Το World Class Fine Drinking, επιστρέφει για 3η χρονιά, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στην Αποθήκη Γ’, την Πέμπτη 12, Παρασκευή 13 και Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, από τις 20:00. Συνεχίζοντας την επιτυχία των δύο προηγούμενων ετών, τo World Class Fine Drinking, συνεπές στην ανάδειξη της κουλτούρας του καλού ποτού, παρουσιάζει στο κοινό της Θεσσαλονίκης το World Class Fine Drinking Cocktail Festival: Classics with a Twist, με σύγχρονες εκδοχές κλασικών κοκτέιλ, σε μια τριήμερη γιορτή εκλεκτών αποσταγμάτων, με Live line ups, DJ sets και εκλεκτό street food.

Ακολουθώντας την παγκόσμια τάση στον χώρο του ποτού, όπου κλασικές προτάσεις σερβιρισμάτων επανέρχονται στο προσκήνιο, με μια φρέσκια ματιά, το World Class Fine Drinking, Cocktail Festival, αναδεικνύει σύγχρονες εκδοχές εμβληματικών κλασικών κοκτέιλ.

Για τρεις ημέρες, η Αποθήκη Γ’, στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, φιλοξενεί 27 bar της πόλης, όπου ταλαντούχοι bartenders προσεγγίζουν κλασικές συνταγές κοκτέιλ, με μια σύγχρονη πινελιά.

Για τρεις ημέρες, στο World Class Fine Drinking Cocktail Festival οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν δημιουργικές παραλλαγές στα παρακάτω κλασικά κοκτέιλ :

Cardhu 12yrs Single Malt Whisky Old Fashioned, Cardhu 12yrs Single Malt Whisky Manhattan, Don Julio Tequila Margarita, Don Julio Tequila Paloma, Roe & Co Whiskey Sour, Zacapa Solera 23 Rum Daiquiri, Zacapa Solera 23 Rum Old Fashioned, Tanqueray No. TEN Gin Negroni, Tanqueray No. TEN Gin Martini, CÎROC Vodka Cosmopolitan και Ketel One Vodka Moscow Mule.

Την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ, Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου τα: SpeakEasy Floor, The Bar L.A.B, Dio Con Dio, Three Pieces, Chilai, U-Bar, Salto, On the Road και The Hub House υποδέχονται το κοινό της Θεσσαλονίκης, με τις δικές τους προτάσεις σε μια σειρά διαχρονικών σερβιρισμάτων.

Την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου, τη σκυτάλη παίρνουν τα: Calderon, Navona, Noell, Charlie, The Rockfellas, Ciel, Cottage, MOI και Blanc Gastrobar.

Ενώ τα bar The Blue Cup, Tribeca, Ensayar, Γορίλας, Αίγλη Γενί Χαμάμ, Cin- Cin, Apallou, Mistral Seaside, Paraty & Loft κλείνουν το φεστιβάλ, το Σάββατο στις 14 Δεκεμβρίου,

Για πρώτη χρονιά, εκτός από 9 pop-up bar ημερησίως, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα μαζί με τα κοκτέιλ serves να απολαμβάνουν διαφορετικές προτάσεις urban street food από το Mahalo Food Truck και το Paola Mobile Pizzeria.

Οι My Excuse εμφανίζονται στη σκηνή του World Class Fine Drinking Cocktail Festival την Πέμπτη 12 και το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, σε ένα καταπληκτικό live act, για να δώσουν ρυθμό και ένταση όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, ενώ την Παρασκευή 13 έρχονται στη σκηνή του Fine Drinking Cocktail Festival οι Souled Out σε ένα Live που δε θέλεις να χάσεις!

Η γιορτή δεν τελειώνει εδώ. Μετά το τριήμερο World Class Fine Drinking Cocktail Festival, συνεχίζεται στα 27 συμμετέχοντα bar της Θεσσαλονίκης έως και τις 22 Δεκεμβρίου με ειδικά σχεδιασμένα Fine Drinking μενού!

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Προμηθευτείτε το βραχιολάκι Cocktail Festival, μόνο με 10€ στην είσοδο της Αποθήκης Γ’ στο Λιμάνι και εξασφαλίστε την είσοδό σας και 2 κοκτέιλ serves.

Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.

Το World Class Fine Drinking Cocktail Festival διοργανώνεται από το World Class, την κορυφαία πλατφόρμα bartending παγκοσμίως, υπό την Αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη του Thessaloniki Food Festival.

Για περισσότερες πληροφορίες για το World Class Fine Drinking Cocktail Festival Θεσσαλονίκης, επισκεφτείτε την σελίδα του World Class στο Facebook @WORLDCLASSGREECE

