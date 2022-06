Το 1986, η Paramount Pictures κυκλοφόρησε μια από τις πιο εμβληματικές ταινίες εκείνης της δεκαετίας: το Top Gun. Η ταινία αφηγείται την ιστορία του επαναστάτη αεροπόρου Pete “Maverick” Mitchell. Πρωταγωνιστής ο Tom Cruise, του οποίου η καριέρα εκτινάχτηκε μετά την ταινία, η οποία κλείνει τα 36 χρόνια. Το σίκουελ της ταινίας Top Gun: Maverick είναι γεγονός αφού για δεύτερο Σαββατοκύριακο το box office σπάει τα ταμεία.

Πάμε να δούμε όμως 36 χρόνια μετά πως και που είναι οι ηθοποιοί της ταινίας και την εξέλιξη της καριέρας τους.

Pete “Maverick” Mitchell — Tom Cruise



Δεν υπάρχει αμφιβολία για το γεγονός ότι ο Κρουζ έκανε όνομα στο Χόλιγουντ μετά την κυκλοφορία του Top Gun. Τότε ήταν στον χώρο του κινηματογράφου μόνο για τέσσερα χρόνια, αλλά ήταν ήδη γνωστός για την εμφάνισή του στο Risky Business του 1983. Το Top Gun, ωστόσο, του εγγυήθηκε την άνοδό του στην παγκόσμια φήμη.

Nick “Goose” Bradshaw — Anthony Edwards

Αφού έπαιξε τον καλύτερο φίλο του Maverick στο Top Gun, ο Anthony Edwards συνέχισε την καριέρα του ως ηθοποιός χωρίς μεγάλη επιτυχία. Ο πιο πρόσφατος ρόλος του ήταν στην σειρά Inventing Anna, του Netflix.

Charlotte “Charlie” Blackwood — Kelly McGillis

Ήταν το κορίτσι του Maverick, αλλά δύσκολα θα ακούσετε νέα της μετά το Top Gun. Ο ΜακΓκίλις είχε μόνο έναν ακόμη σημαντικό ρόλο στην ταινία του 1988 Οι κατηγορούμενοι.

Τom “Iceman” Kazansky — Val Kilmer



Το να είναι ο αντίπαλος του Maverick ήταν το κλειδί για να γίνει ο Val Kilmer ο σεβαστός ερμηνευτής που είναι σήμερα. Ο Τζιμ Μόρισον, ο Μπάτμαν, ο Μαρκ Τουέιν και ο Έλβις Πρίσλεϋ είναι μερικά από τα ονόματα των χαρακτήρων που έχει υποδυθεί ο Κίλμερ στη μακρά καριέρα του. Ο ρόλος του επιστρέφει και στο σίκουελ.

Mike “Viper” Metcalf — Tom Skerritt



Δεν ήταν τυχαίο ότι η παραγωγή του Top Gun επέλεξε τον Skerritt να είναι ο διοικητής της Viper, επειδή από όλο το καστ, ήταν ο μόνος που ήταν στην πραγματικότητα μέλος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ όταν ήταν νέος.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός το 1962 στην ταινία War Hunt και το 2021, σε ηλικία 88 ετών, πρωταγωνίστησε στις ταινίες East of the Mountains και Catch the Bullet. Επίσης ξεχωρίζουν οι εμφανίσεις του στο Alien, Ted, Dead Zone και φυσικά στο Top Gun.