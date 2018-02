Η Visa και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με την Folli Follie και τη Links of London, δημιουργήσανε κοσμήματα με δυνατότητα πληρωμή

Η Visa και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με την Folli Follie και τη Links of London, δημιουργήσανε κοσμήματα με δυνατότητα πληρωμή

Η Visa Inc. (NYSE:V) και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), σε συνεργασία με τη Follie Follie και τη Links of London. ανακοίνωσαν τη δημιουργία κοσμημάτων με δυνατότητα πληρωμής. Τα πρωτότυπα προϊόντα της σειράς παρουσιάστηκαν στο περίπτερο της Visa (Hall 4, Booth 4B20) και στο χώρο Visa Everywhere Garden κατά τη διάρκεια του Mobile World Congress στη Βαρκελώνη (26 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου).

Η Visa και η ΕΤΕ συνεργάστηκαν με τις εταιρείες Folli Follie και Links of London, με σκοπό να δημιουργήσουν δαχτυλίδια και βραχιόλια με ενσωματωμένη τεχνολογία ανέπαφων πληρωμών, τα οποία θα επιτρέπουν στους καταναλωτές να ολοκληρώνουν τις πληρωμές τους εύκολα και με ασφάλεια, σε οποιοδήποτε τερματικό με τεχνολογία contactless. Η σειρά κοσμημάτων, η οποία θα παρουσιαστεί μέσα στη φετινή χρονιά, θα είναι αρχικά διαθέσιμη στους Έλληνες καταναλωτές. Το έργο συντονίζει η εταιρεία μάρκετινγκ και τεχνολογίας QIVOS η οποία συνεργάζεται με τις εταιρείες Visa, ETE, Folli Follie και Links of London, ενώ η ίδια έχει αναλάβει τη συνολική διαχείριση και υλοποίησή του.

Ο Mike Lemberger, Επικεφαλής του Τμήματος Προϊόντων & Λύσεων, Visa Europe δήλωσε:

«Καθώς ο τομέας πληρωμών εξελίσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταβαίνοντας από πλαστική σε ψηφιακή μορφή, η Visa εξακολουθεί να καινοτομεί, συνεργαζόμενη με εταίρους όπως η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και τα brands Folli Follie και Links of London, προκειμένου να αναπτύξει μια λύση η οποία θα προσφέρει στους καταναλωτές μια απλή και ασφαλή εμπειρία αγορών. Το νέο αυτό συναρπαστικό προϊόν δείχνει χαρακτηριστικά πώς η τεχνολογία Visa μπορεί να υποστηρίξει το έργο των συνεργατών μας, τόσο στον χρηματοπιστωτικό τομέα όσο και των καταστημάτων λιανικής, καθώς επιχειρούν να προσφέρουν στους καταναλωτές τις τελευταίες τάσεις στον τομέα των πληρωμών.»

Ο Γεώργιος Κουτσολιούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου FF, δήλωσε:

«Στον Όμιλο FF έχουμε πάντοτε στο βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Είμαστε ενθουσιασμένοι που εγκαινιάζουμε τη νέα εποχή της μόδας υψηλής τεχνολογίας. Για μια ακόμα φορά καινοτομούμε μέσω ενός πρωτοποριακού έργου, το οποίο θα αλλάξει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τις αγορές μας. Η Folli Follie και η Links of London πρόκειται να εισαγάγουν, για πρώτη φορά στον κόσμο της μόδας, κοσμήματα με δυνατότητες ανέπαφης πληρωμής. Ανυπομονούμε να αντικαταστήσουμε τις παλιές πλαστικές κάρτες με νέα έξυπνα σχέδια.»

Η Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου, Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, δήλωσε:

«Στην Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος δέσμευσή μας είναι η επένδυση στις καινοτόμες τεχνολογίες συναλλαγών, προκειμένου να ενισχύσουμε την παρουσία μας στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των ψηφιακών πληρωμών. Έχοντας παρουσιάσει στο παρελθόν πολλά πρωτοποριακά προϊόντα στην ελληνική τραπεζική αγορά, όπως τα i-bank pay και i-bank payband, σήμερα εργαζόμαστε για την ανάπτυξη της πρώτης σειράς επώνυμων κοσμημάτων για ανέπαφες πληρωμές. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας και την πελατοκεντρική μας φιλοσοφία, δημιουργήσαμε μια μοναδική εμπειρία για τους χρήστες μας: μόλις αποκτήσουν το φορητό (wearable) εργαλείο συναλλαγών, οι χρήστες το ενεργοποιούν μέσω του δικτύου τερματικών POS της ΕΤΕ και στη συνέχεια μπορούν να πραγματοποιήσουν

πληρωμές εύκολα και με ασφάλεια, απλώς περνώντας το χέρι τους πάνω από τη συσκευή ανάγνωσης POS.»