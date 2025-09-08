Στη βελγική πόλη Στίνοκερζιλ, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι αποφάσισε να κάνει την ανατροπή. Η 76χρονη Βέρα και ο 81χρονος Μάρνιξ δεν ακολούθησαν τη συνηθισμένη λύση της μετακόμισης σε ένα μικρότερο διαμέρισμα. Αντίθετα, πήραν μια γενναία απόφαση: γκρέμισαν το παλιό τους σπίτι και ξεκίνησαν από την αρχή, δημιουργώντας ένα νέο, ξύλινο και πλήρως ενεργειακά αυτόνομο σπίτι.

Ένα νέο ξεκίνημα σε γνώριμο τόπο

Το οικόπεδο όπου χτίστηκε το καινούργιο σπίτι είχε μια ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς εκεί ζούσε η μητέρα της Βέρας μέχρι τα 100 της χρόνια. «Όταν έφυγε από τη ζωή, σκεφτήκαμε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή. Οι περισσότεροι μάς θεώρησαν τρελούς, όμως θέλαμε να μείνουμε στον τόπο που αγαπάμε, χωρίς να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας», εξηγούν.

Σπίτι φτιαγμένο για το μέλλον

Με τη βοήθεια αρχιτεκτόνων και ειδικών σε ξύλινες κατασκευές, το ζευγάρι δημιούργησε ένα σπίτι 135 τ.μ., με όλα όσα χρειάζονται για μια άνετη και ασφαλή καθημερινότητα στα γηρατειά. Χωρίς σκάλες, με φαρδιές πόρτες, χειρολαβές και πρόσβαση για αμαξίδιο, ο νέος τους χώρος είναι σχεδιασμένος ώστε να τους εξυπηρετεί σε κάθε φάση της ζωής. «Ήταν πιο ακριβό, αλλά μόνο έτσι θα το ζούσαμε χωρίς άγχος», λένε.

Οικολογικό και οικονομικό

Πέρα από την άνεση, το νέο τους σπίτι είναι και φιλικό προς το περιβάλλον: παράγει όση ενέργεια καταναλώνει, εξασφαλίζοντας ενεργειακή αυτονομία. Παράλληλα, η κατεδάφιση του παλιού σπιτιού και η ανέγερση νέου τους έδωσε το δικαίωμα σε μειωμένο ΦΠΑ 6% αντί για 21%, κάτι που σήμαινε χιλιάδες ευρώ εξοικονόμηση.

«Πιο ελεύθεροι από ποτέ»

Αν και πολλοί αρχικά τους κοίταξαν με δυσπιστία, η Βέρα και ο Μάρνιξ νιώθουν ότι έκαναν το σωστό. «Μας είπαν τρελούς, αλλά σήμερα ζούμε πιο ελεύθεροι από ποτέ», δηλώνουν χαμογελαστοί, απολαμβάνοντας το σπίτι που σχεδίασαν με αγάπη για το παρόν και το μέλλον τους.