To premium mezcal THE LOST EXPLORER συστήνεται για 1η φορά και μας μυεί στη φιλοσοφία του “Slow down & Sip curiously”

Το premium mezcal The Lost Explorer εξυμνεί την κληρονομιά, τη βιοποικιλότητα του Μεξικού και τιμά τη φροντίδα για τη γη σε κάθε βήμα της διαδικασίας του. Το πολυβραβευμένο mezcal για το 2021, The Lost Explorer ήρθε φέτος στην Ελλάδα και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο CHE Cocina y Barra Sudamericana, σε μία ξεχωριστή βραδιά που έφερε στο προσκήνιο μεξικάνικες γεύσεις και αρώματα, αποτίνοντας παράλληλα φόρο τιμής στους γνήσιους λάτρεις του mezcal και σε όσους είχαν την περιέργεια να το γνωρίσουν και να το γευτούν, ανακαλύπτοντας τη φιλοσοφία του “Slow down & Sip curiously”.

To The Lost Explorer επαναπροσδιορίζει την κατηγορία του mezcal μέσα από τρεις ποικιλίες αγαύης, το Espadín, το Tobalá και το Salmiana, παράγοντας μια απαλή, ισορροπημένη και κομψή γεύση, που αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της εκάστοτε αγαύης και της επιτρέπει να ξεχωρίσει.

Πίσω από το The Lost Explorer mezcal και τα μυστικά του, κρύβεται ο βραβευμένος και αυτοδίδακτος Mezcalero πρώτης γενιάς, Don Fortino Ramos με έδρα την Oaxaca (Οαχάκα), ο οποίος έχει αφιερώσει τα τελευταία 40 χρόνια της ζωής του στην τέχνη και την απόσταξη του mezcal. Η αγάπη του για τη φιλοσοφία του mezcal μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και στόχος του είναι η τελειοποίηση της τεχνικής του με πρωταρχικό στοιχείο τη φροντίδα της φύσης.

Το λογότυπο που είναι χαραγμένο στις φιάλες των μπουκαλιών αντιπροσωπεύει τα τέσσερα φυσικά οικοσυστήματα του κόσμου – δάσος, ωκεανός, έρημος και ήλιος. Τα «πλάσματα» σε κάθε ετικέτα γνωστά ως Alebrije, είναι εμπνευσμένα από τον πολιτισμό και τους μύθους της Οαχάκα. Τα μπουκάλια είναι φτιαγμένα από περισσότερα από 50% ανακυκλωμένα υπολείμματα κρυστάλλου, με πώμα από φυσικό πιστοποιημένο ξύλο και με βιοδιασπώμενο φυσικό κερί μέλισσας από το Μεξικό.

Επιστρέφοντας Ελλάδα, στο πλαίσιο του event, oι καλεσμένοι κατέφθασαν δοκιμάζοντας για αρχή μία ελληνική εκδοχή welcome drink με βάση το The Lost Explorer Espadín και κύρια στοιχεία τη μαστίχα & τον βασιλικό. Στη συνέχεια, η επίτιμη καλεσμένη, Brand Ambassador, agave expert Montserrat Franco, παρουσίασε τη φιλοσοφία και την ιστορία του The Lost Explorer, μεταφέροντας την αγάπη της και το πάθος της για το ξεχωριστό αυτό mezcal. Σχετικά με την λανσάρισμα στην Ελλάδα, δήλωσε χαρακτηριστικά «Πιστεύω ότι το The Lost Explorer mezcal μπορεί να μιλήσει στην καρδιά του Έλληνα και να έχει μεγάλη απήχηση στο ελληνικό κοινό. Ο λόγος είναι ότι είναι μέρος μίας παράδοσης χρόνων και συνυφασμένο με τη Μεξικάνικη κουλτούρα. Είναι ένα ποτό φτιαγμένο από τις ίδιες τις κοινότητες και πάντα μία αφορμή για γιορτή».

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε ο Στέλιος Μαγουλάς, Spirits Manager του brand για να μυήσει τους καλεσμένους στις ιδιαίτερες γευστικές νότες των 3 διαφορετικών mezcal με συνοδεία εκλεκτών και απλών ελληνικών γεύσεων, «παντρεύοντας» έτσι την Ελληνική και Μεξικάνικη κουλτούρα.

H βραδιά ολοκληρώθηκε με τους καλεσμένους να απολαμβάνουν δροσερά cocktail με βάση το διαλεχτό mezcal και καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη χρώματα, μεξικάνικο αέρα και λάτιν ρυθμούς.

Το Τhe Lost Explorer mezcal έχει μια μακροπρόθεσμη αποστολή, να γίνει η πιο βιώσιμη μάρκα mezcal στον κόσμο. Τηρεί τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα ενώ προσπαθεί συνεχώς να ανεβάζει τον πήχη, χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένο ξύλο και λίπασμα που δημιουργείται από απόβλητα αγαύης, αναφυτεύοντας τουλάχιστον τρεις αγαύες για κάθε απόσταξη μίας αγαύης και εγκαθιστώντας ηλιακούς συλλέκτες για την αξιοποίηση και παραγωγή ενέργειας.

To The Lost Explorer mezcal ήρθε για να μας ταξιδέψει σε αχαρτογράφητα μονοπάτια γεύσης και αρωμάτων και να μας προσκαλέσει σ’ ένα ταξίδι όπου η έμπνευση, οι γεύσεις, η τάση να ανακαλύπτουμε διαρκώς, να χανόμαστε για να ξαναβρεθούμε αλλά και να ζούμε με περιέργεια…κυριαρχούν!