«We will always have Paris», είχε πει στην εμβληματική ταινία: Casablanca, o Humphrey Bogart στην Ingrid Bergman… Mια φράση που έμεινε στην κινηματογραφική ιστορία και η οποία συνδέθηκε με την αγάπη, τη νοσταλγία και τις αναμνήσεις, αλλά προπάντων με την ξεχωριστή ατμόσφαιρα του Παρισιού, το οποίο λειτουργεί ως το ιδανικό ρομαντικό σκηνικό όσα χρόνια και εάν περάσουν. Το Παρίσι είναι πολλά παραπάνω από μια πολύβουη και πολυσύχναστη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, καθώς θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως ένα είδος «ζωντανού» Μουσείου, αλλά και η κοιτίδα πολλών διαφορετικών μορφών τέχνης…

Από τα μουσεία και τις gallery μέχρι τα καλλιτεχνικά δρώμενα στους δρόμους, η δημιουργικότητα, η ιστορία και η εκφραστικότητα βρίσκονται παντού και αποτελούν γνωρίσματα που τα βιώνεις σε κάθε σου βήμα. Στα γουστόζικα στενά του Marais και του Saint-Germain, οι βιτρίνες των γκαλερί παρουσιάζουν νέες εκθέσεις, ενώ μικρά καβαλέτα ξεπροβάλλουν στα πεζοδρόμια της Μονμάρτρης, υπό το «άγρυπνο» βλέμμα της επιβλητικής Sacre Coeur, δίνοντας στους επισκέπτες μια άμεση επαφή με τη σύγχρονη τέχνη. Από την άλλη, τα εμβληματικά μουσεία όπως το Λούβρο και το Musée d’Orsay, προσφέρουν μια πιο κλασική εμπειρία που σε προ(σ)καλούν να τη γνωρίσεις, κάνοντας ένα νοητό ταξίδι στο χθες. Ωστόσο, η τέχνη στη πόλη δεν περιορίζεται εκεί – είναι παρούσα σε κάθε πλατεία, σε κάθε καφέ, σε κάθε δρόμο που περπατάς… Βρίσκεται στον αέρα, στις κουβέντες, στα παγκάκια και στα φθινοπωρινά φύλλα που πέφτουν αργά και νωχελικά στα πλακόστρωτα. Γιατί πολύ απλά… ARTis in Paris!

Α day in Paris!

Πρόσφατα, είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το μαγευτικό Παρίσι ως προσκεκλημένη της Samsung, με αφορμή δύο σημαντικές ενέργειες που αφορούσαν τη συνεργασία της κορεατικής εταιρείας με το μουσείο Pompidou (με αφορμή το κλείσιμο του λόγω ανακαίνισης για τα επόμενα 5 χρόνια) και την έκθεση Art Basel, που διεξήχθη το Grand Palais. Και μπορεί το ταξίδι μου να ήταν σύντομο, καθώς διήρκεσε μόλις 24 ώρες, ωστόσο οι εμπειρίες που αποκόμισα και όλα όσα είχα την ευκαιρία να θαυμάσω από κοντά αντιστοιχούσαν σε… μια εβδομάδα παραμονής στη περίφημη Γαλλική πρωτεύουσα.

Η μέρα μας ξεκίνησε από την επίσκεψη μας στο Georges Pompidou και δεν σας κρύβω ότι εάν υπάρχει ένα μέρος στο Παρίσι που σε κάνει να νιώσεις και να αισθανθείς την τέχνη, αυτό δεν είναι άλλο από το γνωστό μουσείο που άνοιξε τις πύλες του το 1977. Από τη στιγμή που φτάνεις, το βλέμμα σου αιχμαλωτίζεται από το εκκεντρικό του κτήριο — σωλήνες, χρώματα, σκάλες που ανεβαίνουν εξωτερικά, σαν ένα έργο τέχνης που αναπνέει και σε καλεί να το εξερευνήσεις σπιθαμή προς σπιθαμή. Μπαίνοντας μέσα, αισθάνεσαι ότι αφήνεις πίσω σου τον συμβατικό κόσμο και περνάς σε μια εναλλακτική διάσταση όπου η φαντασία δεν έχει όρια. Οι αίθουσες είναι γεμάτες με έργα που προκαλούν, εμπνέουν και σε κάνουν να σκεφτείς διαφορετικά…

Από τον Πικάσο, τον Γουόρχολ, την Φρίντα Κάλο και τον Ματίς αλλά και τον Καντίνσκι και τον Λίχτενσταϊν, μέχρι τις σύγχρονες εγκαταστάσεις που ζωντανεύουν μπροστά σου, το Pompidou μοιάζει με έναν ζωντανό οργανισμό που παιχνιδίζει διαρκώς με τις αισθήσεις σου. Το Pompidou λοιπόν είναι πολλά περισσότερα από ένα μουσείο, καθώς πρόκειται για «εμπειρία» και «ενέργεια», ένας δυναμικός διάλογος με το χθες και το σήμερα της σύγχρονης τέχνης. Μάλιστα, όταν ανεβαίνεις στην ταράτσα του και βλέπεις όλη τη μαγεία του Παρισιού να απλώνεται μπροστά σου, νιώθεις πως η τέχνη και η ζωή ενώνονται σε μια μόνο και μόνο στιγμή που παγώνει στο χρόνο.

Αν και το μουσείο θα κλείσει τις πόρτες του για τουλάχιστον πέντε χρόνια (μέχρι το 2030) για να παραδοθεί ανανεωμένο και πιο σύγχρονο στις επόμενες γενιές, η Samsung έρχεται για να βάλει το λιθαράκι της στη διατήρηση του πνεύματος του Pompidou, έστω και σε… digital μορφή. Συγκεκριμένα, μέσω του Samsung Art Store, 25 από τα πιο εμβληματικά έργα που φιλοξενούνται στους χώρους του, μπορούν να «κοσμήσουν» οποιαδήποτε τηλεόραση Samsung. Και μπορεί για τα επόμενα πέντε χρόνια το διάσημο Pompidou να μην δέχεται επισκέπτες, όμως το Samsung Art Store αναμένεται να αποτελέσει την καλύτερη εναλλακτική περιήγηση στα έργα του ξακουστού μουσείου τέχνης.

Art Basel και Τέχνη σε κάθε (Samsung) Frame!

Μετά το Centre Pompidou (και αφού αυτή η εκπληκτική θέα του Παρισιού από ψηλά θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μου), η επόμενη «στάση» μας είχε άρωμα πολυτέλειας από το επιβλητικό Grand Palais, καθώς εκεί έλαβε χώρα η έκθεση Art Basel Paris, μια έκθεση που λειτουργεί ως ξεχωριστός τόπος συνάντησης και δημιουργίας, όπου καλλιτέχνες από κάθε γωνιά του κόσμου συναντιούνται για να δώσουν ζωή σε έναν μοναδικό κόμβο ενέργειας, γεμάτο πολιτισμό και καλλιτεχνική έμπνευση.

Και μπορεί τα μοναδικά έργα της Art Basel να ξεχώρισαν και να κέρδισαν τα βλέμματα, όμως ήταν η Samsung Electronics που έκανε φέτος το δικό της «τολμηρό» καλλιτεχνικό statement, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες μιας Art TV να εξερευνήσουν μια νέα συλλογή 22 μοναδικών έργων. Μια ενέργεια που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Art Basel Paris 2025 και είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο Samsung Art Store. Η συλλογή Samsung x Art Basel Paris 2025 δεν είναι απλώς ένα ακόμη τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για μια digital χαρτογράφηση της παγκόσμιας δημιουργικότητας. Από την Αφρική και την Ασία έως τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη, καλλιτέχνες όπως οι Pascale Marthine Tayou, Ludovic Nkoth, Tanja Nis-Hansen και Miao Ying αφηγούνται ιστορίες για ταυτότητα, μετακίνηση και πολιτισμική ανταλλαγή, ιστορίες που τώρα μπορούν να προβληθούν στις πιο προηγμένες οθόνες τέχνης του κόσμου.

Το κεντρικό concept μπορεί να φαίνεται απλό αλλά συγχρόνως είναι εξαιρετικά ριζοσπαστικό, καθώς η τέχνη δεν περιορίζεται πια στους «στενούς» τοίχους μιας γκαλερί, αλλά γίνεται μέρος της καθημερινής ζωής, με την ίδια ευκολία που μπορείς να παίξεις με τις ρυθμίσεις στο remote control σου. Στο booth της Samsung, μπόρεσα να δω από κοντά τα έργα να «ανασαίνουν» πάνω στις Art TVs, σε οθόνες τόσο ζωντανές και crystal-clear που σχεδόν ξεχνάς ότι δεν έχεις απέναντί σου τον καμβά. Ειδικότερα, τα έργα προβαλλόντουσαν σε τηλεοράσεις The Frame και The Frame Pro, αποδεικνύοντας πως μια οθόνη μπορεί να είναι ταυτόχρονα παράθυρο και καμβάς. To λεπτεπίλεπτο design, η ματ επιφάνεια που εξαλείφει τις αντανακλάσεις, οι Neo QLED τεχνολογίες που φέρνουν ασύγκριτο βάθος στο χρώμα και το Wireless One Connect Box που εξαφανίζει τα καλώδια απεδείκνυαν ότι η τεχνολογία μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα «όχημα» που διατηρεί την μαγεία της τέχνης στη σημερινή digital εποχή.

Και εάν όλα αυτά σε κάποιους ενδέχεται να προκαλούν σκεπτικισμό, η τεχνολογία «δεν σκοτώνει» την τέχνη, αλλά την ενδυναμώνει, την εξελίσσει, την καθιστά περισσότερο προσβάσιμη, σύγχρονη και ευέλικτη. Πλέον, η τέχνη επιλέγεται με την ταυτότητα, την τεχνολογία και τη μνήμη, ενώ το σημαντικότερο είναι πώς φτάνει πια σε όλους σε φανταστική ανάλυση 4Κ!

Τέχνη χωρίς όρια στην digital εποχή!

Ύστερα από ένα γευστικότατο γεύμα στο “Flora” (τα γαλλικά γλυκά που φάγαμε ήταν πραγματικά… σκέτη κόλαση) και κάνοντας μια τελευταία βόλτα γύρω από το Champs-Elysees συνειδητοποιείς γιατί o Bogart και η Bergman θα έχουν για πάντα το Παρίσι για να τους «ενώνει». Αφήνοντας λοιπόν πίσω μας το φθινοπωρινό φως του Παρισιού, τις εικόνες του Pompidou και την ενέργεια του Grand Palais, σκέφτεσαι ότι η τέχνη στην πόλη αυτή δεν είναι απλώς θέαμα, αλλά αποτελεί το «σήμα κατατεθέν» της.

Η Samsung, με τη συνεργασία της με την Art Basel Paris 2025, μας υπενθύμισε με τον καλύτερο τρόπο ότι η δημιουργικότητα, η ιστορία και η τεχνολογία μπορούν να συναντηθούν σε ένα μοναδικό σύμπαν αισθήσεων. Και η Samsung είναι εκείνη που με τις καινοτόμες τεχνολογίες της δύναται να μεταφέρει αυτήν την ξεχωριστή εμπειρία από τις γκαλερί στο καθιστικό σου και να συνενώσει το «παλιό» με το «νέο» μέσα από τις Art TVs και το Samsung Art Store. Πλέον, η τέχνη δεν περιορίζεται και δεν «ασφυκτιά» πια στους τοίχους μιας γκαλερί, αλλά ταξιδεύει μαζί σου, ζωντανεύει σε κάθε frame, αναδεικνύοντας την ίδια στιγμή τη μαγεία που κρύβει κάθε έργο.

Τελικά, το Παρίσι μπορεί να έμεινε πίσω μου, αλλά η τέχνη, η έμπνευση και η ομορφιά του, θα με ακολουθούν παντού, σε κάθε στιγμή και σε κάθε χώρο, υπενθυμίζοντας πολύ απλά ότι με τη βοήθεια της Samsung, η τέχνη δεν έχει όρια ΚΑΙ στην digital εποχή.