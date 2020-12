“Η πανδημία επέδρασε καταλυτικά σχεδόν σε όλες τις καθημερινές μας συνήθειες, επηρεάζοντας ακόμα και τον τρόπο που κάνουμε γυμναστική. Έγινε όμως και αφορμή επαγγελματίες, όπως η Ιωάννα Λαουμτζή, να φέρουν στο «τραπέζι» νέες λύσεις που ανταποκρίνονται ίσως και καλύτερα στο σύγχρονο μοντέλο διαβίωσης. Με τα ποσοστά της τηλεργασίας να αυξάνονται στη χώρα μας, προτάσεις εκγύμνασης, όπως το virtual personal training είναι σίγουρο ότι ήρθαν για να μείνουν και μετά το άνοιγμα των γυμναστηρίων, καθώς εξυπηρετούν τις ανάγκες όσων αδυνατούν, ελλείψει χρόνου, να ακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκτός σπιτιού”.

Η απόλυτη προπονητική εμπειρία “κομμένη και ραμμένη” στα μέτρα σου

Η Ιωάννα Λαουμτζή αποφοίτησε το 2011 από τη Γυμναστική Ακαδημία Αθηνών έχοντας ολοκληρώσει τις ειδικότητες Αθλητικό Μάρκετινγκ και Θαλάσσιο Σκι. Το 2017 αποφάσισε να ιδρύσει το IL Εxclusive Fitness by Ioanna Laoumtzi στην Ηλιούπολη. Κεντρικός στόχος του εγχειρήματος ήταν να έρθει σε επαφή το κοινό με τη φιλοσοφία του Exclusive Fitness. Αυτό που κάνει την Ιωάννα να ξεχωρίζει είναι η εξατομικευμένη φροντίδα που παρέχει στον κάθε ασκούμενο μέσα από one to one εξειδικευμένα προγράμματα personal training. Στο IL Εxclusive Fitness τα πολύβουα τμήματα που συναντάμε στα περισσότερα γυμναστήρια δεν έχουν καμία θέση. Η λέξη “exclusive” σηματοδοτεί την αποκλειστικότητα στην προπονητική εμπειρία. Σε αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο στην Ηλιούπολη μπορεί κανείς να λάβει την απαραίτητη φροντίδα που χρειάζεται το σώμα του και να τη συνδυάσει με προγράμματα διατροφής και χαλαρωτικές θεραπείες αποκατάστασης.

Virtual personal training: Πέτυχε τους στόχους σου από την άνεση του σπιτιού σου

Εν μέσω πανδημίας η Ιωάννα Λαουμτζή και η ομάδα της προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα, φέρνοντας στις οθόνες μας το virtual personal training. Σε αυτή την περίπτωση, δεν γίνεται λόγος για ένα ακόμα πρόγραμμα online εκγύμνασης. Πρόκειται για μια προπονητική εμπειρία που παραδίδεται απευθείας στο χώρο του ενδιαφερόμενου με την απαραίτητη καθοδήγηση που θα εξασφαλίσει την ασφάλεια και την επίτευξη των μέγιστων δυνατών αποτελεσμάτων. Το virtual personal training αποτελεί μια νέα πρόταση που γεννήθηκε μέσα από την πανδημία. Σίγουρα όμως θα αποκτήσει φανατικούς οπαδούς και μετά το πέρας αυτής της υγειονομικής περιπέτειας. Η φυσική παρουσία στο γυμναστήριο είναι σημαντική, αλλά οι συνθήκες δεν την επιτρέπουν πάντα. Πολλοί σύγχρονοι άνθρωποι επιθυμούν αλλά αδυνατούν να εντάξουν τη γυμναστική στο πρόγραμμά τους.

Τα πλεονεκτήματα του virtual personal training

Παρά το γεγονός ότι οι μετακινήσεις προς τον εργασιακό χώρο έχουν περιοριστεί αισθητά αυτή την περίοδο και ένα μεγάλο ποσοστό βρίσκεται υπό καθεστώς τηλεργασίας, η έλλειψη χρόνου παραμένει ένα από τα βασικά προβλήματα που συχνά οδηγεί στην αναβολή της σωματικής άσκησης. Η υπηρεσία virtual personal training όμως που προσφέρει το IL Exclusive Fitness δίνει τη δυνατότητα με 3 απλά βήματα να γυμναστεί ο ενδιαφερόμενος στο σημείο ακριβώς που επιθυμεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι σύνδεση στο internet και η κατοχή μιας ψηφιακής συσκευής όπως το laptop, το tablet ή το κινητό. Η διαδικτυακή συνεργασία και η προπόνηση με έναν virtual personal trainer εκμηδενίζει τις αποστάσεις. Ο καθένας μπορεί να βρει τον ιδανικό προσωπικό γυμναστή που ταιριάζει στους στόχους του και να του δώσει κίνητρο από απόσταση.

Ξεκίνα σήμερα ακολουθώντας 3 απλά βήματα

Το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει ο ενδιαφερόμενος είναι να επισκεφτεί τη σελίδα www.ioannalaoumtzi.gr. Στη συνέχεια συμπληρώνει απλώς μια φόρμα και αποκτά ένα πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται στις δικές του ανάγκες. Το δεύτερο βήμα είναι να αποκτήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό. Το IL Exclusive Fitness δίνει τη λύση στο θέμα αυτό. Παρέχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό που φτάνει μάλιστα στον προσωπικό χώρο του πελάτη με τη μορφή του IL Exclusive Fitness Box. Μέσα στο κουτί υπάρχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Αυτόματα ο ασκούμενος απαλλάσσεται από την ανάγκη να ξοδεύει χρήματα σε ακριβά όργανα γυμναστικής, τα οποία συχνά οδηγούν στον τραυματισμό του. Στη συνέχεια ο προσωπικός γυμναστής αναλαμβάνει την καθοδήγηση, ενώ ο ασκούμενος γυμνάζεται από την άνεση του σπιτιού του.

Αυτό που πρέπει να έχει υπόψη ο ενδιαφερόμενος είναι ότι το physical personal training είναι δύσκολο να αντικατασταθεί πλήρως. Όμως μια πολύ καλά οργανωμένη virtual personal fitness εμπειρία, μπορεί να πλησιάσει κατά πολύ. Δίνει τη δυνατότητα στο γυμναστή να βρίσκεται κοντά στον ασκούμενο, ώστε να προσαρμόζει επιτόπου το πρόγραμμά του. Εύκολα μετρά την πρόοδό του και του δίνει την κατάλληλη ώθηση για να πετύχει τους στόχους του. Αυτό άλλωστε είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα της ψηφιακής επικοινωνίας!

Ενημερωθείτε αναλυτικά για την υπηρεσία Virtual personal training εδώ