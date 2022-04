H Sydney Sweeney μια νέα και ταλαντούχα ηθοποιός, βραβεύτηκε με το βραβείο Madame Figaro Rising Star Award στο Φεστιβάλ Canneseries στη Γαλλία.

Φτάνοντας στη Γαλλική Ριβιέρα το Σαββατοκύριακο, η ηθοποιός περπάτησε στο ροζ χαλί για το πέμπτο ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Σειρών των Καννών για να λάβει το βραβείο Madame Figaro Rising Star, μιμούμενη τους κομψούς Γάλλους αστέρες με το κλασικό little black dress και αξεσουάρ στα μαλλιά της.

Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην πετυχημένη σειρά του HBO Euphoria και υποδύεται την Κάσι Χάουαρντ. Γεννημένη στις 12 Σεπτεμβρίου 1997, στο Spokane της Ουάσιγκτον, άρχισε απο μικρή να πηγαίνει σε οντισιόν μέχρι που στα 14 χρόνια της μετακόμισε με την οικογένεια της στο Λος Αντζελες. Κάποιες απο τις σειρές και ταινίες που έχει εμφανιστεί είναι Along Came the Devil, 90210, Criminal Minds, Grey’s Anatomy, In the Vault και Pretty Little Liars. Η Sydney Sweeney εμφανίστηκε ως καλεσμένη στο The Ellen DeGeneres Τη προηγούμενη εβδομάδα , και μίλησε τον ρόλο της στο Euphoria.