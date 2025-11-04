Το efood local, το νέο concept μικρής λιανικής του efood, συμπλήρωσε έναν χρόνο λειτουργίας, γιορτάζοντας το πρώτο του ορόσημο, με ένα μεγάλο πάρτι. Μέσα σε λίγους μήνες από το άνοιγμά του, το efood local έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικό σημείο συνάντησης της γειτονιάς, όπως και της ευρύτερης περιοχής, προσφέροντας καθημερινά ποιοτικές και οικονομικές επιλογές – από καφέ, snacks και φρεσκοψημένα προϊόντα της «ζεστής γωνιάς» με αλμυρές και γλυκές επιλογές, έως αλκοολούχα ποτά και είδη παντοπωλείου.

Μετρώντας μέχρι στιγμής δυο καταστήματα, σε Χαλάνδρι και Γουδί, και απασχολώντας 17 εργαζομένους, το efood local εξυπηρετεί καθημερινά περισσότερους από 700 επισκέπτες, αριθμός που συνεχώς αναπτύσσεται. Με ευρύ ωράριο λειτουργίας 7 ημέρες την εβδομάδα, από τις 6 το πρωί έως τις 12 το βράδυ, και δίκτυο άνω των 60 προμηθευτών, το concept του efood local ενισχύει τη συνολική φιλοσοφία της εταιρείας για ευελιξία, πληθώρα επιλογών, και προσιτές τιμές. Προσφέρει στους καταναλωτές ευκολία στις αγορές τους, τα αγαπημένα πλέον combos, με συνδυασμούς προϊόντων σε προσιτές τιμές, όπως το Breakfast combo στα 2,50€, με συνδυασμούς όπως κρουασάν, κουλούρι ή ζαμπονοτυρόπιτα με καφέ και νερό και το «Φάε με 5€», για πλήρες μεσημεριανό γεύμα (σαλάτα ή σάντουιτς με φρέσκο χυμό που παρασκευάζεται στο κατάστημα), εξειδικευμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως gluten-free και ειδικών διατροφών, μπύρες ελληνικών μικροζυθοποιιών και διεθνών brands, καθώς και viral snacking προϊόντα που ανανεώνονται συνεχώς.

Το efood local δημιουργήθηκε, για να είναι σημείο αναφοράς αλλά και ενεργό μέρος της γειτονιάς του. Σε αυτό το πλαίσιο – και με απαρχή το event εορτασμού του ενός χρόνου λειτουργίας – θα διοργανώσει, το επόμενο διάστημα, μια σειρά εκδηλώσεων και community activations.

Το προσεχές διάστημα, τα καταστήματα θα προσφέρουν φρέσκα σάντουιτς που θα παρασκευάζονται καθημερινά, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν και μια νέα σειρά γλυκών επιλογών, όπως cheesecake, τάρτες και κέικ. Μέσα στο 2026, η ανάπτυξη του concept μικρής λιανικής θα συνεχιστεί με νέα σημεία σε κεντρικές γειτονιές της Αθήνας, φέρνοντας τη φιλοσοφία του efood local ακόμη πιο κοντά στην καθημερινότητα και τις συνήθειες των κατοίκων.