Οι εισηγητές των εκπαιδευτικών ενοτήτων των World Class Studios 2023 (από πάνω αριστερά): Τα bar teams των Hive20, The Bar In Front of The Bar, CV Distiller και The Clumsies και ο Έλληνας World Class Bartender of the Year 2023, Ιωσήφ Ζααλούκ