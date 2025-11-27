Το Πεδίον του Άρεως γίνεται το μεγαλύτερο Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Αττικής. Δες το πρόγραμμα!

Το Πεδίον του Άρεως γίνεται το μεγαλύτερο Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Αττικής. Δες το πρόγραμμα!

Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα σε όλη την Αττική φέρνει το Χριστουγεννιάτικο Χωριό που στήνεται κάθε χρόνο στο Πεδίον του Άρεως. Φέτος θα είναι ακόμη πιο ανανεωμένο και αναβαθμισμένο δίνοντας το σήμα για χαρούμενες γιορτές και εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Με ελεύθερη είσοδο για όλους -καθημερινά από τις 16.30 έως τις 22.00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί-, το Χριστουγεννιάτικο χωριό στο Πεδίων του Άρεως συγκαταλέγεται στους πιο δημοφιλείς εορταστικούς προορισμούς της χώρας όπως καταγράφηκε στο καλεντάρι του ΕΟΤ, μετά την περυσινή υποδοχή του ενός και πλέον εκατομμυρίου επισκεπτών του.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα «ξυπνήσει», με το άναμμα του δέντρου στο Πεδίον του Άρεως από τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και ένα φαντασμαγορικό show, την Παρασκευή στις 19.00.

Αμέσως μετά, από την κεντρική μουσική σκηνή του Χωριού, ο Θοδωρής Φέρρης και ο Onemanshow θα προσφέρουν ένα ζωντανό πρόγραμμα με τις πιο δυνατές επιτυχίες τους. Νωρίτερα, στις 18.00, η street band «Μολυβένιοι Στρατιώτες» θα κάνει τον πρώτο εορταστικό περίπατο στο Χωριό, χαρίζοντας στους επισκέπτες τις μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες με διασκεδαστικό ήχο.

Και φέτος η κεντρική σκηνή του Χριστουγεννιάτικου Χωριού θα υποδεχτεί τα πιο μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, που θα κάνουν πιο χαρούμενες τις φετινές γιορτές.

Η αλλαγή της χρονιάς θα γίνει με την Ελένη Φουρέιρα, τον Zaf και τον DJ Bobito σε μια μεγάλη γιορτινή παρέα.

Επίσης συναυλίες και μουσικά αφιερώματα έχουν προγραμματιστεί για όλη την εορταστική περίοδο. Οι Κλαυδία, Γιάννης Κότσιρας, Νίκος Πορτοκάλογλου, Ρένα Μόρφη, Μελίνα Ασλανίδου, Πάνος Μουζουράκης, Γιάννης Ζουγανέλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μελίνα Κανά, Locomondo, Gadjo Dilo, περιλαμβάνονται στους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στην κεντρική σκηνή του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.

Παραστάσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα για μικρούς και μεγάλους, διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, πολύχρωμα καρουζέλ και γευστικές γωνιές θα πλαισιώνουν το γιορταστικό χώρο.

Ιδιαίτερα προσελκυστικό παραμένει το υπερσύγχρονο παγοδρόμιο αλλά και τα σαράντα ξύλινα σπιτάκια, όπου ο επισκέπτης μπορεί να αγοράσει χειροποίητες δημιουργίες, δώρων και στολιδιών.

Σημειώνεται ότι μεγάλος χορηγός του Χριστουγεννιάτικου Χωριού είναι η Protergia και χορηγοί η Cosmote, η ΕΥΔΑΠ, η RELEASE Athens και η Snappi. Το μουσικό κανάλι MAD είναι χορηγός επικοινωνίας και έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια του μουσικού προγράμματος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.11.2025

19:30 ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΕΡΡΗΣ – ONEMANSHOW

Ένα πρόγραμμα με όλες τις επιτυχίες.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29.11.2025

19:30 LOCOMOΝDO

Φέρνουν το γνώριμο μείγμα από reggae, ska και balkan ήχους, με όλα τα αγαπημένα τους τραγούδια.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025

13:00 Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη.

Ο Δημήτρης Μητσιάς, η Όλγα Αντωνοπούλου και η Βιολέτα Ίκαρη με αγαπημένα τραγούδια που έχουν μεγαλώσει γενιές.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5.12.2025

19:30 GADJO DILO

Με τον μοναδικό τους gypsy jazz ήχο. Swing ρυθμοί, retro αισθητική και ιδιαίτερες διασκευές ελληνικών τραγουδιών δημιουργούν χορευτική ατμόσφαιρα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7.12.2025

13:00 ΡΕΝΑ ΜΟΡΦΗ

Με την μπάντα της και την ξεχωριστή σκηνική της παρουσία, μπλέκει latin ήχους, αγαπημένα λαϊκά τραγούδια και τις ραδιοφωνικές της επιτυχίες, σε μια ζωντανή, πολύχρωμη συναυλία για όλη την οικογένεια.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025

19:30 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟ

Η Πέγκυ Ζήνα, ο Δώρος Δημοσθένους και ο Γιάννης Διονυσίου ερμηνεύουν διαχρονικές επιτυχίες του Γιάννη Σπανού, από το Νέο Κύμα μέχρι τις πιο λαϊκές στιγμές του.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025

19:30 ΚΛΑΥΔΙΑ

Με τις επιτυχίες που αγαπήθηκαν και τραγούδια όπως η «Αστερομάτα», σε μια σύγχρονη pop συναυλία με indie πινελιές.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025

13:00 ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ

Με τις μεγάλες της επιτυχίες και την ιδιαίτερη λαϊκή-έντεχνη αισθητική της σε μια συναυλία, ιδανική για κυριακάτικη οικογενειακή βόλτα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025

19:30 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ

Σε μία μεγάλη συναυλία με όλες τις επιτυχίες του για μια γιορτινή βραδιά με μουσική ποιότητα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025

13:00 ΑΣΠΡΟ ΜΑΥΡΟ – ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΠΕΡΑ

Ένα θέαμα, που συστήνει στα παιδιά τον μαγικό κόσμο της όπερας με απλό, διασκεδαστικό τρόπο. Το «’Ασπρο Μαύρο» συνδυάζει μουσική, θέατρο και κίνηση, με ήρωες που μιλούν για τη φιλία, τη διαφορετικότητα και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί.

19:30 ΟΛΓΑ ΒΕΝΕΤΗ – ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ

Σε μια ατμοσφαιρική συναυλία, ιδανική για χειμωνιάτικη βόλτα στο πάρκο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025

13:00 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΑΛΔΑΡΑ

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μελίνα Κανά, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και ο Κώστας Καλδάρας ερμηνεύουν τραγούδια του Απ. Καλδάρα, σε μια συναυλία γεμάτη νοσταλγία, και συναίσθημα.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025

13:00 ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ – ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ

Ο Τάσος Ιωαννίδης ταξιδεύει τα παιδιά στον δικό του μουσικό κόσμο. Μαζί του η Χορωδία του Σπύρου Λάμπρου, που γεμίζει τη σκηνή με παιδικές φωνές, κίνηση και συμμετοχή.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.12.2025

14:00 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Π. ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ

Το μεσημέρι της Παραμονής Χριστουγέννων, ο Πάνος Μουζουράκης στην κεντρική σκηνή, με χιούμορ, αυτοσχεδιασμούς και γνωστές του επιτυχίες, στήνει ένα χαλαρό, γιορτινό live με γέλιο και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025

19:30 CHRISTMAS HOUSE PARTY (JUNIOR PAPA)

Το Πεδίον του ‘Αρεως μεταμορφώνεται για μία βραδιά σε ένα ατμοσφαιρικό open-air house club. Στα decks, ο Junior Papa μαζί με εκρηκτικό line-up DJs υπογράφουν τις πιο επιτυχημένες βραδιές των κορυφαίων clubs της πόλης, σε ένα από τα πιο δυνατά events των γιορτών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025

19:30 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΤΟΚΑ

Μια μεγάλη συναυλία με τα τραγούδια του από τους Στέλιο Διονυσίου, Δήμητρα Σταθοπούλου, Γιώργο Ζερβάκη και Μπάμπη Στόκα στη σκηνή

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025

13:00 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ρένα Μόρφη, ο Γιάννης Διονυσίου και η Ανδριάνα Μπάμπαλη σε ένα πρόγραμμα για παιδιά

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025

13:00 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΙΜΗ ΠΛΕΣΣΑ

Ο Δημήτρης Μπάσης, η Σοφία Μανουσάκη και η Ορχήστρα Μίμη Πλέσσα παρουσιάζουν τα κινηματογραφικά και λαϊκά «διαμάντια του συνθέτη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025

23:00 ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ, ZAF & DJ BOBITO

Η αλλαγή του χρόνου βρίσκει το Πεδίον του Άρεως σε απόλυτη γιορτινό κλίμα, με την Ελένη Φουρέιρα στην κεντρική σκηνή και όλες τις dance επιτυχίες της, ο ZAF με ι τις δικές του επιτυχίες και τη δυνατή του σκηνική παρουσία, ενώ ο DJ Bobito φροντίζει για το απόλυτο clubbing κλίμα πριν και μετά το countdown.

Φώτα, πυροτεχνήματα, δυνατή μουσική και χιλιάδες άνθρωποι που μετρούν μαζί αντίστροφα για τη νέα χρονιά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3.1.2026

19:30 ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ

Σε μια συναυλία γεμάτη αγαπημένα τραγούδια από όλη την πορεία του, με ροκ, ποπ και έντεχνα κομμάτια που έχουν γράψει ιστορία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4.1.2026

19:30 SHOW ΜΑΓΕΙΑΣ & ILLUSIONS ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΓΟ SANKARA

Ένα θεαματικό show γεμάτο μαγικά κόλπα, εντυπωσιακά illusions και απρόσμενες ανατροπές, με το κοινό να ανεβαίνει στη σκηνή και να συμμετέχει ενεργά, δημιουργώντας μοναδικές στιγμές, με πολλή φαντασία και αληθινή… μαγεία.

ΤΡΙΤΗ 6.1.2026

13:00 ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΝΤΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Ανήμερα των Θεοφανίων, η μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με κλασικά εμβατήρια, γνωστές ελληνικές μελωδίες και χριστουγεννιάτικα κομμάτια.

Οι επισκέπτες μπορούν μέσα από το ενημερωμένο και λειτουργικό site του Χωριού https://xmasvillageattica.gr να βρουν το πλήρες πρόγραμμα των συναυλιών στην κεντρική σκηνή, καθώς και στα δύο μικρότερα stages που θα στηθούν στο Πεδίο του Άρεως, γεμάτα με εορταστικές μελωδίες, παιδικό θέατρο και μουσικοχορευτικές παραστάσεις.

«Να περπατήσουμε μαζί σε ένα Χριστουγεννιάτικο Χωριό γεμάτο φως, μουσική και χαμόγελα»

Οι δηλώσεις του Νίκου Χαρδαλιά:

«Με πολλή χαρά και ακόμη περισσότερη συγκίνηση, ανοίγουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τις πύλες του Χριστουγεννιάτικου Χωριού μας στο Πεδίον του Άρεως. Πέρσι, χιλιάδες οικογένειες γέμισαν το Πάρκο μας με φως, ζεστασιά και χαμόγελα – και αυτή η αγκαλιά αγάπης ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή μας. Φέτος, επιστρέφουμε πιο έτοιμοι, πιο δημιουργικοί και πιο αποφασισμένοι να προσφέρουμε σε όλους μια εμπειρία ακόμη πιο μαγική.

Οι γιορτές έχουν κάτι ξεχωριστό: μας θυμίζουν ότι, παρά τις δυσκολίες, υπάρχει πάντα χώρος για ελπίδα, για χαρά, για μικρά θαύματα που μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Αυτό ακριβώς θέλουμε να ζήσουμε εδώ – ένα πάρκο που φωτίζεται, μια πόλη που χαμογελά, μια Αττική που ανοίγει την καρδιά της σε όλους. Και γι’ αυτό εργαζόμαστε καθημερινά, ώστε κάθε γιορτινή στιγμή να έχει τη δική της ομορφιά.

Όπως ακριβώς δεσμευτήκαμε, το Πεδίον του Άρεως αλλάζει μέρα με τη μέρα. Το βλέπουμε, το νιώθουμε, το χαιρόμαστε όλοι. Και αυτές τις ημέρες, με τις μελωδίες, τις παραστάσεις, τις δράσεις για τα παιδιά μας, τα workshops, τις μικρές εκπλήξεις και τις μεγάλες στιγμές, το Πάρκο μεταμορφώνεται σε έναν ζεστό, φωτεινό χώρο συνάντησης και χαράς για όλους, όσοι το επισκέπτονται.

Από αυτή την Παρασκευή μέχρι το τέλος των γιορτών, σας περιμένουμε και πάλι, μικρούς και μεγάλους, να περπατήσουμε μαζί σε ένα Χριστουγεννιάτικο Χωριό γεμάτο φως, μουσική και χαμόγελα – να αφήσουμε για λίγο πίσω το άγχος της καθημερινότητας και να θυμηθούμε ότι το πιο όμορφο δώρο είναι να είμαστε μαζί».

Πηγή: Newsit.gr