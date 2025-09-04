Τζόρτζιο Αρμάνι: Έφυγε από τη ζωή 91 ετών! Το τέλος μιας εποχής για τη μόδα!

Τζόρτζιο Αρμάνι: Έφυγε από τη ζωή 91 ετών! Το τέλος μιας εποχής για τη μόδα!

Ο κόσμος της μόδας θρηνεί. Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε όσο κανείς άλλος με την ιταλική κομψότητα, πέθανε σε ηλικία 91 ετών, όπως ανακοίνωσε ο οίκος Armani σήμερα.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστης ψυχής της εταιρείας μας», ανέφερε ο Όμιλος σε επίσημη δήλωσή του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgio Armani (@giorgioarmani)

Ο «Re Giorgio» που άλλαξε τη μόδα

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι δεν ήταν απλώς ένας σχεδιαστής. Ήταν ένας αληθινός αρχιτέκτονας του στυλ, ο άνθρωπος που κατάφερε να κάνει το ιταλικό ντύσιμο παγκόσμιο πρότυπο. Με την οξυδέρκεια ενός επιχειρηματία και την αισθητική ενός καλλιτέχνη, δημιούργησε μια αυτοκρατορία που σήμερα ξεπερνά τα 2,3 δισ. ευρώ σε τζίρο.

Εδώ και μήνες η υγεία του τον ταλαιπωρούσε. Τον Ιούνιο, για πρώτη φορά στην πολυετή καριέρα του, δεν παρευρέθηκε στην Ανδρική Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, ένα σημάδι της μάχης που έδινε μακριά από τα φώτα.

Γνωστός ως «Re Giorgio» –ο Βασιλιάς Τζόρτζιο– επέβλεπε τα πάντα: από τις γραμμές των συλλογών και τις καμπάνιες, μέχρι το τελευταίο τσουλούφι στα μαλλιά των μοντέλων πριν βγουν στην πασαρέλα.

Το Σαββατοκύριακο, οι θαυμαστές του θα έχουν την ευκαιρία να αποτίσουν φόρο τιμής στο Μιλάνο, ενώ η κηδεία του θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Από την ιατρική στα catwalks

Γεννημένος το 1934 στην Πιατσέντζα της βόρειας Ιταλίας, μεγάλωσε σε μια απλή οικογένεια – ο πατέρας του ήταν λογιστής, η μητέρα του νοικοκυρά. Με τον αδελφό του Σέρτζιο και την αδελφή του Ροζάνα, έζησε τα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια.

Αρχικά ονειρεύτηκε να γίνει γιατρός. Μάλιστα σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου και υπηρέτησε στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Βερόνας. Όμως οι παραστάσεις που έβλεπε στην Αρένα της πόλης, φαίνεται πως του άνοιξαν άλλον δρόμο. Πολύ σύντομα άφησε πίσω του τα στηθοσκόπια και επέλεξε το σκίτσο, το ύφασμα και το σχέδιο.

Ένας αυτοδημιούργητος θρύλος

Το 1975 ίδρυσε την εταιρεία που έμελλε να γίνει κολοσσός. Μέσα σε λίγα χρόνια, το όνομά του έγινε συνώνυμο με το σικάτο, διαχρονικό ντύσιμο, ενώ τα ανδρικά κοστούμια του ντύσανε από επιχειρηματίες μέχρι σταρ του Χόλιγουντ.

Η οικονομική του πορεία υπήρξε εξίσου εντυπωσιακή. Το Forbes το 2022 εκτιμούσε την περιουσία του στα 11,1 δισ. δολάρια, καθιστώντας τον έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ιταλίας.

Τέλος, ο Τζόρτζιο Αρμάνι δεν υπήρξε μόνο σχεδιαστής. Ήταν όραμα, σχολή, παράδοση. Με τον θάνατό του κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο της μόδας, αλλά η κληρονομιά του θα συνεχίσει να εμπνέει γενιές δημιουργών.