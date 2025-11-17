Ο Τζορτζ Κλούνεϊ γύρισε για λίγο τον χρόνο πίσω και θυμήθηκε την… πιο πικρή στιγμή της καριέρας του. Και ναι, μίλησε ανοιχτά γι’ αυτή.

Στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας Jay Kelly στο Egyptian Theatre στο Λος Άντζελες, στις 11 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι το Batman & Robin του 1997 ήταν για εκείνον ένα πραγματικό μάθημα, από αυτά που δεν ξεχνάς.

«Batman & Robin! Από αυτή έμαθα πολλά», είπε με εκείνο το χαμόγελο που μοιάζει να κρύβει και αυτοσαρκασμό και ανακούφιση μαζί. Άλλωστε, η συγκεκριμένη ταινία είχε γίνει στόχος… ανελέητων κριτικών, συγκεντρώνοντας 11 υποψηφιότητες στα Razzie Awards και ένα ταπεινό 11% στο Rotten Tomatoes.

Και επειδή δεν μάσησε τα λόγια του, πρόσθεσε: «Δεν μαθαίνεις όταν όλα σου πάνε ρολόι. Μαθαίνεις όταν πέφτεις και πρέπει να βρεις πώς θα σηκωθείς. Εκεί είναι το κέρδος».

Με λίγα λόγια, ο Κλούνεϊ παραδέχτηκε πως η μεγαλύτερη “γκάφα” του ήταν τελικά και ο πιο πολύτιμος δάσκαλός του.