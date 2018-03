Η Vodafone παίρνει ενεργό θέση για την ισότητα και την ενδυνάμωση των γυναικών, με εταιρικές πολιτικές και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις γυναίκες σε όλους τους ρόλους της ζωής τους. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Vodafone παρουσιάζει δύο νέες πρωτοβουλίες ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των γυναικών που εργάζονται στα καταστήματα και στα τηλεφωνικά της κέντρα, αλλά και σε αυτά των συνεργαζόμενων εταιρειών.

Το πρώτο πρόγραμμα ονομάζεται F3 (Fcubed – Future-Female-Frontlines) και θα δώσει τη δυνατότητα σε 100 περίπου γυναίκες της πρώτης γραμμής να αναπτυχθούν, μέσα από ένα δυναμικό πλάνο καθοδήγησης και ενδυνάμωσης διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Μέσα από ομαδικές συνεδρίες οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες ανταλλάσοντας εργασιακές εμπειρίες και συζητώντας κοινά θέματα που τις απασχολούν. Παράλληλα, οι συμμετέχουσες θα προγραμματίσουν προσωπικές συναντήσεις με συναδέλφους από άλλα τμήματα της εταιρείας, προκειμένου να τονίσουν τη σημασία του έργου που παράγουν για τον υπόλοιπο οργανισμό, αλλά και να μεταφέρουν την πελατοκεντρική προσέγγιση της πρώτης γραμμής. Τέλος, θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με την έννοια και την αξία της κοινωνικής προσφοράς, μέσα από μία ημέρα αφιερωμένη στο κοινωνικό έργο του ιδρύματος Vodafone και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες προσφοράς επιλεγμένων ΜΚΟ.

Το δεύτερο πρόγραμμα ονομάζεται WiSToM (Women in Sales, Technology or Marketing) και προσφέρει τη δυνατότητα σε γυναίκες από διαφορετικές διευθύνσεις της εταιρείας να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν διαφορετικές δεξιότητες, μέσω της ομότιμης εκπαίδευσης (peer to peer learning). Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ γυναικών που εργάζονται στην τεχνολογία και στις εμπορικές διευθύνσεις. Στόχος των εργασιακών δυάδων (working pairs) είναι η εκπαίδευση σε διατμηματικές δεξιότητες, αλλά και η ενδυνάμωση τους σε περιοχές που δεν έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν από τον υπάρχον ρόλο εργασίας τους.

Φιλοδοξία της Vodafone είναι να αναδειχθεί ως εργοδότης υψηλής προτίμησης για τις γυναίκες, προσφέροντάς τους σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και εξέλιξης, ενώ παράλληλα να πρωτοστατεί σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Για αυτό το λόγο συνεχίζει να επενδύει σε προγράμματα που υλοποιούνται ήδη τον τελευταίο χρόνο, όπως το Vodafone Reconnect και τα Lean in Circles.

Επίσης, η Vodafone συνεχίζει να δίνει έμφαση και στην καλλιέργεια τεχνολογικών δεξιοτήτων στις γυναίκες και να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες για την προσέλκυση των νέων γυναικών σε τεχνολογικά ή STEM επαγγέλματα. Συγκεκριμένα, η εταιρεία σκοπεύει και φέτος να υλοποιήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συγγραφής κώδικα, το οποίο απευθύνεται σε έφηβες ηλικίας 14 έως 18 ετών με στόχο την αντιμετώπιση του διευρυνόμενου χάσματος ανάμεσα στα δύο φύλα στα επαγγέλματα STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics). Αξίζει να σημειωθεί, ότι έχουν ήδη εκπαιδευτεί είκοσι νέες έφηβες, κατά την διάρκεια των περσινών καλοκαιρινών διακοπών.

Για ακόμη μια χρονιά και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Vodafone έχει διοργανώσει εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο αυτής της εβδομάδας, όλοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στη γυναίκα τόσο στα κεντρικά γραφεία όσο και σε όλη την Ελλάδα, ενώ δράσεις ευαισθητοποίησης υλοποιούνται και σε επιλεγμένα καταστήματα Vodafone. Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.vodafone.gr/portal/connected-she-can