Νέες προτάσεις υπόδησης και ένδυσης για να σε βοηθήσουν να απολαύσεις τις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες του χρόνου!

Αυτή τη σεζόν, η Vans φέρνει στο προσκήνιο μία νέα συλλογή All Weather MTE για άντρες και γυναίκες η οποία είναι σχεδιασμένη για να αντέχει στις δύσκολες καιρικές συνθήκες της κάθε σεζόν. Η σειρά All Weather MTE έχει επανασχεδιάσει τα κλασικά μοντέλα της Vans με υλικά τα οποία προφέρουν αδιαβροχοποίηση ενώ παράλληλα διατηρεί την χαρακτηριστική αισθητική του brand.

H Vans επανασχεδιάζει τα υποδήματα της σειράς All Weather MTE, με βελτιωμένα χαρακτηριστικά στα παραδοσιακά κλασικά μοντέλα της Vans, όπως τα Sk8-Hi MTE, Sk8-Hi Del Pato MTE, Old Skool MTE, Prairie Chukka MTE και Chauffette MTE. Όλες οι προτάσεις της συλλογής χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά, υψηλής ποιότητας υλικά τα οποία είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, έχουν ισοθερμικές επενδύσεις και στρώμα συγκράτησης της θερμότητας μεταξύ του sockliner και της εξωτερικής σόλας για να διατηρούν τα πόδια ζεστά και στεγνά. Η εξωτερική σόλα παπουτσιού της Vans, η οποία κατασκευάζεται με εμπειρία πάνω από 20 χρόνων και προέρχεται από την τεχνολογία των snow boots, διοχετεύει το διαχρονικό στυλ και την σύγχρονη τεχνολογία του brand στα υποδήματα.

Εκτός από τα υποδήματα, η Vans παρουσιάζει την υβριδική τάση του outdoor, με μια ευρεία επιλογή σε jackets που είναι επενδυμένα με την ειδική τεχνολογία durable water repellant καθώς και θερμικές επενδύσεις, που τα καθιστά ιδανικά για να μας κρατάνε στεγνούς και ζεστούς τις κρύες εποχές του χειμώνα. Η συλλογή ενδυμάτων που απευθύνεται στους άντρες προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από μπουφάν, συμπεριλαμβανομένων των Torrey MTE, Woodcrest MTE και McCormick MTE. Το μπουφάν Woodcrest MTE, το οποίο παρουσιάζεται σε στρατιωτικό print, είναι καπιτονέ με επένδυση DuPont Sorona. Ως μία ωδή στο μπουφάν Oxford coaches, το Torrey MTE είναι καπιτονέ με απαλή επένδυση taffeta για περισσότερη ζεστασιά. Το McCormick MTE είναι ένα βαρύ parka, προσαρμοσμένο στα στοιχεία της φύσης το οποίο διαθέτει τσέπες με φερμουάρ στο στήθος και θήκες για κλασική αισθητική και βολική λειτουργία.

Για τη γυναικεία All Weather MTE συλλογή, η Vans παρουσιάζει το Vancouver II Jacket MTE και το Doppler Puffer Jacket. Το Doppler Puffer Jacket MTE είναι ένα μακρύ puffer μπουφάν με μια ευέλικτη, αφαιρούμενη κουκούλα. Το Vancouver II MTE είναι ένα bomber jacket που μπορεί να φορεθεί και από τις δύο πλευρές καθώς από τη μία πλευρά έχει σχέδιο και από την άλλη έχει το κλασικό μαύρο χρώμα με το logo κεντημένο σε patch.

Η νέα σειρά της All Weather MTE της Vans είναι διαθέσιμη στα official καταστήματα της Vans στο The Mall Athens και στο Athens Metro Mall, στο official corners της Vans στο Attica City Link και στο Notos Αθήνας & Notos Θεσσαλονίκης καθώς και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.

