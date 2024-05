ΣΥΝΟΨΗ

Ο Αλεχάνδρο είναι ένας έμπειρος πιλότος πολιτικής αεροπορίας. Λατρεύει την δουλειά του αλλά κρύβει ένα μυστικό.

Όταν οι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών ανακαλύπτουν το πρόβλημα αρχίζουν να τον εκβιάζουν. Ο Αλεχάνδρο εξαναγκάζεται, χωρίς περαιτέρω ερωτήσεις, να μεταφέρει μυστηριώδεις μαύρες βαλίτσες στην συνηθισμένη του διαδρομή μεταξύ Μπουένος Αιρες και Μαδρίτης.

Τα μυστικά των μαύρων βαλιτσών σύντομα βυθίζουν τον ίδιο και την οικογένεια του σε έναν κόσμο ίντριγκας και διαφθοράς, του οποίου την ύπαρξη αγνοούσε.

Ο Αλεχάνδρο τώρα πρέπει να τρέξει για την ζωή του.

Director‹s Statement

Το μυστικό της μαύρης βαλίτσας είναι μια ιστορία που με συνεπήρε από την πρώτη ανάγνωση. Και ευτυχώς τα βρήκαμε γρήγορα με τους πρωταγωνιστές: Guillermo Francella (The Robbery of the Century, The Clan, The Secret in Their Eyes) και τον Pablo Rago. Είναι από αυτές τις Χιτσκοκικές ιστορίες που πάντα ονειρευόμουν να σκηνοθετήσω γιατί αιχμαλωτίζουν τον θεατή στο πρώτο δευτερόλεπτο και δεν τον αφήνουν μέχρι την τελευταία στιγμή. Σχεδόν κανείς δεν μπορεί να καθίσει ήσυχος στην καρέκλα του καθώς υποφέρουμε λόγω της αβέβαιης και άβολης μοίρας που περιμένει τον χαρακτήρα που υποδύεται ο Francella.

Ένας απλός άνθρωπος, ερωτευμένος με το επαγγέλμα του ως κυβερνήτης αεροπλάνου και με την σύζυγο του, κρύβει ένα μικρό και ασήμαντο μυστικό. Ολόκληρη η ταινία είναι ένας συνεχώς εντεινόμενος εκβιασμός που απειλεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη του μυστικού, και επομένως στη γνώση της πιο σκοτεινής πλευράς του χαρακτήρα του, που ο πρωταγωνιστής ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα κληθεί να αντιμετωπίσει.

Πώς ένας απλός άνθρωπος ξεφεύγει ζωντανός από τα νύχια της μαφίας των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας του; Ένα δυναμικό θρίλερ, με μεγάλη οπτική ενέργεια, με πολλή κίνηση και ρυθμός που δεν αφήνει ανάπαυλα. Ένας καταπιεστικός και όλο και πιο ασφυκτικός κόσμος για έναν χαρακτήρα του οποίου η ζωή θα είναι μόνιμα στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Το μόνο που μένει στον πρωταγωνιστή είναι να κάνει έκκληση στη φαντασία του για να επιβιώσει.

Director: Martino Zaidelis

Scriptwriter: Emanuel Diez

Screenplay: original script.

Country: Argentina

Co- production countries: USA/Argentina

Year: 2023

Completion date: 14/03/2023

Genre: Thriller- Crime

Run Time: 106 minutes.

Original Language: Spanish

Production Company: Particular Crowd

Co – production companies: 100 Bares- Infinity Hill- Cimarrón Cine.

Producers: Axel Kuschevatzky / Muriel Cabeza

Co – Producer: Roxana Dellocchio, Fernando Rendón, Patricio Rabuffetti, Hernán Musaluppi, Santiago López, Diego Robino

Executive Producers: Tomás Yankelevich, Peter Bevan, Mariana San­jurjo, Juan José Campanella, Cindy Teperman, Camilo Antolini, Phin Glynn, Martino Zaidelis.

Production Director: Laura Eliosoff

Cinematography: Lucio Bonelli (ADF)

Editor: Ariel Frajnd

Music: Pablo Borghi

Original: Score Pablo Borghi

Sound: Rubén Piputto (ASA), Gonzalo Matijas (ASA), Matías Vilaro (ASA)

Sound Designer: Rubén Piputto (ASA), Gonzalo Matijas (ASA), Matías Vilaro (ASA)

Art Director: Carina Luján

Costume Director: Alicia Macchi

Casting Director: Tati Rojas

Cast: Guillermo Francella / Alejandro Petrossian Pablo Rago / Saavedra Andrea Frigerio / Carolina Guerrero