Η Xiaomi ανακοίνωσε τις Black Friday προσφορές στα προϊόντα του έξυπνου οικοσυστήματος της, οι οποίες θα κρατήσουν μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου.
Οι φετινές προσφορές της Xiaomi έχουν ως κεντρικό μήνυμα Έξυπνη Τεχνολογία, Ακόμη πιο Έξυπνες Τιμές και στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας όλων όσων κάνουν χρήση των προϊόντων της Xiaomi, προσφέροντας έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη.
Smartphones και tablets
Τις προσφορές «ανοίγει» η νέα σειρά Xiaomi 15T που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Leica. Ειδικότερα, οι επισκέπτες στα καταστήματα Xiaomi θα βρουν το Xiaomi 15T Pro με το τριπλό σύστημα καμερών Leica Summilux και τον πρώτο τηλεφακό 5x στη σειρά T, για πραγματικά επαγγελματική εμπειρία φωτογραφίας, στην τιμή των 699,90 ευρώ. Επιπλέον, το Xiaomi 15T, το οποίο διαθέτει τριπλό σύστημα καμερών Leica (50MP κύριος φακός, τηλεφακός 50MP, υπερευρυγώνιος 12MP) και μια μεγάλης διάρκειας μπαταρία στα 5500mAh, κυκλοφορεί στην τιμή των 499,90 ευρώ.
Για όσους αναζητούν μια ολοκληρωμένη επιλογή για καθημερινή χρήση, θα βρουν το Redmi Note 14 Pro+ 5G με την 200ΜΡ κύρια κάμερα και την 1.5K 120Hz που χαρίζει αψεγάδιαστη εμπειρία θέασης, στην τιμή των 399,90 ευρώ.
Στη κατηγορία των tablet, οι Xiaomi fans θα βρουν, μεταξύ άλλων, το Xiaomi Pad 7 που συνδυάζει εκπληκτική οθόνη 11,2” 3.2K με 144Hz ρυθμό ανανέωσης και ισχυρό Snapdragon 7+ Gen3 επεξεργαστή για άμεσες, στιγμιαίες επιδόσεις, στην τιμή των 299,90 ευρώ.
Wearables
Οι προσφορές συνεχίζουν με τα αγαπημένα wearables της Xiaomi, όπως τα υπέροχα Redmi Buds 6 Pro με προηγμένη ενεργή ακύρωση θορύβου 55dB και υποστήριξη LDAC για πλούσιο, λεπτομερές ηχητικό τοπίο, ιδανικό για μουσική, ταινίες ή gaming, τα οποία είναι διαθέσιμα στην τιμή των 59,90 ευρώ.
Scooter
Στην κατηγορία της έξυπνης μετακίνησης, έχουμε το Xiaomi Electric Scooter 5 Plus με αυτονομία έως 60km και ισχυρό μοτέρ 900W για ομαλή κίνηση. Με μεγάλες 12″ ρόδες, διπλό σύστημα φρένων και μέγιστο φορτίο 120 kg, είναι έτοιμο να κάνει κάθε διαδρομή πιο άνετη και απολαυστική. Οι ενδιαφερόμενοι θα το βρουν στην τιμή των 499,00 ευρώ.
Air Conditioner
Ένα έξυπνο σπίτι πρέπει να έχει και ελεγχόμενη θερμοκρασία. Έτσι, φέτος μεταξύ των Black Friday προσφορών, η Xiaomi διαθέτει το Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 9K BTU στην τιμή των 349,00 και το Mijia Air Conditioner Pro Eco 12Κ BTU για γρήγορη ψύξη και θέρμανση, στην τιμή των 399,00 ευρώ.
Vacuums
Η Xiaomi Robot Vacuum H40 με την ισχυρή αναρρόφηση 10.000Pa λειτουργία για σκούπισμα και σφουγγάρισμα, με έξυπνη πλοήγηση και κάδο σκόνης μεγάλης χωρητικότητας για άνετη, καθημερινή καθαριότητα, είναι διαθέσιμη στην τιμή των 239,00 ευρώ.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με όλες τις Black Friday προσφορές.
Smartphones
|Προϊόν
|RAM – ROM (GB)
|Black Friday προσφορά
|Xiaomi 15T Pro
|12 – 512
|699,90
|Xiaomi 15T
|12 – 256
|499,90
|Xiaomi 15 Ultra
|16 -512
|1.099,90
|Xiaomi 15
|12 – 512
|799,90
|Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512GB
|12 – 512
|399,90
|Redmi Note 14 Pro 5G
|8 – 256
|279,90
|Redmi Note 14 5G
|6 – 128
|199,90
|Redmi Note 14
|6 -128
|179,90
|POCO M7 Pro
|12 – 512
|229,90
|POCO F7
|12 – 512
|399,90
Tablet
|Προϊόν
|Χρώμα
|RAM – ROM (GB)
|Black Friday προσφορά
|Xiaomi Pad 7
|–
|8 – 128
|299,90
|Xiaomi Pad 7
|Gray
|8 – 256
|349,90
|Redmi Pad 2
|Graphite Gray
|4 -128
|139,90
|Redmi Pad 2
|Graphite Gray
|8 – 256
|169,90
Air Conditioner
|Προϊόν
|Black Friday προσφορά
|Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 9K ID
|349,00
|Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 9K OD
|349,00
|Mijia AirConditioner Pro Eco A+++12K IDU
|399,00
|Mijia AirConditioner Pro Eco A+++12K ODU
|399,00
Scooter
|Προϊόν
|Black Friday προσφορά
|Xiaomi Electric Scooter 5 Plus
|499,00
|Xiaomi Electric Scooter 4 Lite Gen2
|269,00
Wearables
|Προϊόν
|Χρώμα
|Black Friday προσφορά
|Xiaomi Buds 5 ()
|Black
|79,90
|Redmi Buds 6
|White
|34,90
|Redmi Buds 6 Pro
|White
|59,90
TV και Monitor
|Προϊόν
|Black Friday προσφορά
|Xiaomi Monitor A27i
|89,90
|Xiaomi Monitor G27i
|119,00
|Xiaomi Monitor G34i
|259,00
|Xiaomi TV A Pro 43” (2026)
|289,00
|Xiaomi TV Max 85” (2025)
|999,00
|Xiaomi TV A Pro 55” (2026)
|399,00
Vacuums
|Προϊόν
|Black Friday προσφορά
|Xiaomi Robot Vacuum H40
|239,00
|Xiaomi Robot Vacuum X20 Μax
|499,00
|Xiaomi Robot Vacuum X20 +
|379,00
Smart Products
|Προϊόν
|Χρώμα
|Black Friday προσφορά
|Xiaomi Electric Shaver S200 EU
|Silver
|24,90
|Xiaomi Electric Shaver S200 EU
|Gray
|24,90
|Xiaomi WiFi Range Extender N300
|–
|9,90
|Xiaomi Smart Power Plug 2
|–
|9,90
|Xiaomi Smart Camera C301
|–
|24,90
|Xiaomi Outdoor Camera CW500 Dual
|–
|59,90
|Xiaomi Outdoor Camera BW400 Pro Set
|–
|99,90
Οι τιμές που αναγράφονται είναι προτεινόμενες τιμές λιανική πώλησης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Όλα τα προϊόντα σε προσφορά είναι διαθέσιμα για αγορά μέσω του www.mistore-greece.gr, τα Xiaomi Stores, καθώς και τα επίσημα σημεία πώλησης, ενώ οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
Όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply