντας δημιουργήσει ένα διαχρονικά επιτυχημένο concept. Μετά από μια απαιτητική σεζόν κλείνουν τη φετινή τους παρουσία με ένα εκρηκτικό και καυτό Closing Season Party στο Bios σε μια άκρως χορευτική βράδια. Ετοιμαστείτε για ένα δυνατό σούπερ clubbing πάρτι με μουσικάρες για το κλείσιμο της σεζόν. Οι Χρήστος Μήλιος και dj Kill Bill με μια Fresh And Yellow βραδιά θα μας μεταφέρουν για ακόμα μια φορά στο δικό τους ηχητικό σύμπαν προσφέροντας όπως συνηθίζουν ξεχωριστές rock εμπειρίες και πάντοτε με την ίδια όρεξη και διάθεση για να κάνουν τον κόσμο να χορέψει με τα αγαπημένα του τραγούδια. O ήχος τους θα μας ταξιδεύσει στην alternative rock των τελών 80s, θα κάνει baggy διακοπές στο Manchester, θα φλερτάρει ηλεκτρονικά και θα ποπάρει στα indie ’90s, θα ροκάρει λίγο στα ’00s και θα συνεχίζει την περιπλάνησή του στα όμορφα 10s σε ένα ταξίδι δίχως τέλος.

Κυριακή 9/6

Η άφιξη του καλοκαιριού σηματοδοτεί και την έναρξη ενός από τα πιο πολύαναμενόμενα πολιτιστικά γεγονότα, του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου. Ο ιστορικός θεσμός φέρνει και φέτος κοντά μας μεγάλα ονόματα της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών Τεχνών. Το ελληνικό minimal, urban chic, brand, ‘ALE στηρίζει περήφανα αυτό τον αγαπημένο θεσμό, ως χορηγός ένδυσης. Διεθνείς και ελληνικές παραγωγές καθώς και διάσημα ονόματα, όπως Jethro Tull, Dead can dance, Loreena McKennitt, Tindersticks, Ρόμπερτ Ουίλσον, Ίβο Βαν Χόφε, Yo-Yo Ma, Robert Lepage, Yuja Wang κ.ά, αναμένεται να δώσουν το «παρών» ζωντανεύοντας, για μια ακόμα χρονιά, τους υπέροχους και ιστορικής σημασίας χώρους του Φεστιβάλ. «Είμαστε περήφανοι που υποστηρίζουμε ένα θεσμό τέτοιας ιστορικής σημασίας, που συνεχίζει να εξελίσσεται δυναμικά και να δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας να απολαμβάνουμε εμφανίσεις μοναδικών καλλιτεχνών, διευρύνοντας τους ορίζοντες μας. Ως 100% ελληνικό brand, η ‘ALE υποστηρίζει δυναμικά τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, θέλοντας να πιστεύουμε ό,τι συμβάλλουμε, έστω και λίγο, στην ανάπτυξη και στη διάδοση του πολιτισμού. Το πρόγραμμα δείχνει, για μια ακόμα χρονιά, πλούσιο και ανυπομονούμε να ζήσουμε αξέχαστες καλοκαιρινές βραδιές» δηλώνουν τα στελέχη της AXF