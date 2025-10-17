Κατά καιρούς, πολλοί έχουν προσπαθήσει να αποδείξουν ότι η Γη είναι επίπεδη, ταξιδεύοντας για να «φτάσουν στο τέλος της». Ωστόσο, όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν καταλήξει… στο πουθενά. Κάποιος όμως αποφάσισε να το αποδείξει αλλιώς, και πολύ πιο απλά. Με μια κάμερα ασφαλείας, το γκαράζ του και πολλή υπομονή, έκανε ένα πείραμα που δείχνει καθαρά ότι η Γη είναι σφαιρική.

Το αποτύπωμα του Ήλιου: Το φαινόμενο του αναλήμματος

Ο χρήστης παρακολούθησε τη σκιά μιας γωνίας του γκαράζ του κάθε μέρα, την ίδια ώρα, για έναν ολόκληρο χρόνο. Όταν σημείωσε όλες τις θέσεις της σκιάς, σχηματίστηκε μια καμπύλη σε σχήμα «8» — γνωστή ως ανάλημμα (analemma).

Το ανάλημμα δείχνει πώς «κινείται» ο Ήλιος στον ουρανό μέσα στη χρονιά. Το συγκεκριμένο μοτίβο υπάρχει μόνο επειδή η Γη είναι σφαιρική και γέρνει ελαφρά στον άξονά της, περίπου 23,5 μοίρες, καθώς περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο.

Γιατί σχηματίζεται το «8»;

Το σχήμα αυτό προκύπτει από δύο πράγματα:

Την κλίση της Γης , που κάνει τον Ήλιο να φαίνεται πιο ψηλά ή πιο χαμηλά ανάλογα με την εποχή.

, που κάνει τον Ήλιο να φαίνεται πιο ψηλά ή πιο χαμηλά ανάλογα με την εποχή. Την ελλειπτική τροχιά της Γης, που αλλάζει λίγο τη φαινομενική ταχύτητα του Ήλιου στον ουρανό.

Αν η Γη ήταν επίπεδη και ο Ήλιος κινούνταν απλώς από πάνω της, η σκιά θα έπεφτε πάντα στο ίδιο σημείο. Όμως, το ανάλημμα αποδεικνύει ότι η Γη κινείται και περιστρέφεται.

Ο «Χρόνος της Εξίσωσης» και ο πραγματικός ήλιος

Αυτό το φαινόμενο σχετίζεται και με τον λεγόμενο «Χρόνο της Εξίσωσης» (Equation of Time) — τη διαφορά ανάμεσα στην ώρα του ρολογιού μας και την πραγματική ώρα του Ήλιου. Για παράδειγμα, το 12:00 στο ρολόι σου δεν είναι πάντα η στιγμή που ο Ήλιος βρίσκεται ακριβώς πάνω από το κεφάλι σου. Αν τραβάς φωτογραφία του Ήλιου κάθε μέρα την ίδια ώρα, θα δεις κι εσύ αυτό το σχήμα του «8», το οποίο αποτυπώνει αυτήν ακριβώς τη διαφορά.

Και τι σημαίνει αυτό για την «επίπεδη Γη»;

Αν η Γη ήταν επίπεδη, δεν θα μπορούσε να σχηματιστεί ποτέ ανάλημμα. Για να εξηγήσουν το φαινόμενο, οι υποστηρικτές της θεωρίας θα έπρεπε να υποθέσουν ότι ο Ήλιος κινείται πάνω-κάτω και δεξιά-αριστερά χωρίς λόγο — κάτι που δεν στέκει με καμία φυσική λογική.

Όπως σχολίασε και ένας φοιτητής φυσικής στο Reddit: «Αυτό είναι ένα ακόμη απλό αλλά καθαρό πείραμα που αποδεικνύει πώς λειτουργεί το Ηλιακό μας Σύστημα. Απλό, ξεκάθαρο και αδιάψευστο.»