Το portfolio «έξυπνης» τεχνολογίας της TCL: Στο πλευρό των οικογενειών για πιο υγιείς ψηφιακές συνήθειες

Το portfolio «έξυπνης» τεχνολογίας της TCL: Στο πλευρό των οικογενειών για πιο υγιείς ψηφιακές συνήθειες

Στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσής της να καταστήσει την τεχνολογία πιο προσιτή, κατάλληλη για κάθε ηλικία και ισορροπημένη, η TCL συνεχίζει να αναπτύσσει συνδεδεμένες λύσεις για παιδιά, εφήβους και γονείς. Από τις ασφαλείς πρώτες συσκευές έως τα εργαλεία που ενθαρρύνουν τη συνειδητή χρήση της οθόνης, η σειρά προϊόντων της TCL η οποία είναι ιδανική για οικογένειες ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση σε ολόκληρη την Ευρώπη: την υποστήριξη πιο υγιών συνηθειών χρήσης οθονών και της συνειδητής τεχνολογικής συμπεριφοράς σε όλες τις ηλικίες, διατηρώντας παράλληλα τη σύνδεση μεταξύ των μελών της οικογένειας.

Οι παιδικές συσκευές ρολογιών της TCL έχουν εδραιωθεί με τη μακροχρόνια παρουσία τους στην Ευρώπη, από την έναρξη της διαθεσιμότητάς τους έως την εθνική τους αναγνωρισιμότητα σε συνεργασία με μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Ως κορυφαίο brand παιδικών ρολογιών στην Ελβετία, με ισχυρή δυναμική σε ολόκληρη την Ευρώπη, αυτή η ανάπτυξη αναδεικνύει τη σαφή ζήτηση για ψηφιακά εργαλεία που συνδυάζουν ασφάλεια, εμπιστοσύνη και απλότητα για τους νεότερους χρήστες.

Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, η προτεραιότητα των οικογενειών μετατοπίζεται από την ασφάλεια στην ισορροπία. Η απότομη αύξηση του χρόνου μπροστά στην οθόνη μεταξύ μικρότερων και μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων καθιστά την άνεση των ματιών ολοένα και πιο σημαντική. Η τεχνολογία οθόνης NXTPAPER της TCL συμβάλλει στη μείωση της οπτικής κόπωσης και των πιθανών μακροχρόνιων προβλημάτων όρασης που συνδέονται με τη συνεχή έκθεση στην οθόνη, διατηρώντας ταυτόχρονα την απεικόνιση καθαρή και φυσική. Με μείωση του μπλε φωτός σε επίπεδο υλικού και πιστοποίηση TÜV Rheinland, τα smartphones και tablets NXTPAPER έχουν σχεδιαστεί ώστε να καθιστούν τη μάθηση και τη διασκέδαση πιο άνετες για χρήστες κάθε ηλικίας.

Παρουσίαση νέου προϊόντος: Έξυπνη τεχνολογία για πιο υγιείς συνήθειες

Η νέα σειρά προϊόντων της TCL υποστηρίζει την ασφαλέστερη επικοινωνία, την άνεση των ματιών και την ψηφιακή ισορροπία για όλη την οικογένεια. Κάθε συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνει μια πιο συνειδητή χρήση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα — χωρίς άγχος για το screen–time, με στόχο την οπτική ευεξία και τη μεγαλύτερη σιγουριά για τους γονείς.

TCL NXTPAPER 60 Ultra – Σχεδιασμένο για την καθημερινή φροντίδα των ματιών σας

Ένα κορυφαίο smartphone, σχεδιασμένο για μαθητές και οικογένειες που επιζητούν παραγωγικότητα χωρίς να θυσιάζουν την ισορροπία.

• Για ποιον προορίζεται: Για οικογένειες, μαθητές και επαγγελματίες που αναζητούν άνεση για τα μάτια και ‘δυνατή’ απόδοση.

• Γιατί έχει σημασία: Μειώνει την έκθεση στο επιβλαβές μπλε φως και συμβάλλει στον περιορισμό των κινδύνων που συνδέονται με τη μυωπία και την κακή ποιότητα ύπνου.

• Κύρια χαρακτηριστικά:

Οθόνη NXTPAPER 4.0: Φιλτράρει έως και το 61% του επιβλαβούς μπλε φωτός, διατηρώντας ζωντανά χρώματα και φωτεινότητα για μια φυσική εμπειρία προβολής. Λειτουργία Pure Focus : Επιτρέπει σε γονείς ή χρήστες να προγραμματίζουν χρόνο χωρίς περισπασμούς για διάβασμα, μελέτη ή ξεκούραση — μειώνοντας την ψηφιακή κόπωση και ενισχύοντας τη συγκέντρωση. Ισχυρή απόδοση: Επεξεργαστής MediaTek Helio και άφθονη μνήμη για καθημερινές ανάγκες multitasking , μάθησης και δημιουργικότητας. Προηγμένο σύστημα κάμερας: Διπλή οπίσθια κάμερα, βελτιστοποιημένη για φωτογραφίες, σάρωση σημειώσεων και βιντεοκλήσεις. Μπαταρία μεγάλης διάρκειας: Μπαταρία 5100 mAh με γρήγορη φόρτιση 33 W που εξασφαλίζει σταθερή ισχύ σε σχολείο, εργασία ή οικογενειακές στιγμές. Λεπτός και ανθεκτικός σχεδιασμός: Πλαίσιο 7,6 mm για φορητότητα και άνεση σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες.



TCL MOVETIME MT 42 Family Watch – Απλή και Ασφαλής Επικοινωνία στην Καθημερινότητα

Το ιδανικό ξεκίνημα για οικογένειες που θέλουν να εισαγάγουν την τεχνολογία στα παιδιά τους με ασφάλεια. Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση, το MT 42 διευκολύνει τη σύνδεση γονέων και παιδιών χωρίς χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ή ανοιχτή πρόσβαση στο διαδίκτυο.

• Για ποιον προορίζεται: Για οικογένειες που αναζητούν έναν ασφαλή, οικονομικό και εύκολο τρόπο να παραμένουν συνδεδεμένες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

• Γιατί έχει σημασία: Προσφέρει στα παιδιά ελευθερία επικοινωνίας και υπεύθυνη εξερεύνηση, διατηρώντας ταυτόχρονα την ηρεμία και τη σιγουριά των γονιών.

• Κύρια χαρακτηριστικά:

Ασφαλής επικοινωνία: Φωνητικές κλήσεις και βίντεο μέσω 4 G με εγκεκριμένες από τους γονείς επαφές.

Σιγουριά για τους γονείς: Ενημερώσεις τοποθεσίας μέσω GPS και ειδοποιήσεις ασφαλών ζωνών για την παρακολούθηση των καθημερινών διαδρομών.

Φιλικός προς τα παιδιά σχεδιασμός: Πολύχρωμο περιβάλλον και απλή πλοήγηση, ιδανικά για τους μικρούς χρήστες που χρησιμοποιούν για πρώτη φορά έξυπνη συσκευή .

Ενθάρρυνση δραστηριότητας: Καταγραφή βημάτων και διασκεδαστικές προκλήσεις που προάγουν υγιείς καθημερινές συνήθειες.

Αξιόπιστη μπαταρία: Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας, ιδανική για χρήση από το σχολείο έως το σπίτι

TCL NXTPAPER 14 –Σχεδιασμένο για Δημιουργικότητα και Απόδοση

Ένα tablet σχεδιασμένο για συναρπαστική μάθηση και δημιουργική εξερεύνηση, που συνδυάζει την καθαρότητα εικόνας και την ισχυρή απόδοση.

• Για ποιον προορίζεται: Για μαθητές, επαγγελματίες και οικογένειες που αναζητούν μεγαλύτερη οθόνη για ανάγνωση, σχεδίαση και multitasking.

• Γιατί έχει σημασία: Προσφέρει άνετη, χωρίς αντηλιά προβολή, ιδανική για δημιουργική εργασία και παρατεταμένη χρήση χωρίς καταπόνηση των ματιών.

• Κύρια χαρακτηριστικά:

Μεγάλη οθόνη NXTPAPER 14 ιντσών: Επιφάνεια anti – glare και πιστοποίηση T Ü V Rheinland για μειωμένη έκθεση στο μπλε φως. Πλήκτρο NXTPAPER : Άμεση πρόσβαση σε λειτουργίες Writing Assist , Text Assist και δημιουργικές εφαρμογές με ένα μόνο άγγιγμα. Υψηλή απόδοση: Σχεδιασμένο για απρόσκοπτο multitasking , ψηφιακό σκίτσο και ψυχαγωγία. Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας: Ιδανικό για πολύωρη μελέτη ή δημιουργικές συνεδρίες.



TCL NXTPAPER 11 Plus – Μάθηση και Οικογενειακή Ισορροπία



Μικρό αλλά ισχυρό, το TCL NXTPAPER 11 Plus είναι ειδικά σχεδιασμένο για μάθηση στο σπίτι, ανάγνωση και κοινή οικογενειακή χρήση.

• Για ποιον προορίζεται: Για οικογένειες και μαθητές που επιθυμούν μια εύχρηστη συσκευή για την καθημερινή μάθηση και ψυχαγωγία.

• Γιατί έχει σημασία: Συνδυάζει άνεση και πρακτικότητα για καθημερινή χρήση στο σπίτι ή εν κινήσει.

• Κύρια χαρακτηριστικά:

Οθόνη NXTPAPER 11 ιντσών: Προσφέρει εμπειρία θέασης που μειώνει τις αντανακλάσεις και την κόπωση των ματιών. Προσωποποιημένες λειτουργίες άνεσης ματιών : Ρυθμιζόμενοι τόνοι φωτισμού για ανάγνωση, νυχτερινή χρήση και μελέτη. Χαμηλή καθυστέρηση γραφής-σε-κείμενο : Ιδανικό για λήψη σημειώσεων και δημιουργική εργασία. Ανθεκτικό και ελαφρύ: Τέλειο για οικογενειακή χρήση και εύκολη μεταφορά.



TCL 60 SE NXTPAPER 5G – Τεχνολογία με Ισορροπία

Ένα 5G smartphone σχεδιασμένο για ισορροπημένη καθημερινή χρήση — από τη μάθηση και τη δημιουργικότητα έως τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

• Για ποιον προορίζεται: Για μαθητές και νέους επαγγελματίες που επιθυμούν υψηλή απόδοση χωρίς την κόπωση της συνεχούς έκθεσης στην οθόνη.

• Γιατί έχει σημασία: Υποστηρίζει τη συγκέντρωση και την οπτική άνεση καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης, της εργασίας και της χαλάρωσης, ενώ προσφέρει ισχυρή κάμερα και μεγάλη αυτονομία για καθημερινή χρήση.

• Κύρια χαρακτηριστικά:

Φιλική προς τα μάτια οθόνη: Οθόνη 6,7″ HD + NXTPAPER που φιλτράρει το μπλε φως και μειώνει τις αντανακλάσεις για πιο άνετη, παρατεταμένη θέαση.

Δημιουργικό σύστημα κάμερας: Διπλή κάμερα 50 MP με εργαλεία AI για τη λήψη ιδεών, πρότζεκτ και περιεχομένου εν κινήσει.

Αξιόπιστη διάρκεια μπαταρίας: Μπαταρία 5200 mAh σχεδιασμένη για παραγωγικότητα που διαρκεί όλη την ημέρα.

Ισορροπημένη απόδοση: Καθαρό, χωρίς περισπασμούς περιβάλλον χρήσης που ενισχύει τη συγκέντρωση, τόσο στη μελέτη όσο και στη διασκέδαση.

Μια Οικογένεια Συσκευών, Ένας Κοινός Στόχος



Από τα ασφαλή πρώτα βήματα έως τις πιο έξυπνες οθόνες, το νέο portfolio της TCL δείχνει πώς η τεχνολογία μπορεί να εξελίσσεται μαζί με τις οικογένειες. Η σειρά καλύπτει κάθε στάδιο της ψηφιακής ανάπτυξης — από τα μικρότερα παιδιά που μαθαίνουν να επικοινωνούν με ασφάλεια, έως τους εφήβους και τους ενήλικες που καλλιεργούν πιο υγιείς ψηφιακές συνήθειες μέσα από ισορροπία, άνεση και έλεγχο.

Σχεδιάζοντας με γνώμονα τις ανάγκες της οικογένειας, η TCL συνεχίζει την αποστολή της να εμπνέει πιο έξυπνες και συνειδητές συνδέσεις στην καθημερινή ζωή.