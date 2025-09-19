Πώς μπορούν δύο χώρες να συνεργαστούν αποτελεσματικά για τη διαχείριση ενός κοινού, πολύτιμου οικοσυστήματος; Στο ουσιαστικό αυτό ερώτημα έρχεται να απαντήσει το Transboundary River Forum (TRF), θέτοντας στο επίκεντρο τον ποταμό Αώο/Vjosa, έναν από τους τελευταίους ποταμούς ελεύθερης ροής στην Ευρώπη.

Το Transboundary River Forum διοργανώνεται από το MedINA, στις 24-27 Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα και την Κόνιτσα, σε συνεργασία με τις οργανώσεις EuroNatur και EcoAlbania, στο πλαίσιο της διεθνούς εκστρατείας Save the Blue Heart of Europe και τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στόχος του φόρουμ είναι να ενισχυθεί η αναγνώριση του Αώου/Vjosa ως κοινού αγαθού που υπερβαίνει σύνορα και συνδέει ανθρώπους, καθώς και να αναδειχθεί η αξία της διασυνοριακής διαχείρισης πολύτιμων οικοσυστημάτων, αντλώντας εμπειρίες από άλλα παραδείγματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Επιστήμονες, ακαδημαϊκοί, θεσμικοί φορείς, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών θα συναντηθούν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με σκοπό να ανταλλάξουν γνώσεις και να αναζητήσουν λύσεις για τη διαχείριση προκλήσεων υπό το πρίσμα της κοινής δράσης. Το TRF είναι ανοιχτό στο κοινό, με προαπαιτούμενη δήλωση συμμετοχής εδώ.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, θα συζητηθούν οι προοπτικές για την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση του ποταμού με τη συμμετοχή εκπροσώπων από την Ελλάδα, την Αλβανία και την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι συζητήσεις θα κορυφωθούν γύρω από την ανάγκη διατήρησης της ελεύθερης ροής του ποταμού και τη δημιουργία του πρώτου Διασυνοριακού Πάρκου Άγριου Ποταμού στην Ευρώπη, Αώου/Vjosa. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν συμμετοχικές δράσεις στην Κόνιτσα, με επισκέψεις στον Βοϊδομάτη και τον Σαραντάπορο -παραποτάμους του Αώου- και δραστηριότητες που φέρνουν τον άνθρωπο πιο κοντά στον ποταμό, αναδεικνύοντας την κοινή περιβαλλοντική, πολιτιστική και κοινωνική του αξία.

Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, με μία μεγάλη συναυλία-γιορτή στην Κεντρική Πλατεία της Κόνιτσας, υπό την αιγίδα του Δήμου. Ο Φοίβος Δεληβοριάς θα παρουσιάσει την καλοκαιρινή του παράσταση «Χάρτης» και θα τραγουδήσει για τον Αώο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποταμών.

Η προστασία του Αώου/Vjosa δεν είναι μόνο ένα περιβαλλοντικό ζήτημα. Είναι μία ευθύνη κοινή και παράλληλα η σημαντικότερη αφορμή για συνεργασία υπέρ της διαφύλαξης των ποτάμιων οικοσυστημάτων εν γένει.