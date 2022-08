Το Red Bull BC One έρχεται στις 10 Σεπτεμβρίου στην Αγορά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος!

Τα φώτα χαμηλώνουν, ο DJ Amaze πίσω από την κονσόλα, η μουσική στη διαπασών, 24 από τους καλύτερους & τις καλύτερες breakers στην Ελλάδα έτοιμοι να αναμετρηθούν και ένα πλήθος να ξεσηκώνεται στον ρυθμό. Και όλα αυτά είναι μόνο μια μικρή γεύση για το τι έρχεται.

Σημείωσε το καλεντάρι σου γιατί το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου στις 19.00 στην Αγορά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), επιστρέφει ο μεγαλύτερος διαγωνισμός B-Boy και B-Girl στον κόσμο, το Red Bull BC One! Μετά από 7 χρόνια η χώρα μας θα υποδεχθεί και πάλι την πιο εντυπωσιακή γιορτή της hip-hop σκηνής και του breaking. Το ΚΠΙΣΝ θα γεμίσει με δυνατές μουσικές, ταλαντούχους χορευτές & χορεύτριες και πάρα πολύ ενέργεια!

Δεν θα θες να είσαι καθισμένος στην καρέκλα του σπιτιού σου εκείνη την ημέρα, πίστεψέ μας!

Ποιοι θα διαγωνιστούν:

24 επιδέξιοι χορευτές θα βρεθούν στην πίστα του Red Bull BC One Cypher Greece για να διεκδικήσουν τον τίτλο του καλύτερου Έλληνα B-Boy και της καλύτερης Ελληνίδας B-Girl και να πάρουν στα χέρια τους το χρυσό εισιτήριο για τον παγκόσμιο τελικό του BC One, ο οποίος μετά από 18 χρονιά και πολλούς αξέχαστους παγκόσμιους τελικούς σε διαφορετικές πόλεις, ταξιδεύει και πάλι στη γενέτειρα του hip-hop στη Νέα Υόρκη, στις 12 Νοεμβρίου 2022 για την 19η έκδοση.

Το format του διαγωνισμού :

12 B-Boys και 6 B-Girls έχουν επιλεχθεί από τις τοπ breaking ομάδες της Ελλάδας, ενώ οι 6 θέσεις που απομένουν – 4 στην κατηγορία ανδρών και 2 στην γυναικών – θα καλυφθούν στους ανοιχτούς προκριματικούς που θα πραγματοποιηθούν την ίδια μέρα του τελικού, στις 15:00, στον ίδιο χώρο.

Μπορείς και εσύ να διεκδικήσεις μια θέση στον ελληνικό τελικό!

Επικές 1-on-1 μάχες, ιδιαίτερα στυλ, συναρπαστικοί ρυθμοί και ένα κοινό που θα εμψυχώνει συνθέτουν ένα μοναδικό breaking περιβάλλον που πρόκειται να μας συνεπάρει όλους και να μας ξεσηκώσει.

Οι κριτές:

Κριτές της φετινής χρονιάς θα είναι οι BC One All Stars B–Boy Menno, με 3 παγκόσμιους τίτλους, & B–Boy Junior και το B–Girl San Andrea, ενώ την παρουσίαση του Red Bull BC One Cypher Greece θα αναλάβει ο 12ος Πίθηκος με την βοήθεια του B–Boy Saspens.

Και ένα μοναδικό workshop :

Στο πλαίσιο του Red Bull BC One θα διοργανωθεί ένα workshop, την ίδια ημέρα του event – 10 Σεπτεμβρίου – στις 18.00, που θα αφορά άτομα με ειδικές δεξιότητες στο οποίο ο B-Boy Junior με όπλο την τρομερή μεταδοτικότητά του και την εμπειρία του, θα προσπαθήσει να τους μάθει τα πρώτα βήματα στο breakdance και να τους μεταδώσει την αγάπη του για τον χορό.

Ποιοι άραγε θα ετοιμάσουν τις βαλίτσες του για τον παγκόσμιο τελικό του BC One 2022 όταν θα κλείσει η μουσική και σβήσουν όλα τα φώτα του ελληνικού stage; Έλα από κοντά να το ανακαλύψουμε μαζί!