Καστ: Ρενέ Ζελβέγκερ, Τσιούετελ Έτζιοφορ, Λίο Γούντολ, Τζιμ Μπρόντμπεντ, Τζέμα Τζόουνς, Άιλα Φίσερ, Κόλιν Φερθ, Χιού Γκραντ

Σενάριο: Χέλεν Φίλντινγκ με τη συνεισφορά των Άμπι Μόργκαν και Νταν Μέιζερ

Βασισμένο: Στο βιλβίο της Χέλεν Φίλντινγκ

Σκηνοθεσία: Μάικλ Μόρις

Παραγωγή: Τιμ Μπέβαν, Έρικ Φέλνερ, Τζο Γουόλετ

Εκτέλεση παραγωγής: Χέλεν Φίλντινγκ, Ρενέ Ζελβέγκερ, Αμίλια Γκρέιντζερ, Σάρα-Τζέιν Ράιτ

Η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ Ρενέ Ζελβέγκερ επιστρέφει στον ρόλο που την καθιέρωσε ως μία διαχρονική ηρωίδα ρομαντικής κομεντί, μία γυναίκα της οποίας η αμίμητη στάση απέναντι στη ζωή και τον έρωτα επαναπροσδιόρισαν ένα ολόκληρο κινηματογραφικό είδος.

Η Μπρίτζετ Τζόουνς εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα ράφια των βιβλιοπωλείων με το λογοτεχνικό φαινόμενο της Χέλεν Φίλντινγκ, Το Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς, που έγινε παγκόσμιο μπεστ σέλερ και ταινία μπλοκμπάστερ. Ως μια ανύπαντρη γυναίκα καριέρας που ζει στο Λονδίνο, η Μπρίτζετ Τζόουνς μοιράστηκε τις ρομαντικές της περιπέτειες με τον κόσμο και απέδειξε την ικανότητα της να θριαμβεύει παρά τις αντιξοότητες, όταν τελικά παντρεύτηκε τον κορυφαίο δικηγόρο Μαρκ Ντάρσι με τον οποίο απέκτησε έναν γιο. Είχε επιτέλους βρει την ευτυχία.

Αλλά στη νέα ταινία, η Μπρίτζετ είναι και πάλι μόνη, χήρα εδώ και τέσσερα χρόνια, αφού ο Μαρκ (βραβευμένος με Όσκαρ Κόλιν Φερθ) σκοτώθηκε σε ανθρωπιστική αποστολή στο Σουδάν. Τώρα είναι η ανύπαντρη μητέρα του 9χρονου Μπίλι και της 4χρονης Μέιμπελ, με την προσωπική της ζωή τελείως μουδιασμένη, και μεγαλώνει τα παιδιά της με τη βοήθεια των πιστών της φίλων, ακόμα και του πρώην εραστή της, Ντάνιελ Κλίβερ (Χιού Γκραντ).

Υποχωρώντας στις πιέσεις των φίλων, της συναδέλφου, της μητέρας και της γυναικολόγου της (βραβευμένη με Όσκαρ Έμμα Τόμσον) να ξαναβρεί τη χαρά της ζωής και τον έρωτα, η Μπρίτζετ επιστρέφει στη δουλειά και δοκιμάζει ακόμη και τις εφαρμογές γνωριμιών, όπου σύντομα την προσεγγίζει ένας γοητευτικός και ενθουσιώδης νεότερος άνδρας (Λίο Γούντολ, White Lotus). Τώρα, έχοντας να ισορροπεί δουλειά, σπίτι και προσωπική ζωή, η Μπρίτζετ αντιμετωπίζει την κριτική των τέλειων μαμάδων στο σχολείο, ανησυχεί για τον Μπίλι που παλεύει με την απουσία του πατέρα του και μπλέκεται σε μια σειρά από αμήχανες αλληλεπιδράσεις με τον υπερβολικά ορθολογιστή δάσκαλο θετικών επιστημών του γιου της (υποψήφιος για Όσκαρ Τσιούετελ Έτζιοφορ). Το καστ περιλαμβάνει τον βραβευμένο με Όσκαρ Τζιμ Μπρόντμπεντ και τη βραβευμένη με BAFTA Τζέμα Τζόουνς ως γονείς της Μπρίτζετ και έναν νέο χαρακτήρα, την Άιλα Φίσερ (Η Συμμορία των Μάγων, The Great Gatsby) ως Ρεμπέκα, γειτόνισσα της Μπρίτζετ.

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Μάικλ Μόρις (Όσα φέρνει η ζωή, Better Call Saul) σκηνοθετεί σε σενάριο της Χέλεν Φίλντινγκ, υποψήφιας για BAFTA, βασισμένο στο μυθιστόρημά της, με συνεισφορές της βραβευμένης με Emmy Άμπι Μόργκαν (The Iron Lady, Eric) και του υποψήφιου για Όσκαρ Νταν Μέιζερ (Ένας χρόνος είναι αρκετός, Το μωρό της Μπρίτζετ Τζόουνς).

Σε παραγωγή της Working Title από τους Τιμ Μπέβαν και Έρικ Φέλνερ, των οποίων οι ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των The Danish Girl, Darkest Hour, Fargo, Les Misérables και The Theory of Everything, μεταξύ άλλων, έχουν κερδίσει 14 βραβεία Όσκαρ και έξι υποψηφιότητες για Καλύτερη Ταινία. Την παραγωγή υπογράφει επίσης η Τζο Γουόλετ (Wicked Little Letters, Catherine Called Birdy). Την εκτέλεση παραγωγής ανέλαβαν οι Χέλεν Φίλντινγκ, Ρενέ Ζελβέγκερ, Αμίλια Γκρέιντζερ και η Σάρα-Τζέιν Ράιτ. Η Working Title έχει υπογράψει την παραγωγή σε όλες τις ταινίες Μπρίτζετ Τζόουνς.

Οι τρεις προηγούμενες ταινίες της Μπρίτζετ Τζόουνς —Το Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς (2001), Μπρίτζετ Τζόουνς: Η επόμενη σελίδα (2004) και Το μωρό της Μπρίτζετ Τζόουνς (2016)— έχουν σημειώσει εισπράξεις που ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.