Στις 6, 7 και 8 Νοεμβρίου, για 2η χρονιά, ο παλμός της νυχτερινής Αθήνας χτυπά στο κέντρο της πόλης! 11 εμβληματικά bars υποδέχονται κορυφαίους bartenders από όλο τον κόσμο και προσκαλούν το Αθηναϊκό κοινό να διασκεδάσει στους ρυθμούς των Urban Alchemies parties. Το ταξίδι περιλαμβάνει 20 συναρπαστικά events, σε 11 downtown bars, με πρωταγωνιστές τα μοναδικά brands, Belvedere Vodka, Jose Cuervo Tequila και Hendrick’s Gin.

Το Urban Alchemies ενώνει την αθηναϊκή bartending σκηνή με μερικούς από τους πιο επιδραστικούς bartenders του κόσμου, από πόλεις ορόσημα όπως η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Μιλάνο, η Βιέννη και η λίστα συνεχίζεται! Σκοπός τους να δημιουργήσουν out of the box cocktails αναδεικνύοντας για ακόμα μια χρονιά τους τρεις αδιαμφισβήτητους πρωταγωνιστές του fine drinking, τη Belvedere Vodka, τη Jose Cuervo Tequila και το Hendrick’s Gin.

Αν είσαι λάτρης του καλού ποτού ανακάλυψε τους Urban Alchemies προορισμούς στην καρδιά της πόλης και ετοιμάσου για ένα μοναδικό ταξίδι γεμάτο ευφάνταστα cocktails!

Save the dates!

Δευτέρα 06/11

Noel – Hendrick’s gin cocktails by Bar Torre, Milan

Barro Negro – Jose Cuervo cocktails by Paradiso, Barcelona

Αmber – Jose Cuervo cocktails by Savage Garden, London

Bartesera – Hendrick’s gin cocktails by Fugazi Cocktail bar, Ghent

Rude Lord – Belvedere vodka cocktails by Rude Centocelle, Rome

Τρίτη 07/11

Noel – Jose Cuervo cocktails by Josepe Quartararo, Night Jar London and Das Glückskind, Vienna

Αmber – Jose Cuervo cocktails by Abi El Attaoui, Ceresio 7 Pools, Milan

Bartesera – Hendrick’s gin cocktails by Amaro bar, London

Rude Lord – Belvedere vodka cocktails by Royal Cocktail Exchange, London

Kukos – Belvedere vodka cocktails & DJ set by Chris IDH

Upupa Epops – Hendrick’s gin cocktails by Hey Palu, Edinburg

Tekila – Jose Cuervo cocktails by Sommerro House, Oslo & DJ Tsitomeneas, En Lefko

Τετάρτη 08/11

Noel – Jose Cuervo cocktails by Tony Pescatori, Alma bar, London, Dubai

Bartesera – Hendrick’s gin cocktails by Cocktail Trading Co., London

Rude Lord – Jose Cuervo cocktails by Luca Cinalli

Kukos – Belvedere vodka cocktails & DJ set with Retro Groove tunes

The Bar in Front of the Bar / Rumble in the jungle – Belvedere cocktails by Handshake Speakeasy – Mexico, Martiny’s – New York and Jad Ballout – Dead End Paradise

Juan Rodriguez – Hendrick’s gin cocktails by Murder Inc., London

Bank Job – Belvedere vodka cocktails by A Bar Called Gemma, Stockholm

Tekila – Jose Cuervo cocktails by Lovo bar, Madrid

