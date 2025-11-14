Η Xiaomi ανακοίνωσε τις Black Friday προσφορές στα προϊόντα του έξυπνου οικοσυστήματος της, οι οποίες θα κρατήσουν μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου.

Οι φετινές προσφορές της Xiaomi έχουν ως κεντρικό μήνυμα Έξυπνη Τεχνολογία, Ακόμη πιο Έξυπνες Τιμές και στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας όλων όσων κάνουν χρήση των προϊόντων της Xiaomi, προσφέροντας έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη.

Smartphones και tablets

Τις προσφορές «ανοίγει» η νέα σειρά Xiaomi 15T που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Leica. Ειδικότερα, οι επισκέπτες στα καταστήματα Xiaomi θα βρουν το Xiaomi 15T Pro με το τριπλό σύστημα καμερών Leica Summilux και τον πρώτο τηλεφακό 5x στη σειρά T, για πραγματικά επαγγελματική εμπειρία φωτογραφίας, στην τιμή των 699,90 ευρώ. Επιπλέον, το Xiaomi 15T, το οποίο διαθέτει τριπλό σύστημα καμερών Leica (50MP κύριος φακός, τηλεφακός 50MP, υπερευρυγώνιος 12MP) και μια μεγάλης διάρκειας μπαταρία στα 5500mAh, κυκλοφορεί στην τιμή των 499,90 ευρώ.

Για όσους αναζητούν μια ολοκληρωμένη επιλογή για καθημερινή χρήση, θα βρουν το Redmi Note 14 Pro+ 5G με την 200ΜΡ κύρια κάμερα και την 1.5K 120Hz που χαρίζει αψεγάδιαστη εμπειρία θέασης, στην τιμή των 399,90 ευρώ.

Στη κατηγορία των tablet, οι Xiaomi fans θα βρουν, μεταξύ άλλων, το Xiaomi Pad 7 που συνδυάζει εκπληκτική οθόνη 11,2” 3.2K με 144Hz ρυθμό ανανέωσης και ισχυρό Snapdragon 7+ Gen3 επεξεργαστή για άμεσες, στιγμιαίες επιδόσεις, στην τιμή των 299,90 ευρώ.

Wearables

Οι προσφορές συνεχίζουν με τα αγαπημένα wearables της Xiaomi, όπως τα υπέροχα Redmi Buds 6 Pro με προηγμένη ενεργή ακύρωση θορύβου 55dB και υποστήριξη LDAC για πλούσιο, λεπτομερές ηχητικό τοπίο, ιδανικό για μουσική, ταινίες ή gaming, τα οποία είναι διαθέσιμα στην τιμή των 59,90 ευρώ.

Scooter

Στην κατηγορία της έξυπνης μετακίνησης, έχουμε το Xiaomi Electric Scooter 5 Plus με αυτονομία έως 60km και ισχυρό μοτέρ 900W για ομαλή κίνηση. Με μεγάλες 12″ ρόδες, διπλό σύστημα φρένων και μέγιστο φορτίο 120 kg, είναι έτοιμο να κάνει κάθε διαδρομή πιο άνετη και απολαυστική. Οι ενδιαφερόμενοι θα το βρουν στην τιμή των 499,00 ευρώ.

Air Conditioner

Ένα έξυπνο σπίτι πρέπει να έχει και ελεγχόμενη θερμοκρασία. Έτσι, φέτος μεταξύ των Black Friday προσφορών, η Xiaomi διαθέτει το Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 9K BTU στην τιμή των 349,00 και το Mijia Air Conditioner Pro Eco 12Κ BTU για γρήγορη ψύξη και θέρμανση, στην τιμή των 399,00 ευρώ.

Vacuums

Η Xiaomi Robot Vacuum H40 με την ισχυρή αναρρόφηση 10.000Pa λειτουργία για σκούπισμα και σφουγγάρισμα, με έξυπνη πλοήγηση και κάδο σκόνης μεγάλης χωρητικότητας για άνετη, καθημερινή καθαριότητα, είναι διαθέσιμη στην τιμή των 239,00 ευρώ.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με όλες τις Black Friday προσφορές.

Smartphones

Προϊόν RAM – ROM (GB) Black Friday προσφορά Xiaomi 15T Pro 12 – 512 699,90 Xiaomi 15T 12 – 256 499,90 Xiaomi 15 Ultra 16 -512 1.099,90 Xiaomi 15 12 – 512 799,90 Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512GB 12 – 512 399,90 Redmi Note 14 Pro 5G 8 – 256 279,90 Redmi Note 14 5G 6 – 128 199,90 Redmi Note 14 6 -128 179,90 POCO M7 Pro 12 – 512 229,90 POCO F7 12 – 512 399,90

Tablet

Προϊόν Χρώμα RAM – ROM (GB) Black Friday προσφορά Xiaomi Pad 7 – 8 – 128 299,90 Xiaomi Pad 7 Gray 8 – 256 349,90 Redmi Pad 2 Graphite Gray 4 -128 139,90 Redmi Pad 2 Graphite Gray 8 – 256 169,90

Air Conditioner

Προϊόν Black Friday προσφορά Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 9K ID 349,00 Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 9K OD 349,00 Mijia AirConditioner Pro Eco A+++12K IDU 399,00 Mijia AirConditioner Pro Eco A+++12K ODU 399,00

Scooter

Προϊόν Black Friday προσφορά Xiaomi Electric Scooter 5 Plus 499,00 Xiaomi Electric Scooter 4 Lite Gen2 269,00

Wearables

Προϊόν Χρώμα Black Friday προσφορά Xiaomi Buds 5 () Black 79,90 Redmi Buds 6 White 34,90 Redmi Buds 6 Pro White 59,90

TV και Monitor

Προϊόν Black Friday προσφορά Xiaomi Monitor A27i 89,90 Xiaomi Monitor G27i 119,00 Xiaomi Monitor G34i 259,00 Xiaomi TV A Pro 43” (2026) 289,00 Xiaomi TV Max 85” (2025) 999,00 Xiaomi TV A Pro 55” (2026) 399,00

Vacuums

Προϊόν Black Friday προσφορά Xiaomi Robot Vacuum H40 239,00 Xiaomi Robot Vacuum X20 Μax 499,00 Xiaomi Robot Vacuum X20 + 379,00

Smart Products

Προϊόν Χρώμα Black Friday προσφορά Xiaomi Electric Shaver S200 EU Silver 24,90 Xiaomi Electric Shaver S200 EU Gray 24,90 Xiaomi WiFi Range Extender N300 – 9,90 Xiaomi Smart Power Plug 2 – 9,90 Xiaomi Smart Camera C301 – 24,90 Xiaomi Outdoor Camera CW500 Dual – 59,90 Xiaomi Outdoor Camera BW400 Pro Set – 99,90

Οι τιμές που αναγράφονται είναι προτεινόμενες τιμές λιανική πώλησης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Όλα τα προϊόντα σε προσφορά είναι διαθέσιμα για αγορά μέσω του www.mistore-greece.gr, τα Xiaomi Stores, καθώς και τα επίσημα σημεία πώλησης, ενώ οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και στην Κύπρο.