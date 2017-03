Την είδατε την Ivanka πως τον κοίταζε έτοιμη να του χυμήξει. Και δεν είναι η μόνη. Πολλές σκέφτονται να μεταναστεύσουν στον Καναδά και ένας λόγος παραπάνω είναι και ο sexy πρωθυπουργός της χώρας Justin Trudeau, αυτό το αγόρι που το έχουν γδύσει με τα μάτια τους κάμποσα εκατομμύρια. Και τώρα ακόμα περισσότερες αφού ανακάλυψαν παλιές φωτογραφίες από τα νιάτα του. E, το Twitter ξετρελάθηκε εντελώς και ο γυναικείος πληθυσμός είναι με υπογλώσσια. Hot! Hot! Hot!

In case you're having a bad day, here's a photo of a young Justin Trudeau pic.twitter.com/4FRfPpIWsp — Dani Fernandez (@msdanifernandez) February 20, 2017

good morning to everyone, especially young Justin Trudeau pic.twitter.com/huNoGXIknz — Yodit Denu (@DenuIn_ItRight) February 26, 2017

Young Justin Trudeau could run me over with a semi and I'd say thank you pic.twitter.com/oVDwWuQEio — Sarah Leckwatch (@SarahLeckwatch) February 28, 2017