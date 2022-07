To Hard Rock Café Athens γιορτάζει την Hμέρα της Ανεξαρτησίας στις 4 Ιουλίου the American way με το μοναδικό θεματικό κοκτέιλ Rockin’ Refreshing και το ‘Red Blue White’ Burger, δυο επιλογές ειδικά επιμελημένες για εκείνη την ημέρα. Οι επισκέπτες θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να δοκιμάσουν και άλλα υπέροχα αυθεντικά all time classic αμερικάνικα πιάτα.

Το μοναδικό κοκτέιλ Rockin’ Refreshing -στα χρώματα της αμερικάνικης σημαίας- περιέχει βότκα GREY GOOSE, λεμονάδα, Γρεναδίνη και floater από Blue Curacao γαρνιρισμένο με «βεγγαλικά» από τα πιο Rock ζαχαρωτά.

Ανήμερα την 4η Ιουλίου, ο χώρος του εστιατορίου θα έχει διαμορφωθεί ειδικά για εκείνη την ημέρα με festive διάθεση και εορταστική διακόσμηση στα χρώματα της Αμερικής.

Πέρα από το Rockin’ Refreshing και το ‘Red Blue White’ Burger, όποιος επιλέξει να παρευρεθεί και να δειπνήσει στο εστιατόριο θα έχει τη δυνατότητα να συνοδεύσει το ποτό του, επιλέγοντας μέσα από μια ευρεία γκάμα από χορταστικά main courses, starters για προθέρμανση και πεντανόστιμα γλυκά. Για αυτούς που προσέχουν για να έχουν, υπάρχουν και οι glutten free επιλογές σε main courses και desserts.