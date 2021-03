Για μέρες, το Ever Given, ένα φορτηγό πλοίο μήκους 400 μέτρων, είχε «κολλήσει» στην διώρυγα του Σουέζ, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές στα χρονικά μποτιλιάρισμα. Ως αποτέλεσμα, για να κινηθεί η οικονομία και να παραδοθούν τα εμπορεύματα στην ώρα τους, μερικά πλοία χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τις παραδοσιακές διόδους, κάνοντας π.χ. τον γύρο της Αφρικής. Η ιστορία είχε σύντομα αίσιο τέλος, καθώς το μποτιλιάρισμα λύθηκε.

Ωστόσο, η υπόθεση αυτή δεν θα ξεχαστεί σύντομα, καθώς δημιούργησε πληθώρα αστείων memes από τους χρήστες του ίντερνετ. Κάποιοι, το πήγαν σε «άλλο level» φτιάχνοντας ένα παιχνίδι, όπου μπορείς να τοποθετήσεις το Ever Given όπου θέλεις στον χάρτη! Ονομάζεται ‘Ever Given Ever Ywhere‘, είναι εντελώς δωρεάν στην χρήση και μπορείτε να το βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Η πλατφόρμα είναι πολύ απλή στην χρήση. Συναντάμε έναν χάρτη και μετακινώντας τον μπορούμε να τοποθετήσουμε το Ever Given όπου θέλουμε, ακόμη και στην Ελλάδα! Ακόμη, η πλατφόρμα επιτρέπει να μικρύνουμε το πλοίο καθώς και να το περιστρέψουμε.

Η πλατφόρμα μας καλωσορίζει με το εξής μήνυμα: «Γιατί να διασκεδάζει μόνο η διώρυγα του Σουέζ; Μπορείτε από την άνεση του σπιτιού σας να μεταφέρετε το Ever Given όπου θέλετε και να μπλοκάρετε άλλα σημεία. Μεταφέρετε και κάντε μεγέθυνση για να τοποθετήσετε το μεγάλο πλοίο όπου επιθυμείτε. Πατήστε το κουμπί ‘Rotate’ για να πάρει το πλοίο την κλίση που θέλετε. Πατήστε το “to scale” κουμπί ώστε να έχει το σωστό μέγεθος το πλοίο. Μπορείτε να το κάνετε ότι μέγεθος θέλετε και να μπλοκάρετε μία πισίνα ή ακόμη και όλον τον Ατλαντικό Ωκεανό».

Ένα αστείο παιχνίδι για να περάσετε λίγο από τον χρόνο σας. Εσείς που θα δημιουργήσετε μποτιλιάρισμα; Στον ισθμό της Κορίνθου; Στον Πειραιά; Στο Γιβραλτάρ;