Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι ημιτελικοί του World Class Greece 2022, αναδεικνύοντας τους φιναλίστ bartenders που θα διαγωνιστούν στον ελληνικό τελικό του World Class 2022, διεκδικώντας τον τίτλο του Έλληνα World Class Bartender of the Year 2022!

Ύστερα από 2 χρόνια, οι ημιτελικοί του World Class 2022 επέστρεψαν και πάλι με φυσική παρουσία των διαγωνιζόμενων! Οι δώδεκα bartenders που κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να προκριθούν στον ελληνικό τελικό, διεκδικώντας τον κορυφαίο τίτλο του Έλληνα World Class Bartender of the Year 2022 είναι οι ακόλουθοι, με αλφαβητική σειρά, ενώ ακολουθούν και οι δύο runner up:

Βαβαδάκης Γιάννης Αθήνα – Κρήτη Βεζυργιάννης Έκτορας Αθήνα Ζααλούκ Ιωσήφ Ρόδος Καραφουλίδης Αναστάσης Αθήνα Κουκουριτάκης Κωνσταντίνος Ηράκλειο Κρήτης Μώραλη Έλενα Θεσσαλονίκη Μουλάς Γιάννης Αθήνα Νόβας Ανδρέας Αθήνα Ντούκα Λεωνίδας Αθήνα Παρασκευόπουλος Χρήστος Αθήνα Σγουρομάλλης Βασίλης Αθήνα Χόνδρος Παύλος Θεσσαλονίκη Ξίπας Μιχάλης Ρόδος (πρώτος runner up) Σιδέρης Θάνος Λάρισα (δεύτερος runner up)

Οι ημιτελικοί του World Class Greece 2022 πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 11 και Τρίτη 12 Απριλίου στο Coyoacan στην Αθήνα και την Τετάρτη 13 Απριλίου στο Μπαρ Γορίλας στη Θεσσαλονίκη με το συνολικό αριθμό των συμμετοχών αυτή τη χρονιά να ξεπερνούν τις 63 και με την παρουσία σημαντικών εκπροσώπων της διεθνούς bartending κοινότητας.

Bartenders από bars όλης της Ελλάδας συμμετείχαν σε αυτή τη συναρπαστική φάση των ημιτελικών και παρουσίασαν συνταγές και δημιουργίες βασισμένες στις θεματικές ενότητες του φετινού διαγωνισμού: Community Brew με Ketel One Vodka, Future Proof με Seedlip Non-Alcoholic Spirit, Cîroc Ultra Premium Vodka & Zacapa Solera 23 Rum, Aperitif & Digestif με Johnnie Walker Black Label Whisky & Cardhu 12 y.o. Single Malt Whisky και Magical Modifiers με Tanqueray No. TEN Gin.

Οι συνταγές των διαγωνιζόμενων αξιολογήθηκαν με μεγάλη προσοχή από τις κριτές της διαδικασίας Anna Sebastian, Hospitality Consultant & Global World Class Judge και Νένα Δημητρίου, Food & Travel Editor, οι οποίες αξιολόγησαν το γευστικό προφίλ των δημιουργιών, τις τεχνικές δεξιότητες, το επίπεδο φιλοξενίας και μοιράστηκαν πολύτιμα σχόλια και συμβουλές με τους συμμετέχοντες πριν καταλήξουν στην τελική δωδεκάδα των φιναλίστ.

Η Anna Sebastian δήλωσε: «ήταν μεγάλη μου τιμή το να αξιολογήσω τους ημιτελικούς στην Ελλάδα φέτος. Ήταν μοναδικό το να δω τόσες πολλές και καινοτόμες συνταγές στις διαφορετικές δοκιμασίες αλλά και να γνωρίσω μερικούς από τους καλύτερους bartenders της χώρας και να ακούσω τις ιστορίες τους, να δω τη δημιουργική τους προσέγγιση και τεχνική και να δοκιμάσω τα ποτά τους που αναδείκνυαν τη σειρά προϊόντων της Diageo καθώς και τοπικές πρώτες ύλες».

Η Νένα Δημητρίου δήλωσε: «οι φετινοί συμμετέχοντες που είχα την χαρά να γνωρίσω μέσα από τους ημιτελικούς του World Class ξεχώρισαν για τις φρέσκες ιδέες τους. Όλοι τους, μέσα από τη δουλειά που κάνουν στα μπαρ της Αθήνας και της περιφέρειας, απέδειξαν πως εκτός από τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, έχουν κι άλλα σημαντικά να μοιραστούν: προσφέρουν τη δημιουργικότητά τους, λειτουργούν με περιβαλλοντική συνείδηση, χειροκροτούν την συμπερίληψη και χαρίζουν θερμή φιλοξενία. Με βάση αυτή την εμπειρία μου, θεωρώ πως εκτός από πολύ νόστιμα ποτά, θα δούμε στα επόμενα χρόνια υπέροχα πράγματα να ξεκινούν έχοντας αφετηρία τα μπαρ».

Η Χρυσάνθη Μπίζιου, Diageo Brand Ambassador, που καθ΄ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού βρισκόταν στο πλευρό των bartenders, δήλωσε: «η πλειοψηφία των διαγωνιζομένων αγκάλιασε τη φιλοσοφία sustainability και zero waste, για μένα ένα από τα πιο αισιόδοξα μηνύματα που πέρασε ο διαγωνισμός φέτος. Είδαμε πληθώρα τεχνικών όπως ανθρακώσεις, ζυμώσεις, τεχνικές εμπνευσμένες από τη γαστρονομία, επαναποστάξεις και εντονότατη ανάδειξη τοπικών και εποχικών υλικών».

Το World Class Greece 2022, ανανεώνει το ραντεβού του για τον μεγάλο

τελικό που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 31 Μαΐου και θα αναδείξει τον επόμενο Έλληνα World Class Bartender of the Year 2022!