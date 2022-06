ΖΑΓΟΡΙ Go Green & Green Cola, υποστηρικτές της συναυλίας της πρωτοβουλίας “ALPHA MISSION – ΔELOS” για την προστασία της ζωής στον πλανήτη

Tο ZAGORI Go Green και η Green Cola υποστήριξαν τη μεγαλειώδη συναυλία για την ευαισθητoποίηση απέναντι στην κλιματική κρίση και την άμεση προστασία της ζωής στον πλανήτη, που πραγματοποιήθηκε στο νησί της Δήλου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ALPHA MISSION – ΔELOS του World Human Forum και του ARTE. Ένα μυσταγωγικό θέαμα που συνδύασε τη Μυθολογία, την Τέχνη, την Τεχνολογία και τη Βιωσιμότητα.

Στις 30 Μαΐου, το ιερό νησί της αρχαίας Ελλάδας, η Δήλος, αντήχησε με τις κλασικές μελωδίες της Ορχήστρας Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUYO) μαζί με Ουκρανούς & Ρώσους μουσικούς και σολίστες, σε μια συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Η συναυλία με τίτλο “Οι [αβέβαιες] Τέσσερις Εποχές” σχεδιάστηκε για να τονίσει την αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον του πλανήτη μας, ενώ σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της πρωτοβουλίας ALPHA MISSION – ΔELOS. Η συναυλία που ζωντάνεψε, χιλιάδες χρόνια μετά, το μυσταγωγικό νησί της Δήλου, ήταν μια συμπαραγωγή του World Human Forum & του ARTE σε σύμπραξη με την Europa Nostra, το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ενώ καλλιτεχνικός εταίρος της εκδήλωσης είναι η ΕUΥΟ.

To ZAGORI GO GREEN και η Green Cola ήταν υποστηρικτές της μοναδικής αυτής εκδήλωσης, επιβεβαιώνοντας την εγγενή τους προσήλωση στην έννοια της βιωσιμότητας την οποία και προάγουν με κάθε τρόπο. Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, με πρεσβευτές τo ZAGORI GO GREEN και τη Green Cola, είναι ένθερμος υποστηρικτής κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων που επιθυμούν να διαδώσουν το μήνυμα της προστασίας του περιβάλλοντος διεθνώς.