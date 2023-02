Ήρθε η στιγμή που η Αθήνα θα χορέψει σε νέο ρυθμό! Το πρώτο REFLECTED event είναι γεγονός και δίνουμε όλοι ραντεβού για ένα ανεπανάληπτο μουσικό δρώμενο με την υπογραφή κορυφαίων διεθνών αλλά και εγχώριων DJs και Παραγωγών! Στις 24 Μαρτίου το Βερολίνο μεταφέρεται στο ARCH Club – Livestage με δυο καλλιτέχνες που στόχος τους είναι να αντικατοπτρίσουν τη μουσική και την ξεχωριστή προσωπικότητά τους, απέναντι στο Αθηναϊκό κοινό. Μαζί τους θα βρίσκονται οι Έλληνες DJs και Παραγωγοί Mångata Projekt & Maarkk για να απογειώσουν αυτήν τη μουσική συνάντηση που θα συζητηθεί! Ανυπομονούμε να μας ταξιδέψουν στον δικό τους μουσικό κόσμο, όπου δεν ορίζονται έννοιες όπως «χρόνος» και «χώρος» καθώς όλα είναι δυνατά!

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.viva.gr/tickets/music/reflected/

Mira

Γεννημένη στην Ανατολική Γερμανία γαλουχήθηκε αμέσως στην τότε ανερχόμενη ηλεκτρονική σκηνή τη δεκαετία του 1990, όπου, μεταβαίνοντας στο Βερολίνο, άρχισε να χτίζει τον ιδιαίτερα αφηγηματικό της μουσικό χαρακτήρα. Αινιγματική όσο και οικεία, κατέχει μοναδικά τον τρόπο να σε παρακινεί σε μουσικά μονοπάτια με rave και techno ηχοχρώματα. Ως γνήσια “γάτα” του ιδιαίτερου club Katerblau στο Βερολίνο, καταφέρνει να σαγηνεύει με τις μουσικές της το dancefloor κερδίζοντας δικαιωματικά τον τίτλο της βασίλισσας της underground techno σκηνής. Απογυμνωμένη από φτιασίδια, αντικατοπτρίζει την αλήθεια της μουσικής της μέσα από ένα μοναδικό σετ που δεν θα αφήσει κανέναν αδιάφορο. Το REFLECTED την καλωσορίζει μετά από χρόνια στην Αθήνα , ζητώντας της να τινάξει για λίγο την άμμο από τα σετ σε Burning Man, νότια Αμερική και υπόλοιπη Ευρώπη και να μας μεταφέρει στην δική της μουσική πραγματικότητα όπως η ίδια ξέρει να κάνει εδώ και χρόνια..

Sam Shure

Γεννημένος με το εγγενές ταλέντο της μουσικής οξυδέρκειας, ο Sam Shure ξεκίνησε να φλερτάρει με την τέχνη της μουσικής ήδη από νεαρή ηλικία. Δεν άργησε να ξεχωρίσει στην παγκόσμια ηλεκτρονική μουσική σκηνή με καλλιτεχνική παρουσία από το 2016. Περιπετειώδης, με αρμονικές μελωδικές συνθέσεις, ο Sam εξελίσσεται συνεχώς προσθέτοντας νέες υφές και προσκαλεί το κοινό να τον ακολουθήσει στην υπέρβαση των του μουσικών ορίων.

Η μουσική του αντικατοπτρίζει τον συγκερασμό των πολυποίκιλων μουσικών καταβολών του ανοίγοντας διάλογο μεταξύ της αιγυπτιακής τζαζ και της κεντρικής Γερμανίας, βρίσκοντας το ιδανικό μουσικό σπίτι στο πρόσωπο της Stil Vor Talent. Κάτω από τη μουσική ομπρέλα του εξαιρετικά ταλαντούχου Oliver Koletzki, o Sam Shure άρχισε να αναδεικνύει την πολύπλευρη και πολυσχιδή μουσική του ταυτότητα. Κάθε του σετ πλέον αποτελεί ένα ψηφιδωτό ποικίλων ηχοχρωμάτων από κάθε γωνιά του κόσμου, από το Burning Man και το WooMoon στην Ίμπιζα ως το Watergate και το Sisyphos.

Mångata Projekt

Επηρεασμένοι από τις χορευτικές σκηνές της Νέας Υόρκης και του Βερολίνου, οι μοναδικοί τους ήχοι εκφράζουν τον συναισθηματικό τους κόσμο, παρασύροντας το κοινό σε κάθε μουσικό τους ταξίδι.

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της μουσικής, γνωστοί για τις συνεργασίες τους με τους μεγαλύτερους εγχώριους (και όχι μόνο) Μουσικούς/DJs της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής, με πιο πρόσφατες αυτή στην Νότια Αμερική το 2022 (Βενεζουέλα) σε ένα πολύ συναισθηματικό σετ b2b με τον Lost Desert, το set τους τη βραδιά έναρξης της παγκόσμιας έκθεσης «Serpenti Metamorphosis by Refik Anadol» στην εμβληματική Saatchi Gallery για τη BVLGARI (2022) και το πρόσφατο remix τους που ανέβηκε στα charts “KIDS” των MGMT (2023), οι DJs Τάσος Φιλίππου και Θάνος Μακρής ένωσαν τις δυνάμεις τους το 2012 και έως και σήμερα μας κάνουν να χορεύουμε στoν ρυθμό τους.

Μaarkk

Πιστός ακόλουθος της underground ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, ιδρυτής της εταιρείας Full Circle και συνιδρυτής του βουλγάρικου techno label ФАЗА.

O MAARKK έχει μοιραστεί τα decks με διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες όπως: Mano le Tough, The Drifter, Roi Perez, Baikal, Mind Against, Chaim, Love Over Entropy, Boston 168, Whomadewho μεταξύ άλλων και καταφέρνει να συνδυάσει deep-techno με στοιχεία περιβάλλοντος τα οποία βρίσκουν την τέλεια ισορροπία μεταξύ μελωδίας και groove, οδηγώντας το κοινό ακριβώς εκεί που είναι το μυαλό του..

Web site www.reflected.gr

Instagram https://www.instagram.com/reflectedathens/

Facebook https://www.facebook.com/reflectedathens

ΤikΤok @reflectedathens