Το Once in Mykonos Designed For Adults ανοίγει τις πύλες του την 1η Μαΐου

Το Once in Mykonos Designed For Adults ανοίγει τις πύλες του την 1η Μαΐου

Μετά την πολυαναμενόμενη άφιξή του το περσινό καλοκαίρι, το Once in Mykonos, που πλέον συγκαταλέγεται στα adults-only πολυτελή θέρετρα της μυκονιάτικης φιλοξενίας, ανοίγει τις πύλες του για τη νέα σεζόν, την 1η Μαΐου 2023. Χτισμένο στην πανέμορφη νοτιοδυτική ακτογραμμή του κοσμοπολίτικου νησιού και με θέα τον εμβληματικό και καθηλωτικής ομορφιάς κόλπο του Ορνού, το κυκλαδίτικο lifestyle resort, που απευθύνεται πια αποκλειστικά σε ενήλικες, ενσαρκώνει τη σύγχρονη κομψότητα μέσα από λιτές αναφορές στο νοσταλγικό παρελθόν του ως πολυτελής κοσμοπολίτικη βίλα.

Το Once in Mykonos Designed For Adults, το οποίο διατέλεσε κάποτε το σπίτι ενός επιφανούς επιχειρηματία με επισκέπτες καλλιτέχνες, διανοούμενους και διεθνείς προσωπικότητες, σχεδιάστηκε εκ νέου ως μια υπερσύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων με την υπογραφή του αρχιτέκτονα Φοίβου Σταυρίδη των F Studio Designers. Εμπνευσμένο από τα μεγαλοπρεπή αρχαιοελληνικά αμφιθέατρα, το θέρετρο με τα 59 μοναδικής αισθητικής δωμάτια, συνδυάζει με δεξιοτεχνία την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και το παραδοσιακό κυκλαδίτικο στυλ του νησιού, με την boho μοντέρνα διακόσμηση, αποτελώντας το απόλυτο σημείο συνάντησης για jet setters και απαιτητικούς επισκέπτες που αναζητούν μια απαράμιλλη εμπειρία διακοπών. Ειδικά για τις μεγαλύτερες παρέες, το adults-only resort διαθέτει τρεις signature σουΐτες και βίλες δύο υπνοδωματίων με ιδιωτικές πισίνες, που αποτελούν την ιδανική πρόταση για ένα πριβέ κάλεσμα, όπως ένα bachelor/bachelorette weekend, ένα πάρτυ γενεθλίων ή ένα special occasion gathering, με bespoke room service περιποίηση και φόντο τη μαγευτική θέα του Αιγαίου.

Για τη φετινή σεζόν, το Once in Mykonos Designed For Adults έχει σχεδιάσει μια πληθώρα από ξεχωριστές εμπειρίες που αναδεικνύουν τόσο το σύγχρονο προφίλ της Μυκόνου, όσο και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τη φυσική ομορφιά της, όπως μεταξύ άλλων πριβέ εκδρομές με yacht στους κρυμμένους ορμίσκους του νησιού, την ενεργειακή Δήλο και τα παραδεισένια Ρήνεια με τα κρυστάλλινα νερά, αλλά και μαγικές καταδύσεις ανάμεσα στα ευρήματα του νησιού που χρονολογούνται από την περίοδο του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού.

Επίσης, υπό την καθοδήγηση του διακεκριμένου Executive Chef των Louis Hotels, Κυριάκου Σωτηρίου, με πολυετή εμπειρία σε Michelin και fine dining εστιατόρια, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι στο gourmet εστιατόριο Infinity: τα πιάτα αναδεικνύουν ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η μεσογειακή κουζίνα, προβάλλοντας παράλληλα τα βιολογικά και τοπικά εδέσματα του νησιού, ενώ στο ατμοσφαιρικό Infinity Bar του ξενοδοχείου με φόντο το χρυσό ηλιοβασίλεμα, ταλαντούχοι mixologists δημιουργούν τα πιο απολαυστικά signature cocktails, που συνοδεύονται από γευστικά tapas. Αυτό το καλοκαίρι μάλιστα, DJs και καλλιτέχνες από την εγχώρια ή διεθνή μουσική σκηνή αναμένεται να χαρίσουν μια ξεχωριστή ενέργεια με αποκλειστικά sunset ή full moon pool parties καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ένας μαγευτικός προορισμός για τους λάτρεις της υψηλής αισθητικής που ενσαρκώνει τις γεύσεις, τα αρώματα και τη μαγεία του ελληνικού καλοκαιριού μέσα από την κοσμοπολίτικη και ονειρική αύρα του.

Τέλος, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις spa, η έμπειρη ομάδα του Once in Mykonos Designed For Adults, προσφέρει εξατομικευμένες θεραπείες αναζωογόνησης και ομορφιάς με κορυφαία προϊόντα περιποίησης των Omorovicza, Natura Blisse, Carol Joy London και Leahlani, που έχουν σχεδιαστεί για να αφυπνίσουν τις αισθήσεις, να καταπραΰνουν το στρες, και να επαναφέρουν τη φυσική ισορροπία στο σώμα. Σε συνδυασμό με το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο αλλά και το εξωτερικό yoga stage με φόντο το απέραντο γαλάζιο, πρόκειται για την απόλυτη ολιστική εμπειρία ευεξίας, που επιβεβαιώνει τον esthete χαρακτήρα του πολυτελούς adults-only resort.

Το Once in Mykonos Designed For Adults απέχει μόλις 10 λεπτά οδικώς από τη Χώρα της Μυκόνου και το Διεθνές Αεροδρόμιο και 12 λεπτά από το Νέο Λιμάνι.