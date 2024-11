Το Disney+ αποκαλύπτει το τρέιλερ και το πόστερ της νέας δραματικής σειράς του Dan Fogelman, «Paradise», με πρωταγωνιστές τους Sterling K. Brown, James Marsden και Julianne Nicholson. Η νέα σειρά έρχεται την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2025, αποκλειστικά στο Disney+, με τα τρία πρώτα επεισόδια διαθέσιμα την ημέρα της πρεμιέρας. Τα νέα επεισόδια θα γίνονται διαθέσιμα κάθε εβδομάδα. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com.

Η νέα πρωτότυπη σειρά «Paradise», διαδραματίζεται σε μια ήσυχη κοινότητα, στην οποία κατοικούν κάποιες από τις πιο επιφανείς προσωπικότητες στον κόσμο. Η γαλήνη της κοινότητας διαταράσσεται από έναν συγκλονιστικό φόνο, ο οποίος οδηγεί σε μια έρευνα υψηλού κινδύνου.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Sterling K. Brown, James Marsden, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin και Percy Daggs IV. Οι Dan Fogelman, Sterling K. Brown, John Requa, Glenn Ficarra, John Hoberg, Jess Rosenthal και Steve Beers είναι executive producers. Η σειρά είναι μια παραγωγή της 20th Television.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 9,99 € το μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας. Το Disney+ προσφέρει έναν συνεχώς αυξανόμενο κατάλογο περιεχομένου που καλύπτει τα πάντα, από ντοκιμαντέρ μέχρι βραβευμένες ταινίες και σειρές και από κωμωδίες μέχρι κλασικά κινούμενα σχέδια. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν τα πάντα, από αγαπημένες σειρές όπως «Tell Me Lies», «Shōgun», «The Bear», «Doctor Odyssey», «Homeland» και το νέο κύκλο του «The Old Man» με τον Jeff Bridges, μέχρι τις ταινίες «Μην Πάρεις Ανάσα» και «Οι Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι».

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.