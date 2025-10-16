Φαίνεται πως το ειδύλλιο του Τομ Κρουζ και της Άνα Ντε Άρμας έφτασε στο τέλος του, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την έναρξή του. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, η «σπίθα» ανάμεσά τους έσβησε, με τους δύο σταρ να αποφασίζουν συνειδητά να παραμείνουν φίλοι, χωρίς εντάσεις ή δράματα.

Όπως αποκάλυψε άτομο από το περιβάλλον τους, «η σπίθα ανάμεσά τους είχε σβήσει, αλλά εξακολουθούν να απολαμβάνουν τη συντροφιά ο ένας του άλλου και έχουν φερθεί και οι δύο πολύ ώριμα σχετικά με αυτό». Το ίδιο πρόσωπο πρόσθεσε ότι «πέρασαν όμορφα μαζί, αλλά ο χρόνος τους ως ζευγάρι τελείωσε. Θα παραμείνουν καλοί φίλοι, όμως δεν βγαίνουν πια ραντεβού».

Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, όταν ο 63χρονος ηθοποιός και η 37χρονη Κουβανή σταρ εθεάθησαν σε ρομαντικό δείπνο στο Λονδίνο. Οι κοινές τους εμφανίσεις συνεχίστηκαν το καλοκαίρι, με ταξίδια στην Ισπανία, ρομαντικές βόλτες και φυσικά την εμφάνισή τους στη συναυλία των Oasis στο Wembley. Παρότι κανείς τους δεν είχε επιβεβαιώσει τότε τη σχέση, οι φωτογραφίες τους χέρι-χέρι στο Βερμόντ μίλησαν από μόνες τους.

Τον Μάιο, η Άνα Ντε Άρμας είχε μιλήσει στο Good Morning America με ενθουσιασμό για τη «διασκεδαστική» σχέση τους, αποκαλύπτοντας ότι οι δυο τους συνεργάζονταν και επαγγελματικά.

Ο Τομ Κρουζ, βέβαια, δεν είναι άγνωστος σε πολυσυζητημένους δεσμούς: έχει παντρευτεί στο παρελθόν τις Μίμι Ρότζερς, Νικόλ Κίντμαν και Κέιτι Χολμς. Από την άλλη, η Άνα Ντε Άρμας υπήρξε παντρεμένη με τον Ισπανό ηθοποιό Marc Clotet και έχει συνδεθεί με τον Μπεν Άφλεκ και τον Μανουέλ Ανίντο Κουέστα, θετό γιο του προέδρου της Κούβας.

Αν και οι δρόμοι τους φαίνεται να χωρίζουν, οι δυο τους κρατούν την επαφή, αποδεικνύοντας ότι οι σχέσεις στο Χόλιγουντ —όταν υπάρχει ωριμότητα— μπορούν να τελειώνουν χωρίς δράματα.