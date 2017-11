Η εκπομπή έχει διάρκεια μία περίπου ώρα και περιλαμβάνει εννέα τραγούδια από την εμφάνιση του Dave Grohl και της μπάντας του στο Ηρώδειο, ενώ υπάρχουν ακόμη και μερικά βίντεο από την επίσκεψη της μπάντας στην Αθήνα. Μεταξύ άλλων, ο παρουσιαστής Chad Smith αναφέρει ότι οι αμερικανοί φοβούνταν μην προκαλέσουν κάποια ζημιά στον ιστορικό χώρο.

Το βίντεο ανέβηκε πλέον και στο επίσημο κανάλι των Foo Fighters στο youtube.

Τα τραγούδια που ακούγονται:

Times Like These 02:49

The Pretender 7:16

Walk 18:43

Dirty Water 26:11

These Days 33:07

My Hero 39:04

Sunday Rain 44:58

Best Of You 52:26

Everlong 01:02:09