Το ιστορικό περιοδικό Times ανακοίνωσε την λίστα με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους και η Zendaya είναι μέσα σε αυτή. H ηθοποιός έχει συμμετάσχει σε πολλές ταινίες αποδεικνύοντας μας το ταλέντο της σε κάθε ρόλο που της ανατίθεται.

Κέρδισε τις εντυπώσεις στην ρομαντική και δραματική ταινία Malcolm & Marie. Συμμετείχε στις ταινίες της Marvel Spider-Man: No Way Home και Spider-Man: Far from Home. Επιπλέον στην σειρά Euphoria βραβεύτηκε με βραβείο Emmy. Τέλος πρωταγωνίστησε και στην ταινία επιστημονικής φαντασίας Dune.

Η ίδια ανέφερε σε συνέντευξη της «Αυτή η χρονιά ήταν τεράστια αλλά και τόσο σύντομη. Φέτος ήταν η πρώτη μου φορά στο Φεστιβάλ της Βενετίας, και ήρθα σε επαφή με πολύ κόσμο έπειτα από καιρό. Μια στιγμή που απολαύσαμε με τον Timothee Chalamet».

«Η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι όταν κάποιος με πλησιάζει και μοιράζεται μαζί μου μία παρόμοια ιστορία, είτε επειδή την έζησε ο ίδιος είτε κάποιος που αγαπά».