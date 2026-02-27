Ένας 21χρονος κατάφερε μέσα σε ελάχιστο χρόνο να γίνει θέμα παντού, δηλώνοντας ότι δεν σκοπεύει να δουλέψει επειδή δεν επέλεξε να γεννηθεί. Σύμφωνα με τη δική του λογική, οι γονείς του έχουν την ευθύνη να τον στηρίζουν οικονομικά, αφού εκείνοι πήραν την απόφαση να τον φέρουν στον κόσμο, χωρίς να τον ρωτήσου. Και κάπου εκεί ξεκίνησε η γνωστή διαδικασία του ίντερνετ. Σχόλια, αντιδράσεις, αναλύσεις, οργή, ειρωνεία, υποστήριξη. Όλα μαζί σε ένα πακέτο που λέγεται virality.

Φυσικά, πολλοί έσπευσαν να τον πουν ανώριμο, τεμπέλη ή προκλητικό. Άλλοι προσπάθησαν να δουν πίσω από τη δήλωση μια πιο φιλοσοφική διάσταση για το αν τελικά χρωστάμε κάτι στη ζωή που δεν επιλέξαμε. Όμως, αν το δούμε λίγο πιο χαλαρά, υπάρχει και μια άλλη αλήθεια που δεν λέμε τόσο εύκολα.

Από όποια πλευρά και να το δούμε, το σίγουρο είναι ένα. Ότι έγινε viral. Και ότι όλοι μας, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, συμβάλλουμε σε αυτό το virality. Γιατί σχολιάζουμε, γιατί μοιραζόμαστε, γιατί θέλουμε να πούμε τη γνώμη μας, αλλά και γιατί μέσα μας υπάρχει πάντα μια μικρή επιθυμία να πάρουμε κι εμείς λίγη από τη λάμψη της διαδικτυακής προσοχής. Ας μην κρυβόμαστε.

Εν ολίγοις το σίγουρο είναι ένα… ότι έγινε viral και όλοι μας ενισχύουμε το virality και για δική μας «viraliτοτητα»!

