Η αλήθεια είναι πως κάθε χρόνο τέτοια μέρα η πόλη μεταμορφώνεται σε ένα απέραντο υπαίθριο μπάρμπεκιου και η μυρωδιά από το καμένο ξύλο και το κρέας που σιγοψήνεται μας τραβάει από τη μύτη. Είναι εκείνη η στιγμή που η ωριμότητα των τριάντα έξι και κάτι χρόνων μας υποχωρεί μπροστά στη σχεδόν παιδική ανυπομονησία για ένα καλοψημένο παϊδάκι. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, η Τσικνοπέμπτη είναι η μέρα που η δίαιτα πάει περίπατο και η γαστρονομική μας περιέργεια αναζητά την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση και την ποιότητα.

Όταν μιλάμε για αυθεντικότητα που δεν προσπαθεί να σου πουλήσει lifestyle αλλά ουσία, ο Μαύρος Γάτος είναι ο πρώτος σταθμός. Μια ταβέρνα που κρατάει από τη δεκαετία του εξήντα και καταφέρνει να παραμένει επίκαιρη χωρίς φρου φρου και αρώματα. Εκεί θα βρεις ίσως τα πιο τίμια αρνίσια παϊδάκια της Αθήνας, κομμένα λεπτά και ξεροψημένα όσο πρέπει, χωρίς περιττά λίπη. Αν βέβαια είσαι από εκείνες που εκτιμούν τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις, το μοσχαρίσιο συκώτι τυλιγμένο σε μπόλια είναι μια εμπειρία που θα σε κάνει να ξεχάσεις κάθε σκεπτικισμό για την κλασική ελληνική κουζίνα.

Αν πάλι έχεις διάθεση για κάτι πιο αντισυμβατικό που παντρεύει τη νοσταλγία με μια δόση δημιουργικής τρέλας, το Γίδι είναι ο προορισμός σου. Ο Βασίλης Ακρίβος έχει στήσει μια χασαποταβέρνα που μοιάζει να βγήκε από ταινία του παλιού σινεμά, αλλά το μενού του σε επαναφέρει στο σήμερα με έναν τρόπο μοναδικό. Πέρα από τις εξαιρετικές σπαλομπριζόλες και τις σούβλες που γυρίζουν ασταμάτητα, πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις την πίτσα προβατίνας. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά η μαγιονέζα αβοκάντο και οι φράουλες που την συνοδεύουν δημιουργούν μια γευστική ένταση που θα σε εκπλήξει ευχάριστα.

Για εμάς που θέλουμε το τσίκνισμα μας με έναν πιο αστικό και κομψό αέρα, το OX Athens ήρθε για να δώσει μια σύγχρονη απάντηση στην παραδοσιακή ψησταριά. Είναι η απόδειξη πως το κρέας μπορεί να σερβιριστεί με στυλ σε έναν χώρο που εκπνέει αμερικάνικο coolness αλλά πατάει γερά στη μεσογειακή γεύση. Εδώ η έμφαση δίνεται στις premium κοπές και το σωστό ψήσιμο, με το χειροποίητο ζυμωτό ψωμί και τις αέρινες αλοιφές να στρώνουν το χαλί για τα κυρίως πιάτα. Είναι το ιδανικό μέρος για να γιορτάσεις την ημέρα αν θέλεις να αποφύγεις τον συνωστισμό της κλασικής ταβέρνας αλλά να μην στερηθείς την ποιότητα της πρώτης ύλης.

Στην καρδιά του κέντρου, εκεί που οι ρυθμοί είναι πάντα έντονοι, ο Αριστοτέλης προσφέρει μια εμπειρία που βασίζεται στο παραδοσιακό αντικριστό. Είναι εντυπωσιακό το πώς καταφέρνουν να ψήνουν το κρέας με τέτοια ακρίβεια ώστε να παραμένει ζουμερό εσωτερικά και τραγανό εξωτερικά. Η ζωντανή μουσική που συχνά συνοδεύει το φαγητό προσθέτει αυτή την απαραίτητη εξωστρέφεια που απαιτεί η μέρα, κάνοντας το γεύμα να μοιάζει με γιορτή ανάμεσα σε φίλους. Είναι μια επιλογή για όσες από εμάς θέλουν να νιώσουν τον παλμό της πόλης την ώρα που απολαμβάνουν ένα εξαιρετικό κοντοσούβλι.

Όποια κι αν είναι η τελική σου επιλογή, το σημαντικό είναι να αφεθείς στη στιγμή και να απολαύσεις το φαγητό χωρίς ενοχές. Η Τσικνοπέμπτη είναι μια υπενθύμιση πως οι μικρές απολαύσεις της ζωής κρύβονται συχνά σε ένα καλά στρωμένο τραπέζι και σε μια καλή παρέα. Μην ξεχάσεις να κάνεις την κράτησή σου εγκαίρως γιατί οι καλές ταβέρνες γεμίζουν γρήγορα και κρίμα είναι να μείνεις με την όρεξη.