O κορυφαίος εκπαιδευτικός και διαγωνιστικός θεσμός της παγκόσμιας bartending κοινότητας, το World Class, ανανεώνει για ακόμα μια χρονιά το ραντεβού του στην χώρα μας. Το World Class Greece 2023, ένας από τους πιο διακεκριμένους θεσμούς της bartending σκηνής στην Ελλάδα, προσκαλεί όλους τους φιλόδοξους Έλληνες bartenders να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και να ζήσουν το μαγευτικό ταξίδι προς την ανάδειξη του Έλληνα World Class Bartender of the Year 2023.

Η αυλαία ανοίγει με την πρώτη φάση του διαγωνισμού, τα World Class Studios 2023, την Τρίτη 21 Μαρτίου, αυτή τη φορά με φυσική παρουσία, στο Ίδρυμα Γουλανδρή. Οι επαγγελματίες του κλάδου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια από κοντά, θα χρειαστεί να παρευρίσκονται στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Γουλανδρή στις 12:00 μ.μ. (Ερατοσθένους 13, Αθήνα 11635).

Παράλληλα, η επίσημη σελίδα του World Class Greece στο Facebook, θα μεταδώσει μέσω livestream link, στις 13:00 μ.μ, το session των World Class Studios 2023, για όσους δεν μπορέσουν να παρευρεθούν στον χώρο.

Για πρώτη χρονιά, οι εισηγητές των τεσσάρων εκπαιδευτικών ενοτήτων για το World Class Greece 2023, είναι τέσσερα από τα κορυφαία bar teams του εγχώριου bartending. Οι ομάδες των The Bar In Front Of The Bar, The Clumsies, CV Distiller και Hive₂Ο, θα παρουσιάσουν στους bartenders τις θεματικές ενότητες, εμπνευσμένες από τη Don Julio Blanco Tequila, το Zacapa Solera 23 Rum,

το Talisker 10 YO Single Malt Scotch Whisky και το Johnnie Walker Black Label Scotch Whisky.

Την ομάδα των τεσσάρων bar teams, θα πλαισιώσει και ο Έλληνας World Class Bartender of the Year 2022, Ιωσήφ Ζααλούκ, ο οποίος με επίκεντρο της παγκόσμια τάση τoυ Sustainability, θα παρουσιάσει μια ξεχωριστή ενότητα αναδεικνύοντας την κυκλική οικονομία των μπαρ και την επαναχρησιμοποίηση υλικών στη δημιουργία cocktails.

Οι τέσσερις θεματικές ενότητες των World Class Studios 2023 είναι:

Underground Agriculture με Don Julio Blanco Tequila

Η ομάδα του The Bar in Front of the Bar, θα μεταφέρει τους παρευρισκόμενους στη χώρα της μπλε αγαύης και της Don Julio Blanco Tequila, το Μεξικό. Η εκπαιδευτική ενότητα Underground Agriculture έχει ως στόχο, να αναδείξει τη σημαντικότητα της βιωσιμότητας και των πρώτων υλών που προέχονται από το υπέδαφος της γης. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το φυτό της αγαύης και η σημαντική ιστορία που φέρει η Don Julio Blanco Tequila, σε όλα τα στάδια απόσταξής της.

From Cask to Cocktail με Zacapa 23 Solera Rum

Βαρέλια, η τέχνη του blending και της ωρίμανσης ενός αποστάγματος κυριαρχούν στη δεύτερη θεματική ενότητα, με εισηγήτρια την ομάδα του The Clumsies. From Cask to

Cocktail, είναι το μότο που χαρακτηρίζει καλύτερα το εκλεκτό Zacapa 23 Solera Rum. Μέσα από αυτή την ενότητα θα αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος των βαρελιών στην ωρίμανση για να αποκτήσει το απόσταγμα τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα γεύσης και αρωμάτων. Καθώς και στο πώς μπορούν αυτά τα στοιχεία να αναδειχθούν, μέσα από αριστοτεχνικές προτάσεις σερβιρισμάτων.

Cocktail Cartography με Talisker 10 YO Single Malt Scotch Whisky

Επόμενος σταθμός, η μυστηριακή Σκωτία με την μακρόχρονη παράδοση στην απόσταξη του ουίσκι. Η ομάδα του CV Distiller, θα παρουσιάσει την τρίτη θεματική ενότητα, αναδεικνύοντας τo Talisker 10 YO Single Malt Scotch Whisky και τον θαλασσινό του γευστικό χαρακτήρα. Στόχος της ενότητας είναι να αναδείξει το περίφημο σκωτσέζικο terroir και τον καθοριστικό του ρόλο στην διαδικασία απόσταξης αλλά και στο γευστικό προφίλ των περιβόητων σκωτσέζικων ουίσκι.

Highballin’ με Johnnie Walker Black Label Scotch Whisky

Η δημιουργία ενός αριστοτεχνικά φτιαγμένου highball, απαιτεί αρμονία και γευστική ισορροπία για να αναδειχθεί στο έπακρο το ιδιαίτερο γευστικό του προφίλ. Αυτό πραγματεύεται η τέταρτη θεματική ενότητα με εισηγήτρια την ομάδα του Hive₂Ο, έχοντας στο επίκεντρό της, το εμβληματικό σκωτσέζικο ουίσκι Johnnie Walker Black Label.

Το ταξίδι για την ανάδειξη του Έλληνα World Class Bartender 2023 ξεκινά την Τρίτη 21/03 με τα World Class Studios 2023!

