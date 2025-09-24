Για 9η χρονιά, το Code Like a Girl από τη Vodafone, ένα από τα πιο μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα ανάπτυξης κώδικα για κορίτσια ηλικίας 14–18 ετών, έφερε τις νέες πιο κοντά στον κόσμο της τεχνολογίας και ενίσχυσε τις επιλογές τους σε επαγγέλματα STEM, που αποτελούν το παρόν και το μέλλον της αγοράς εργασίας.

Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 400 κορίτσια σε βασικές γνώσεις προγραμματισμού, ενώ φέτος φιλοξένησε 50 νέες συμμετέχουσες, μεταξύ αυτών και κορίτσια από φορείς υποστήριξης ανηλίκων, που έκαναν τα πρώτα τους βήματα στον ψηφιακό κόσμο. Στη διάρκεια του εξαήμερου προγράμματος, οι συμμετέχουσες εξοικειώθηκαν με δημοφιλείς γλώσσες και τεχνολογίες όπως HTML, CSS, GitHub και Bootstrap, ενώ για πρώτη φορά εκτέθηκαν και στη χρήση GenAI τεχνολογίας για τη δημιουργία κώδικα, συνεργάστηκαν σε ομάδες και δημιούργησαν τον δικό τους ιστότοπο.

Τον ρόλο των εκπαιδευτών και μεντόρων ανέλαβαν έμπειρα μέλη της ομάδας Τεχνολογίας της Vodafone, η οποία αριθμεί περισσότερους από 300 ανθρώπους, που μοιράστηκαν με τα κορίτσια γνώσεις, εργαλεία και πρακτικές για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη κώδικα. Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνώση προγραμματισμού, ενώ στο τέλος οι συμμετέχουσες λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Περισσότερα για πρόγραμμα εδώ: vodafone.gr/vodafone–ellados/kariera/eukairies–karieras–gia–neous/code–like–a–girl