Μια εβδομάδα πριν, η παραλία της Praia Grande στο Σάο Πάολο στη Βραζιλία έζησε τη δική της… σκηνή μυστηρίου. Η θάλασσα ξαφνικά τραβήχτηκε προς τα μέσα, αφήνοντας πίσω της μια απέραντη λωρίδα άμμου που μέχρι πριν λίγες ώρες ήταν βυθισμένη κάτω από το νερό.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media θύμιζαν περισσότερο σενάριο ταινίας καταστροφής παρά καθημερινό περιστατικό, με αρκετούς να αναρωτιούνται αν επρόκειτο για προειδοποίηση τσουνάμι, σεισμού ή κάποιου ακραίου καιρικού φαινομένου.

Η επιστημονική εξήγηση

Η πραγματικότητα, όμως, είναι πολύ πιο ήρεμη και καθόλου τρομακτική. Η ωκεανογράφος Ρεζίνα Σόουζα εξήγησε στην εφημερίδα Diário do Litoral ότι η συγκεκριμένη παλίρροια ήταν απλώς μια «αρνητική» – δηλαδή χαμηλότερη από το συνηθισμένο. Μάλιστα, τον Ιούνιο είχαν καταγραφεί δύο ακόμα πιο έντονες χαμηλές παλίρροιες, οπότε αυτό που συνέβη στην Praia Grande μόνο σπάνιο δεν είναι.

Πίσω από το φαινόμενο κρύβεται η λεγόμενη «συζυγία»: όταν Ήλιος, Σελήνη και Γη μπαίνουν σε ευθεία γραμμή κατά τη νέα σελήνη ή την πανσέληνο, οι βαρυτικές δυνάμεις ενώνονται και «τραβούν» τα νερά πιο δυνατά, με αποτέλεσμα οι παλίρροιες να γίνονται είτε πολύ υψηλές είτε πολύ χαμηλές.

Ένα θέαμα που επαναλαμβάνεται

Το ίδιο ακριβώς σκηνικό είχε παρατηρηθεί και τον Ιούνιο στη São Vicente, λίγα χιλιόμετρα πιο δίπλα. Οπότε, όχι, η θάλασσα δεν «εξαφανίστηκε» ούτε πρόκειται για κάτι επικίνδυνο, απλώς η φύση έδειξε άλλη μία φορά πόσο εντυπωσιακή μπορεί να γίνει.

Αν και οι κάτοικοι στην αρχή ανησύχησαν, γρήγορα βρέθηκαν στην παραλία για να θαυμάσουν από κοντά το μοναδικό θέαμα και να γεμίσουν τα social με φωτογραφίες που έγιναν viral. Οι επιστήμονες, πάντως, είναι ξεκάθαροι: τέτοιες χαμηλές παλίρροιες μπορεί να μας ξαφνιάζουν, αλλά δεν αποτελούν απειλή. Είναι απλώς μια φυσική υπενθύμιση ότι ο ουρανός και η θάλασσα… συνεργάζονται με τρόπους που μας αφήνουν άφωνους.